İstanbul’da 4 büyüklüğünde deprem! Ne anlama geliyor? Hangi fay hattında oldu?

Dün gece saatlerinde İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ile ilgili AFAD'dan açıklama geldi. Büyükçekmece açıklarında olan depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyuruldu.

İstanbul Valisi Davut Gül gece yaptığı açıklamada Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" dedi.

DEPREM HANGİ FAYDA OLDU?

4 büyüklüğündeki deprem ne anlama geliyor? Deprem hangi fay hattında oldu? Deprem Kemerburgaz fayı üzerinde mi? 4 büyüklüğündeki deprem 6,2'nin artçısı mı? Marmara'da daha büyük bir deprem olur mu? Merak edilenleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e katılan jeoloji uzmanı Dr. İshak Yılmaz anlattı.