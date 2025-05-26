FETÖ’cülerin künefeci kılıflı paravan oyunu deşifre oldu! 40 milyon liralık finansman

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Gözaltına alınan 18 şüpheliden aralarında işletme sahibi M.S. (50) ve çalışanlarının da olduğu 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, "hücre evi" gibi kullanılan işletme mühürlendi.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren polis, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadelerini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla eşleştirdi.

KÜNEFECİ ARACILIĞIYLA 40 MİLYON TL AKTARMIŞLAR

Veriler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda künefe işletmesinin paravan şirket olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Polisin tespitlerine göre örgüt üyeleri, terörü finanse etmek için künefe işletmesini "paravan" olarak kullandı. Örgüte aktarılacak kaynağı belli olmayan para, işletmeye alınan malzemelerin değerinden yüksek fiyattan gider olarak gösterilmesiyle aklandı. Bu şekilde yasal hale getirilen para, örgüt kasasına aktarıldı.

MASAK'ın incelemeleri sonucu şüphelilerin künefeci aracılığıyla örgüte 40 milyon liralık finansman sağladıkları ortaya çıkarıldı.