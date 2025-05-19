Anadolu'da emperyalistlere atılan tokadın 106. yıl dönümü! Bağımsızlık ateşi 19 Mayıs 1919'da yandı
Türk milletinin son sığınağı olan Anadolu, bundan 106 yıl önce işgal etmek isteyen emperyalistlere karşı durdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesinin fitilini ateşledi. Mustafa Kemal öncülüğünde millet milli mücadeleye başlayarak vatanını müdafaa etti.
Müslüman Türk milletinin son sığınağı olan Anadolu'yu işgal etmek isteyen emperyalistler, 106 yıl önce bugün atılan tarihi adımla kirli emellerine ulaşamadı. Türk milletinin iman dolu göğsüne çarpan işgal kuvvetleri, tarihi bir hezimet yaşadı. Sabah'ın haberine göre Prof. Dr. Ali Satan, hem tarihi adımın arka planını hem kronolojik seyrini hem de sonuçlarının yansımalarını anlattı.
SAMSUN'A GİDEN SÜREÇ 1.Dünya savaşından yenilgiyle çıkan imparatorluğun haysiyetli bir barış umudu kalmayınca farklı stratejiler geliştirdiğini kaydeden Prof. Dr. Satan, "Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesini kolaylaştıran bir gelişme ise bölgedeki Rum çeteler ile Türkler arasında asayiş sorununun yaşanması ve İngiltere'nin bölgede asayişin sağlanması için Nisan 1919'da Osmanlı devletine nota vermiş olmasıdır.
Osmanlı Genelkurmayı bu notayı fırsata çevirerek Mustafa Kemal Paşa ve maiyetinde 55 kişiyi Samsun'a göndermiştir. Resmi görevi asayişi sağlamak, bölgedeki silahları toplamak iken Mustafa Kemal Paşa'nın asıl işi milli direnişi örgütlemektir." şeklinde konuştu.
ZOR VE ENDİŞELİ BİR YOLCULUK Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Osmanlı Padişahı Vahdeddin ile son kez görüştükten sonra yola çıktığını kaydeden Prof. Dr. Satan, "16 Mayıs 1919 Cuma günü Padişah Vahdettin ile cuma selamlığında son kez görüşüp veda eden Mustafa Kemal Paşa saat Bandırma Vapuruna binerek Müteffişlik karargahında görevlendirilen 55 kişi ile İstanbul'da ayrıldı.
Zorlu ve oldukça riskli bir yolculuğun ardından 19 Mayıs 1919 günü sabah saatlerinde Samsun'a varıldı." dedi.