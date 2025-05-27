FETÖ’nün gıdası kesildi! FETÖ’nün terör bayiliğine darbe

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KAMU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Avukat Hadi Dündar: Bu örgütün varlığını sürdürmesindeki ana kısma bakıldığında gizleme yöntemini devamlı kullandığıdır. Yani varlığını sürdürürken de böyleydi. Tespit edildikten sonra da daha fazla bunu yapmaya başladı. Mümkün mertebe bütün kamu kurum ve kuruluşların içerisine gizleyerek elemanların birbirinden haberdar olmayacak şekilde bir gizleme yöntemi kullanıyor.

Ancak burada farklı bir durum söz konusu. O da nedir? Bu şahısların ankesörlü telefonlarla birbiriyle irtibat halinde olduğu tespit ediliyor. Burada normal bir şahıs bir telefonla konuşma yaptığında ya da işte bir sivil bir askerle konuşmayı gerçekleştirdiğinde suç mudur? Değildir. Ancak siz bunu örgüt çerçevesinde yaparsanız siz bunu sivilden emir talimat çerçevesinde alıp bunu gerçekleştirirseniz irtibatınızı bu yolla yapmaya çalışırsanız ya da sivil ve asker arasındaki o irtibatı sağlarken bir gizlilik yoluyla bunu gerçekleştirmeye çalışırsanız burada taraf bir durum vardır ve kolluk da zaten mümkün mertebe bunu çok yakından takip ediyor.

Burada şahıslar cezaevine girip çıktıktan sonra da takibi yapılıyor. Cezaevindeyken de takibi yapılıyor. Akrabaları, arkadaşları iletişim halinde olduğu herkesle ilgili bir takip yapılıyor. Çünkü siz bu takibi yapmazsanız bir terör örgütünü çökertemezsiniz. Nasıl burada şahıslar kendilerini çok profesyonel bir şekilde gizlemişlerse ki bütün örgütlerde olduğu gibi çok rahat bir şekilde iletişim kurabiliyorlar ve kolluktan kaçmak için kolluğun kendilerini tespit etmemesi için değişik değişik yollara başvurabiliyorlar yani.