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Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı yer! Kurtuluşun ilk adımı Tütün İskelesi’ne atıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.05.2025 12:37 Güncelleme: 19.05.2025 12:50
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Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı yer! Kurtuluşun ilk adımı Tütün İskelesi’ne atıldı!

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a ilk adımı Tütün İskelesi’ne attı ve kurtuluş ateşi yakıldı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Tarih Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a ilk adımını atmasının üzerinden 106 yıl geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, 81 ilde coşkuyla kutlanırken A Haber ekipleri de o coşkuyu ekrana getirdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'da kurtuluşun ilk adımını Tütün İskelesi'ne attı ve Türkiye'nin kuruluş hikayesi başladı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'ın konuğu olan Tarih Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan ile konuştu.

KURTULUŞUN İLK ADIMI TÜTÜN İSKELESİ'NE ATILDI!

Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan: Milletimizin Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tabii ki Gazi Paşa Samsun'a geldiği gün 19 Mayıs'ta, kendisini askeri bir heyet karşıladı. Mahmut Ekrem Bey sandala alıp Tütün İskelesi'ne getirdi. Tütün İskelesi'nde belediye başkanı adına yazı işleri müdürü, 15. Fırka Komutanı adına yine bir askeri heyet vardı. Baktığımızda bir alt seviye karşılama olduğunu görüyoruz.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

VALİ VE KOMUTANI GÖREVDEN ALDI

Mustafa Kemal Paşa aynı günün akşamı kendisine gösterilen bu yetersiz karşılamadan dolayı da hem valiyi İbrahim Etem Bey'i hem de 15. Fırka Komutanı'nı görevden alıp Refet Bey'e bu görevleri tahsis etti. Ama Samsun'a çıkışında tabii halktan da temsilciler vardı. İşte Boşnakzade Süleyman Bey var ki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin başkanı oldu. Daha sonra Samsun'da 1. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili de oldu. Aynı zamanda Terme'den Hacı Kuzu namında birisi vardı. Yani ahaliden birkaç kişi var.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

COŞKU VE ULVİ HEDEF

Dolayısıyla tabii bir müfettişlik heyeti geldiği için henüz Samsun halkının çok büyük de bir bilgisi olmadığından çok büyük bir karşılama olduğunu söyleyemiyoruz. Ama bununla beraber Mustafa Kemal Paşa maiyetiyle beraber buraya çok büyük ulvi bir hedef için geldiği için o coşkuyu kalbinde, gönlünde yüreğinde taşımaktadır.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SAMSUN'DA NELER YAŞADI?

Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da yapmış olduğu değerlendirmelerle arkadaşlarıyla İstanbul'dan bir şey yapılamayacağını, Anadolu'dan bir mücadele başlatılması gerektiği fikrine ulaşmıştı ama bunu gerçekleştirip gerçekleştirilmeyeceği konusunda kafasında bir belirsizlik vardı.

Samsun'da, 19 Mayıs'tan 25 Mayıs'a kadar daha sonra Havza'da 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar kaldığı zaman dilimi içerisinde o belirsizliği kafasından atmıştır. Çünkü Samsun halkı, Milli Mücadele hareketine katkı vereceğini, destek olacağını vatanın işgaline karşı sessiz kalmayacağını Mustafa Kemal Paşa'ya göstermiştir.

Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı yer! Kurtuluşun ilk adımı Tütün İskelesi’ne atıldı!
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Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı yer! Kurtuluşun ilk adımı Tütün İskelesi’ne atıldı! Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı yer! Kurtuluşun ilk adımı Tütün İskelesi’ne atıldı! Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı yer! Kurtuluşun ilk adımı Tütün İskelesi’ne atıldı!
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