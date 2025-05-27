FETÖ'nün gıdası kesildi! FETÖ'nün terör bayiliğine darbe
İzmir merkezli 5 ilde, FETÖ güncel yapılanmasına yönelik operasyonda örgüte finansman sağladıkları belirlenen şüphelilerin 40 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi. Örgüt üyeleri terörü finanse etmek için künefe işletmesini 'paravan' olarak kullandı. Benzer bir yapılanma Maydonoz Döner ve Kral Döner üzerinden de yapılmıştı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Hadi Dündar değerlendirdi.
İzmir polisi geçen yıl 24 Aralık'ta Bayraklı ilçesinde faaliyet gösteren künefeciye FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden aralarında işletme sahibi M.S. (50) ve çalışanlarının da olduğu 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, "hücre evi" gibi kullanılan işletme mühürlendi.
Soruşturmayı derinleştiren polis, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadelerini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla eşleştirdi. Veriler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda künefe işletmesinin paravan şirket olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
PARALAR FETÖ KASASINA
Polisin tespitlerine göre örgüt üyeleri, terörü finanse etmek için künefe işletmesini "paravan" olarak kullandı. Örgüte aktarılacak kaynağı belli olmayan para, işletmeye alınan malzemelerin değerinden yüksek fiyattan gider olarak gösterilmesiyle aklandı. Bu şekilde yasal hale getirilen para, örgüt kasasına aktarıldı.
FETÖ daha önce de benzer bir yapılanmayı Maydonoz Döner ve Kral Döner üzerinde de yapmıştı. Maydonoz Döner'in yurt genelinde 390 şubesine operasyon düzenlendi. Şubeler aracılığı ile FETÖ'nün yurt içi ve yurt dışı para transferleri tespit edildi. Gelişmeleri A Haber spikeri Banu El'in sunduğu Ajans Gün İçi'ne katılan avukat Hadi Dündar değerlendirdi.
KAMU YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Avukat Hadi Dündar: Bu örgütün varlığını sürdürmesindeki ana kısma bakıldığında gizleme yöntemini devamlı kullandığıdır. Yani varlığını sürdürürken de böyleydi. Tespit edildikten sonra da daha fazla bunu yapmaya başladı. Mümkün mertebe bütün kamu kurum ve kuruluşların içerisine gizleyerek elemanların birbirinden haberdar olmayacak şekilde bir gizleme yöntemi kullanıyor.
Ancak burada farklı bir durum söz konusu. O da nedir? Bu şahısların ankesörlü telefonlarla birbiriyle irtibat halinde olduğu tespit ediliyor. Burada normal bir şahıs bir telefonla konuşma yaptığında ya da işte bir sivil bir askerle konuşmayı gerçekleştirdiğinde suç mudur? Değildir. Ancak siz bunu örgüt çerçevesinde yaparsanız siz bunu sivilden emir talimat çerçevesinde alıp bunu gerçekleştirirseniz irtibatınızı bu yolla yapmaya çalışırsanız ya da sivil ve asker arasındaki o irtibatı sağlarken bir gizlilik yoluyla bunu gerçekleştirmeye çalışırsanız burada taraf bir durum vardır ve kolluk da zaten mümkün mertebe bunu çok yakından takip ediyor.
Burada şahıslar cezaevine girip çıktıktan sonra da takibi yapılıyor. Cezaevindeyken de takibi yapılıyor. Akrabaları, arkadaşları iletişim halinde olduğu herkesle ilgili bir takip yapılıyor. Çünkü siz bu takibi yapmazsanız bir terör örgütünü çökertemezsiniz. Nasıl burada şahıslar kendilerini çok profesyonel bir şekilde gizlemişlerse ki bütün örgütlerde olduğu gibi çok rahat bir şekilde iletişim kurabiliyorlar ve kolluktan kaçmak için kolluğun kendilerini tespit etmemesi için değişik değişik yollara başvurabiliyorlar yani.
MOSSAD YÖNTEMLERİ KULLANIYORLAR
Ancak biz bu yöntemi Mossad'a yapılan operasyonlarda görüyoruz. Ve Mossad'ın kendilerine eleman kazandırırken elemanlarını yaptırdığı taktiklerin bunlar olduğunu görüyoruz . Ankesörlü telefonu kullanma, işte açık hatları kullanma. Burada kamuya açık olan alanlarda, işte marketlerde, büfelerde, mahallenin bakkalındaki telefonla bu aramayı gerçekleştirip anlık bir daha orayı kullanmamak için bazı yöntemlerdir bunlar.
Gerçekten istihbarat örgütlerinden çok sıkı bir şekilde bir eğitim aldıklarını halen devam ettirdiğini bize net olarak gösteriyor. Çünkü bunlar günlük olarak değişebilen eylemlerdir ve değişebilen gizleme yöntemleridir. Her seferinde bir bakıyorsunuz ki karşınıza başka bir şey çıkıyor.
FETÖ'NÜN GIDA YAPILANMASI
Burada sadece FETÖ'den yargılanan şahısların burada çalışıyor olmaları bir terör örgütüne yardım ya da yataklık etme ya da terör örgütü üyeliği için yeterli bir sebep değil. Bu kesinlikle bu dosyanın kapsamında sadece bu veri yoktu. Ancak az önce dediğim gibi şahıslar terör örgütüyle irtibatlıdır, iltisaklıdır, ceza almıştır, cezaevine girmiştir, çıkmıştır, ihraç edilmiştir, mesleğinden atılmıştır vesaire vesaire. Terör örgütüyle irtibat ve iltisak olmasından dolayı bir yaptırımla karşı karşıya kalmıştır. Ama ondan sonra bir bakıyorsunuz ki bazı gruplar, bazı yerlerde birleşme durumu söz konusu ve bu birleşmeyi sadece ekonomik olarak bir birleşme olarak düşünmemek gerekiyor ki ekonomik olarak bir birleşme değil.
Yani burada işinden atılmış, beraber gel çalışalım, hayatımızı ikame edelim diye değil. Burada mümkün mertebe bir para kazanma, bu para kazanmayı da işte örgütün Türkiye içerisinde bulunan özellikle firari olanların ailelerine yardım etme konusunda çok ciddi anlamda kullanılıyor. Aileleri işe alınıyor.
TERÖR PARASINA FATURA OYUNLARI
Bir de önemli bir veri daha var. Bunların üzerinden illegal bir para sisteme dahil ediliyor ve o sisteme dahil edilen paralar zaten onlara veriliyor. Yani şunu söylemiyor. Sen bir dönerci aç, buradan para kazan, terör örgütünün işte firari olan ailesine bak. Böyle bir durum söz konusu değil. Terör örgütünün bir parası var geliyor burada bir firma yeri açıyor ve bu firma üzerinden bir faturalandırma durumu ortaya çıkıyor. Bu fatura şişiriliyor. Oradaki illegal para burada yasal hale getiriliyor ve onun üzerinden alıp oraya teslim ediliyor. Bunu yaparken de hem para kazanmış oluyor hem örgüte yardım veya yataklık örgüt üyeliği durumu söz konusu hem de bunu yaparken bütün şubelerini aynı şahıslara verme durumu söz konusu.
Faturayı şişirmek de çok kolay. Çünkü giderinizi istediğiniz gibi gösterebiliyorsunuz. Yani bir göstermeniz gereken yerde 10 gösteriyorsunuz. Parayı sisteme dahil edebiliyorsunuz ya da naylon fatura kesiyorsunuz. Olmamış bir şeyi olmuş olarak da gösterebiliyorsunuz yani. Ticari işletmelerde çok sık yapılan bir şeydir. Tabii bunun suç olduğunu biliyoruz ama artık gözü dönmüş olduklarından dolayı bunu, hiçbir şekilde onları caydıracak bir duruma gelmiyor.
BİRLEŞME NOKTASI OLARAK KULLANIYORLAR
Fakat Yargıtay'a bakıldığında, Yargıtay kriterlerini de şunu söylüyor; Sen bilerek ve isteyerek bir örgüte yardım ediyorsan, bilerek ve isteyerek bunu bildiğin halde, bu örgütün suç olduğunu, örgütün terör örgütü olduğunu bildiğin halde ona yardım ediyorsan, o zaman örgüt üyeliğinden ya da örgüte yardım ve yataklıktan yargılanabilirsin. Bunun en önemli unsurlarından en önemli kriteri bilmektir.
Buradan kazanılan para buradan alınan para, alıp terör örgütü üyeleri için kullanılıyor. Yine aynı şekilde buradaki işte şubelerin hepsine baktığınızda terör iltisaklı olan şahıslar, daha önce ceza almış olanlar, görevinden ihraç edilen şahısların burada bir birleşme noktası olarak görmek mümkün.
FİRARİ ŞAHISLARA SİGORTA
Şahısların sigortaları yatırılıyor, paralar transfer ediliyor. Ancak şahıs orada çalışmıyor. Birden fazla somut veri var. Şahısların firari olması ve burada olmadığı halde onların üzerinden bir para aklama durumu var. Yine aynı şekilde şahısların sigortaları yatırılıp bu şahısların FETÖ'den firari olanlar ya da FETÖ'den ihraç edilmiş olanlar hiçbir şekilde buralarda çalışmadığı halde buranın üzerinden kendilerine bir menfaat sağlama yani onların geçimini sağlama gibi bir durum. Halen çünkü terör örgütü kendi elemanlarını canlı tutmak için onları işte kendilerine bağlı kılmak için irtibatlarını koparmıyor. Koparmadığı için de bu eylemler de bulunuyor.
MASAK RAPORLARINDA ORTAYA ÇIKTI
Yine aynı şekilde bakıyorsunuz, MASAK raporları ortaya çıkıyor, birden fazla naylon fatura durumu söz konusu. Onu da geçiyorsunuz. Çok fazla bir para trafiği durumu var ve o para trafiği takip edildiğinde bir bakıyorsunuz ki örgütle irtibatlı iltisaklı olan şahıslardan gelen ve giden paralar olduğunu görüyorsunuz. Yine bakıyorsunuz şahısların HTS kayıtlarına, telefon kayıtlarına bakıyorsunuz, hepsinin bir örgüt çerçevesinde birbiriyle bağlantılı oldukları ortaya çıkıyor.
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