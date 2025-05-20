Hal ve marketlere yeni kurallar geliyor! Caydırıcı cezalar yolda

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PARAYI KİM KAZANIYOR?

Peki kim kazanıyor? İşte burada aracılar kazanıyor. Ziraat Odalar Birliği her ay fiyatlarla ilgili açıklamalar yapıyor. Bir bakıyorsunuz ki üretici, üreticiden çıkış fiyatıyla son kullanıcı yani tüketiciye geliş fiyatı arasında öyle farklar görüyoruz ki bazen 10 kat, 15 kat fiyat farklılıkları görüyoruz.

Yani tüketici kendisine gelirken birçok aracının devreye girmesi sebebiyle olması gerekenden çok yüksek fiyatla, gıdaya ulaşmak durumunda kalıyor. Üretici ise ürettiği, ürünün bedelini maliyetini neredeyse karşılayamaz durumda. İşte bu noktada tabii bunun üzerine stokçuluk yapanlar vesaireler, aracılar çok fazla.