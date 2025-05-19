Anadolu’da emperyalistlere atılan tokadın 106. yıl dönümü! Bağımsızlık ateşi 19 Mayıs 1919’da yandı

Müslüman Türk milletinin son sığınağı olan Anadolu'yu işgal etmek isteyen emperyalistler, 106 yıl önce bugün atılan tarihi adımla kirli emellerine ulaşamadı. Türk milletinin iman dolu göğsüne çarpan işgal kuvvetleri, tarihi bir hezimet yaşadı. Sabah'ın haberine göre Prof. Dr. Ali Satan, hem tarihi adımın arka planını hem kronolojik seyrini hem de sonuçlarının yansımalarını anlattı.