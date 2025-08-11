6.1'lik Balıkesir depreminin ardından İstanbul'da korkulu bekleyiş! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19:53 sıralarında gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremde İstanbul başta olmak üzere Çanakkale, Uşak, İzmir ve birçok çevre illerde hissedildi. Balıkesir'de gerçekleşen depremin ardından megakent İstanbul'da yaşayanlar, kuvvetli sarsıntı nedeniyle büyük korku yaşarken geceyi sokakta geçirdi. Vatandaşlar yakınlarında bulunan afet toplanma alanları, park ve millet bahçelerine akın ederken A Haber muhabiri Erşan Karaca, İstanbul'da yaşanan son durumu Zeytinburnu Millet Bahçesi'nden aktardı.
Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Marmara ve Ege bölgesinde paniğe neden oldu. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere İzmir, Uşak, Manisa gibi çevre illerde, Bulgaristan ve Romanya'da da etkisini gösterdiği belirtildi. Türkiye'nin gerçeği olan deprem yeniden kendini hatırlatırken, İstanbul'un bazı ilçelerinde ise deprem güçlü şekilde hissedildi. Birçok vatandaş soluğu afet toplanma alanları, park ve millet bahçelerinde alırken İstanbullular geceyi sokakta geçirdi. A Haber muhabiri Erşan Karaca, depremin şiddetli hissedildiği Zeytinburnu ilçesindeki Millet Bahçesi'nden son bilgiyi aktardı.
Erşan Karaca'nın açıklamalarından satır başları ise şöyle;
A Haber muhabiri Erşan Karaca, İstanbul'da deprem hissedildiği fakat bazı ilçelerde daha fazla hissedildi. Özellikle sarsıntının yoğun şekilde hissedildiği Zeytinburnu Millet Bahçesi'ndeyiz ve şuan burası oldukça kalabalık. 1 saat önce yetkililerden aldığımız bilgiye göre Millet Bahçesi'nde 3 bin vatandaş yer alıyor. 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Vatandaş bu nedeniyle Zeytinburnu Millet Bahçesi'ne akın etti.
"GECENİN İLERLEYEN SAATLERİNDE VATANDAŞLAR EVLERİNE DÖNÜYOR"
İstanbul'da depremin ardından güvenlik endişesiyle evlerinden panik halinde çıkan yüzlerce vatandaş Zeytinburnu Millet Bahçesi'ne geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise vatandaşlar evlerinde geri dönüyor. Yetkililer İstanbul için herhangi bir can kaybı ya da hasra bilgisinin olmadığını paylaştı. Zeytinburnu'nda ise bölge halkı olası artçı sarsıntılara karşı teyakkuzda olmaya devam ediyor. Özellikle Zeytinburnu gibi yoğun nüfuslu ilçelerde yaşayan vatandaşlar artçı sarsıntı endişesiyle vatandaşlar açık alanlara yöneldi.
"VATANDAŞLAR 10-15 SANİYE SARSINTI HİSSETTİKLERİNİ İFADE EDİYOR"
Zeytinburnu'da vatandaşlar ile konuştuğumuzda İstanbul'da meydana gelen 23 Nisan'daki sarsıntıdan çok korktuklarını ve Zeytinburnu'nda önceki deprem ile 6.1 büyüklüğündeki depremin 10-15 saniye sürdüğünü ifade ederek sokaklarda bulunduklarını dile getirdiler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yaz okulları tatil mi? 11 Ağustos Pazartesi Balıkesir'de yaz okulları var mı, yok mu? Ders işlenecek mi?
- Balıkesir’de artçılar ne zaman sona erecek? Depremler devam edecek mi, tehlikeli mi?
- Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Trabzon Türk Yıldızları gösteri SAATİ 10 Ağustos | Trabzon Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, nereden izlenebilecek?
- 116. Dönem ÖGG sınav takvimi 2025 | Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
- 30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı anlam ve önemi
- Erken emeklilikte prim gün çizelgesi tamam! 1999, 2001, 2008 ve 2010 sonrasına dikkat: 2-3-4-5-6 yıla borçlanma, ihya...
- Pilot lisansı sınavında yeni dönem! Ulaştırma Bakanı açıkladı: iki aşamalı pilot sınav sistemi nedir ve nasıl uygulanacak?
- ÖZYES sınav tarihi 2025 | ÖZYES sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı 2025-2026 | Öğrenciler kırtasiye yardımını nereden, nasıl alabilir?
- AJET PİLOT İŞ İLANI VE BAŞVURU EKRANI 2025 | AJET pilot alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları neler?
- HAC ön kayıt takvimi 2026 | DİYANET HAC ön kayıtları başladı mı, ücreti ne kadar? e-Devlet kayıt ekranı...