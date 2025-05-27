Karadeniz Bölge Komutanı Yarbay FETÖ'den tutuklandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yarbay S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 04:36

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Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevli Yarbay S.G., FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla, Yarbay S.G. sabah saatlerinde Kemer Mahallesi'ndeki askeri lojmanlarda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

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