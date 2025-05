Hal ve marketlere yeni kurallar geliyor! Caydırıcı cezalar yolda

Ekran görüntüsü / A Haber

HAL YASASI İÇİN ÇAĞRI

Hal yasası uzun zamandır düzenleme olarak Meclis'te bekliyor. Bunun bir an önce çıkartılması gerekir. Eğer fahiş fiyatla mücadele edilecekse bu hal yasasının ciddi anlamda bir an önce hiç gecikmeden çıkartılması gerekiyor. Bu perakende Ticaret Bakanlığımızın yaptığı düzenleme yerinde güzel bir uygulama ama hal yasası da mutlaka ihmal edilmemeli. Bir an önce devreye sokulması gerekir.