İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem! Ne anlama geliyor? Hangi fay hattında oldu?
İstanbul, gece saatlerinde 4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Merkez üssü Marmara Denizi'nin Büyükçekmece açıkları olan depremin derinliği 8.16 kilometre olarak ölçüldü. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan jeoloji uzmanı Dr. İshak Yılmaz değerlendirdi.
Dün gece saatlerinde İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ile ilgili AFAD'dan açıklama geldi. Büyükçekmece açıklarında olan depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyuruldu.
İstanbul Valisi Davut Gül gece yaptığı açıklamada Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" dedi.
DEPREM HANGİ FAYDA OLDU?
4 büyüklüğündeki deprem ne anlama geliyor? Deprem hangi fay hattında oldu? Deprem Kemerburgaz fayı üzerinde mi? 4 büyüklüğündeki deprem 6,2'nin artçısı mı? Marmara'da daha büyük bir deprem olur mu? Merak edilenleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e katılan jeoloji uzmanı Dr. İshak Yılmaz anlattı.
6,2 DEPREMİN ARTÇISI!
İshak Yılmaz: 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2'lik depremden sonra yüzlerce, hatta ilk üç gün içerisinde 300'den fazla deprem meydana geldi. Ve depremlerin hem sayıları hem de büyüklükleri itibariyle zaman içerisinde azalan bir periyotta. Fakat bu tip sıçramalar yapabilir. Depremin yeri, konumu, derinliği ve davranış biçimi itibariyle baktığımız zaman bu bir ay önce gerçekleşen depremin devamı şeklinde bunu değerlendirebiliriz.
Dolayısıyla Orta Marmara çukurunun doğu kesimlerine yakın yaklaşık kara alanlarımıza, Büyükçekmece en yakın bu anlamda bölge. 20 km'de bir odak noktası itibariyle gerçekleşti deprem. Yani şu an bakıldığı zaman herhangi bir anormal bir durum yok. Normal seyrinde 6.2'nin devamında gerçekleşen bir deprem.
AKSİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL!
6 büyüklüğünde bir depremin, 5 hatta 5.2'lere varan büyüklükte artçıları olması muhtemeldir. Bu enerji boşalımının büyüklüğü itibariyle bakıldığı zaman zaten bir aydan biraz daha fazla bir süre süreceğini, yani iki aya kadar yayılabileceğini de az evvel söylemiştik. Dolayısıyla azalan seyre de baktığımız zaman şu an için gayet normal seyrinde devam eden bir deprem.
Tabi halkımızın endişe duyması, panik yaşaması özellikle odak noktasına yakın biraz daha sarsıntı gücünün fazla olması itibariyle zaten çok çok kısa sürdü. Ben de hissedenlerden bir tanesiyim bu şekilde bu bağlamda. Fakat şu an herhangi bir anormal durum yok ya da bir uyarıyı gerektirecek herhangi bir aksi bir durum söz konusu değil.
MARMARA'DA BÜYÜK DEPREM OLACAK MI?
Bu konuda farklı görüşler devam edecek. Çünkü Marmara kapalı bir kutu denizin altı ve göremiyoruz. Herhangi bir örnek alamıyoruz, analiz yapamıyoruz. Bu bağlamda verimiz çok çok sınırlı. Geçmiş depremleri daha çok yorumlayarak da burada ilerliyoruz. Artı dip topografyasının durumu yani morfolojisine bakıyoruz. Dolayısıyla farklı görüşlerin olması normal.
KIYAMET SENARYOLARINI ANDIRACAK DEPREM
Ancak 1500'lü yıllardan itibaren çok çok sayıda deprem meydana geldi. Yani bu kadarlık kısa bir alan için baktığımız zaman 150-160 kilometrelik bir uzunluğu olan bir hat için böylesine büyük depremler olduktan sonra çok aynı büyüklükte ya da kıyamet senaryolarını andıracak bir depremin olması şu an için mümkün gözükmüyor. Yani yakın zaman için bu yakın zamandan kastım belki 50, 100, daha da fazla yıllar için söylüyorum.
HATLARIN TARİHSEL KIRILMASI
Dolayısıyla baktığımız zaman bu bağlamda zaten 1894'te hattın bir bölümü kırıldı. 1912'de hattın büyük bir bölümü kırıldı. 23 Nisan depreminden sonra bu hattın doğu kesimine baktığımız zaman herhangi bir orada sismik hareketliliği de görmüyoruz. Kabuk kalınlığına baktığımız zaman yapılan çalışmalar bu kabuk kalınlığının nispeten ince olduğunu gösteriyor. Çünkü depremin büyüklüğü fayın uzunluğu ve derinliğiyle doğru orantılı.
KIRIKLARIN ETKİ ALANI
Siz diyelim ki 30-40 kilometrelik bir yüzeyi kırdığınız zaman elde edeceğiniz büyüklükle 5 kilometrelik 10 kilometrelik bir yüzeyde oluşturacağınız kırık arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla 7.5'ler, 7.6'lar, 6 Şubat depremlerinde Maraş'ta bir ay boyunca hemen hemen metre metre fay hattı üzerinde kırık zonelarını haritaladık. 350 km fay uzunluğundan bahsediyoruz. Derinlik de orada kabuk kalınlığı daha fazla.
ENSEYİ KARARTMAK GEREKMİYOR
Şimdi aynı senaryoya getirip burada gerçekleşeceğini söylemek ne kadar bu anlamda gerçekçi onu düşünmek lazım. Dolayısıyla yakın zamanda da gerçekleşen bakın son yüz yıl içerisinde bile büyük depremler meydana geldi, 1894, 1912. Dolayısıyla büyük oranda zaten enerjisini boşaltmış bir bölgeden bahsediyoruz. Biraz daha güneye odaklanmamız belki bu bağlamda daha doğru sonuçlar ve ileriye dönük daha kalıcı çözümler, afet yönetiminin en önemli aşaması olan zarar azaltma dediğimiz riskin ortaya konduktan sonra gerekli tedbirlerin nerede nasıl alınacağı noktasında belki odak noktamızı biraz değiştirmemizde fayda var.
İstanbul göz bebeğimiz, İstanbul kalbimiz, gerekli özeni, hassasiyeti en kötü şartlara göre yapacağız ama enseyi karartmak gerekmiyor bence.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afrika kökenli yaz geliyor: O iller 35 dereceyi görecek! O tarihten sonra kırkikindi yağışlarına dikkat!
- Optik illüzyon testi: Aslan mı kedi mi? İlk gördüğünüz hayvan kişiliğinizin şifresini çözüyor
- Onlar doğuştan tembel! En disiplinsiz 2 burç belli oldu
- Konut kredisi faiz oranları güncellendi! İşte 1.5 milyon TL kredinin ödeme planı
- Hastalıklara kalkan olun! Canan Karatay'ın bağışıklık sistemini güçlendiren sırrı ortaya çıktı!
- Sinek istilasına son verin: İşte evinizden sinekleri kovmanın sırrı
- 2025 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek?
- 2025 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları: MEBBİS sorgulama ekranı
- Hava bir anda değişiyor, İstanbul'a beklenen sıcaklıklar geliyor! 7 ilde ise sağanak yağmur bekleniyor! 20 Mayıs hava durumu
- 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2025 Metro, Metrobüs, Marmaray, otobüsler parasız mı?
- Zeka testi: Sadece gerçek bir matematik dehası tek farklı sayıyı 5 saniyede bulabiliyor
- 19 Mayıs mesajları | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en anlamlı 19 Mayıs kutlama sözleri