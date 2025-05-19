Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı yer! Kurtuluşun ilk adımı Tütün İskelesi’ne atıldı!

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a ilk adımını atmasının üzerinden 106 yıl geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, 81 ilde coşkuyla kutlanırken A Haber ekipleri de o coşkuyu ekrana getirdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'da kurtuluşun ilk adımını Tütün İskelesi'ne attı ve Türkiye'nin kuruluş hikayesi başladı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'ın konuğu olan Tarih Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan ile konuştu.

Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan: Milletimizin Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tabii ki Gazi Paşa Samsun'a geldiği gün 19 Mayıs'ta, kendisini askeri bir heyet karşıladı. Mahmut Ekrem Bey sandala alıp Tütün İskelesi'ne getirdi. Tütün İskelesi'nde belediye başkanı adına yazı işleri müdürü, 15. Fırka Komutanı adına yine bir askeri heyet vardı. Baktığımızda bir alt seviye karşılama olduğunu görüyoruz.