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FETÖ'cülerin künefeci kılıflı paravan oyunu deşifre oldu! 40 milyon liralık finansman

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.05.2025 15:59
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FETÖ’cülerin künefeci kılıflı paravan oyunu deşifre oldu! 40 milyon liralık finansman

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. FETÖ'ye finansman sağladıkları belirlenen örgüt üyelerinin terörü finanse etmek için künefe işletmesini 'paravan' olarak kullandığı tespit edilirken MASAK'ın incelemeleri sonucu künefeci aracılığıyla örgüte 40 milyon TL'lik destek sağladıkları ortaya çıkarıldı.

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda, örgüte finansman sağladıkları belirlenen şüphelilerin 40 milyon liralık hesap hareketi ortaya çıkartıldı.

13 TUTUKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, geçen yıl 24 Aralık'ta Bayraklı ilçesinde faaliyet gösteren künefeciye FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Gözaltına alınan 18 şüpheliden aralarında işletme sahibi M.S. (50) ve çalışanlarının da olduğu 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, "hücre evi" gibi kullanılan işletme mühürlendi.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren polis, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadelerini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla eşleştirdi.

KÜNEFECİ ARACILIĞIYLA 40 MİLYON TL AKTARMIŞLAR

Veriler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda künefe işletmesinin paravan şirket olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Polisin tespitlerine göre örgüt üyeleri, terörü finanse etmek için künefe işletmesini "paravan" olarak kullandı. Örgüte aktarılacak kaynağı belli olmayan para, işletmeye alınan malzemelerin değerinden yüksek fiyattan gider olarak gösterilmesiyle aklandı. Bu şekilde yasal hale getirilen para, örgüt kasasına aktarıldı.

MASAK'ın incelemeleri sonucu şüphelilerin künefeci aracılığıyla örgüte 40 milyon liralık finansman sağladıkları ortaya çıkarıldı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

İşletme sahibi ve çalışanlarına yönelik operasyonun ilk dalgasının ardından elde edilen yeni bilgilerle bugün operasyonun ikinci dalgası gerçekleştirildi.

33 ZANLININ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltı kararı verilen 41 şüphelinin büyük kısmının, örgüte para aktaran esnaf olduğu öğrenildi. İzmir, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da bugün düzenlenen operasyonda yakalanan 33 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktıkları belirlendi, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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FETÖ’cülerin künefeci kılıflı paravan oyunu deşifre oldu! 40 milyon liralık finansman FETÖ’cülerin künefeci kılıflı paravan oyunu deşifre oldu! 40 milyon liralık finansman FETÖ’cülerin künefeci kılıflı paravan oyunu deşifre oldu! 40 milyon liralık finansman
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