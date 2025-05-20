Hal ve marketlere yeni kurallar geliyor! Caydırıcı cezalar yolda
Ticaret Bakanlığı sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş artışa neden olan aracı sistemine karşı harekete geçti. Yeni düzenleme ile hem üretici korunacak hem de tüketici daha uygun fiyatla ürüne ulaşacak. TÜKONFED Başkanvekili Avukat İbrahim Güllü gelişmeleri A Haber’de değerlendirdi.
Sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı önemli bir adım attı. Hazırlanan yeni düzenlemeler kapsamında hal ve marketlerde uygulanacak kurallar değişiyor.
Bozulan ürünleri çöpe atanlara 200 bin TL, stokçuluk yapanlara 1 milyon TL, üreticiden doğrudan mal almayı reddeden marketlere ise 50 milyon TL'ye kadar ceza verilmesi öngörülüyor.
Yeni kuralların, fiyatları düşürmesi ve üreticiyi güçlendirmesi hedefleniyor. Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e konuk olan TÜKONFED Başkanvekili Avukat İbrahim Güllü gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi.
TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ ŞİKAYETÇİ
İbrahim Güllü: Tüketici cephesinden baktığımızda bu gıda fiyatlarının aşırı artış olması mutfağa bir ateş olarak düşüyordu. Tüketicimiz gerçekten bu konuda oldukça yakınıyor. Peki üreticiye baktığımızda durum nasıl? Maalesef üretici de kazanamamaktan yani ürettiğinin karşılığını alamamaktan şikayetçi.
PARAYI KİM KAZANIYOR?
Peki kim kazanıyor? İşte burada aracılar kazanıyor. Ziraat Odalar Birliği her ay fiyatlarla ilgili açıklamalar yapıyor. Bir bakıyorsunuz ki üretici, üreticiden çıkış fiyatıyla son kullanıcı yani tüketiciye geliş fiyatı arasında öyle farklar görüyoruz ki bazen 10 kat, 15 kat fiyat farklılıkları görüyoruz.
Yani tüketici kendisine gelirken birçok aracının devreye girmesi sebebiyle olması gerekenden çok yüksek fiyatla, gıdaya ulaşmak durumunda kalıyor. Üretici ise ürettiği, ürünün bedelini maliyetini neredeyse karşılayamaz durumda. İşte bu noktada tabii bunun üzerine stokçuluk yapanlar vesaireler, aracılar çok fazla.
HALLERDE CEZALAR ARTACAK!
Dolayısıyla Ticaret Bakanlığımız bu noktada tabir caizse düğmeye basma hazırlığı içerisinde böyle bir düzenleme var. Şimdi bu yeni düzenlemeyi biz son derece yerinde buluyoruz. Bir defa hallerde stokçuluk yapanlara ciddi cezalar geliyor. 1 milyon gibi cezalar geliyor. Bu son derece yerinde. Stokçuluk sadece bir ürünü alıp bir başka yerde marketlerde falan görmüyoruz.
Hallerde de bu stokçuluk oluyor. O nasıl oluyor? Aynı ürün satan firmalar veya hal komisyonları ürünü daha pahalı olması için yeterli sürüm yapmıyor ve dolayısıyla çöpe vesaireye dökebiliyorlar. Dolayısıyla burada fiyatlar katlanabiliyordu. İşte bu noktada Ticaret Bakanlığımızın hazırlamış olduğu bu yeni düzenleme taslaklar bu konuda bir düğmeye basılma durumu söz konusu.
MARKETLER ŞİMDİ YANDI
Bir de üreticinin gelirlerini arttırabilmek, doğrudan satış yapabilmesini sağlayabilmek adına marketlere üreticiden alma zorunluluğu getiriliyor ve bunda da 50 milyon lira gibi yanlış aklımda kalmadıysa evet 50 milyon lira gibi bir cezai müeyyide söz konusu. Bir de bu fiyatları arttırmak için ürünleri çöpe dökenler, zaman zaman kamuoyuna bunlar yansıyor. Bunlarla ilgili de 200 bin lira gibi ciddi yaptırımlar geliyor. Biz bu noktada yapılacak düzenlemelerin yapılacak yani düşünülen düzenlemelerin olumlu olduğunu düşünüyoruz.
HAL YASASI İÇİN ÇAĞRI
Hal yasası uzun zamandır düzenleme olarak Meclis'te bekliyor. Bunun bir an önce çıkartılması gerekir. Eğer fahiş fiyatla mücadele edilecekse bu hal yasasının ciddi anlamda bir an önce hiç gecikmeden çıkartılması gerekiyor. Bu perakende Ticaret Bakanlığımızın yaptığı düzenleme yerinde güzel bir uygulama ama hal yasası da mutlaka ihmal edilmemeli. Bir an önce devreye sokulması gerekir.
ÜRETİCİLER KORUNACAK
Üreticilerimizi koruyan bir yasa. Çünkü burada hallerde kartelleşme olayını ortadan kaldırıyor ve üçte birlik bir bölümünü üreticiye, üretim kooperatiflerine tahsis ediyor bu yasa. Dolayısıyla bizim beklentimiz acil olarak hal yasasının da bu perakende Ticaret Bakanlığımızın düzenlemesiyle birlikte bunun da devreye sokulması gerektiği kanaatindeyiz. Aradaki aracıları kaldırmadan maalesef fiyatların düşmesini beklemek biraz hayalcilik gibi oluyor.
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