Kurtuluş ateşi 106 yıl önce yandı! 19 Mayıs 81 ilde kutlanıyor! TCG Anadolu'dan Bandırma Vapuru'na saygı duruşu
19 Mayıs 1919'da başlayan Kurtuluş Mücadelesi'nin 106. yıl dönümünde Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde coşkuyla kutlama yapılacak. Başkan Erdoğan, 19 Mayıs kapsamında gençler ve sporcularla bir araya gelecek. 106 yıl önce kurtuluşun meşalesini yakan Mustafa Kemal Atatürk'ü Samsun'a taşıyan Bandırma Vapuru'na saygı duruşu olarak 17 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkan TCG Anadolu Gemisi'ni Samsun'da karşılayacak. Başkan Erdoğan da 19 Mayıs yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Türkiye Cumhuriyet'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a ilk adımını atmasının üzerinden 106 yıl geçti.
TÜM YURTTA KUTLANIYOR
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, 81 ilde coşkuyla kutlanıyor.
İşte 19 Mayıs kutlamalarında dakika dakika yaşananlar...
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN 19 MAYIS MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile tebrik mesajı paylaştı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türkiye'nin teminatı gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tam 106 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı istiklal meşalesi, Anadolu'nun kurtuluşuna ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu aydınlatmış, o gün ortaya konan cesaret ve kararlılık milletimizin kaderini değiştiren tarihi bir adım olmuştur. Biliyoruz ki Cumhuriyetimizin temellerini atan bu adım, taşıdığı olağanüstü anlamlarla bugün en çok da gençlerimizin zihninde, yüreğinde ve hedeflerinde tecessüm etmektedir. Vatanına ve bu toprakların değerlerine sıkıca bağlı, geçmişten aldığı ilhamla ülkemizin aydınlık geleceğine inanan gençliğimiz; önümüzdeki yüzyıla Türkiye mührünü vuracak en kıymetli hazinemizdir. 19 Mayıs'ın yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor; gururumuz gençliğimize olan güvenimizi bir kez daha ifade ediyorum." dedi.
ANITKABİR'DE TÖREN
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki gençler Anıtkabir'i ziyaret etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 19 MAYIS MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ın yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Bizler de ecdadımızın kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatana ve Cumhuriyete sahip çıkıyor, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni her alanda ileriye taşıyacak ve yüceltecek adımlar atıyoruz." dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın o mesajı
Aziz Milletim, Kıymetli Gençler,
Bugün, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 106. yıl dönümü.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum.
Gazi Mustafa Kemal’in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, ecdadımızın inançla, azimle ve kararlılıkla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarihtir.
Bizler de ecdadımızın kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatana ve Cumhuriyete sahip çıkıyor, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni her alanda ileriye taşıyacak ve yüceltecek adımlar atıyoruz.
Gençlerimizi yalnızca geleceğin mimarları olarak değil, değişimin itici gücü olarak da görüyor; medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa “Türkiye Yüzyılı” damgasını vuracağına yürekten inanıyorum.
Türkiye’nin geleceğinin inşasında; gençlerimizin enerjisini heba edecek, kısır tartışmalarla ülkemizin kaynaklarını boşa sarf edecek hangi sorun varsa çözüyor ve onu kalıcı olarak yok ediyoruz. Gençlerimize barış ve huzur dolu, yüksek teknolojilerle donatılmış, müreffeh bir ülke bırakma sözümüzü yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz.
Bilimden sanata, spordan tarıma, diplomasiden nükleer teknolojilere kadar her alanda gençlerimizin potansiyellerini keşfetmeleri için onlara imkânlar sunuyor, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte el ele, kol kola yürüyoruz.
Düşlerini hayata geçirmek için azimle çalışan ve asla pes etmeyerek ecdadından devraldığı medeniyet mirasını daha da yüceltmek isteyen her bir gencimizi sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz.
Güçlendikçe merkez ülke konumuna gelen ve attığımız adımlarla konumunu pekiştiren Türkiye’nin her başarısında gençlerimizin hakkını teslim ederek, onlar için daha çok çalışma ve başarma azmimizi her zaman canlı tutacağız.
Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tekrar kutluyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum.
BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERİ KABUL EDECEK
Gençlik ve Spor Bakanlığında yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'a kadar sürecek Gençlik Haftası boyunca çeşitli festivaller düzenlenecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve sporcularla bir araya gelecek. Toplamda 40 genç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak nezaretinde, Başkan Erdoğan tarafından kabul edilecek.
BAKAN TCG ANADOLU'YU KARŞILAYACAK
19 Mayıs kapsamında üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinden seçilen gençler, Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu ile 17 Mayıs'ta İstanbul’dan hareket etti. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs'ta TCG Anadolu gemisi Samsun’a ulaşacak. Bu seyahatle gençlere hem milli savunma sanayinin geldiği düzey gösterilecek hem de 19 Mayıs'ın tarihi önemi anlatılacak. TCG Anadolu Gemisi'ni Samsun'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak karşılayacak.
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, yurt genelinde 21 Mayıs'a kadar "Türkiye’nin Gücü Gençliği" mottosuyla kent meydanlarında eş zamanlı olarak gençlik ve spor festivalleri gerçekleştirilecek.
Türkiye'de 81 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Kırgızistan, Fransa’dan birer erkek ve kadın olmak üzere seçilen 182 genç, etkinlikler kapsamında ilk olarak İstanbul’da buluşacak. Temsilci gençlerin katılımıyla milli mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olan İstanbul, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara'ya ziyaretler yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da temsilci gençler ve sporcularla 19 Mayıs'ta Anıtkabir'i ziyaret edecek. Temsilci gençler, 20 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından da kabul edilecek.
KURTULUŞ MÜCADELESİ 106 YIL ÖNCE BUGÜN BAŞLADI
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'yi başlatmasının üzerinden 106 yıl geçti.
AA muhabirinin tarihi kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Mondros Mütarekesi'nin 30 Ekim 1918'de imzalanmasından sonra İzmir'i Yunanlılar, Adana'yı Fransızlar, Antalya ve Konya'yı İtalyanlar işgal etti.
Urfa, Maraş, Antep, Merzifon ve Samsun'a İngiliz askerleri çıktı, İngiliz Donanması 13 Kasım 1918'de İstanbul önlerine demir attı.
Vatan toprağını korumak için yıllarını cephelerde geçiren, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığından 3 Kasım 1918'de İstanbul'a dönen Mustafa Kemal, yurdun kurtulması için harekete geçti.
Samsun ve çevresindeki Rumlar, 17-18 Mart 1919'da Samsun'a asker çıkaran İngilizlerin de desteğiyle çete baskınları yapıp kargaşa çıkararak, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi gereği bölgeyi İtilaf Devletlerinin işgaline açmak istiyordu.
Bu gelişmeler üzerine Türk halkı kendini savunmak için teşkilatlanmaya, can ve mal güvenliklerini korumaya çalışınca bu durumdan endişe eden İngiliz Yüksek Komiserliği ve Karadeniz Ordusu Başkumandanlığı, 21 Nisan 1919'da İstanbul Hükümeti'ne nota vererek, bölgedeki gerilimin yatıştırılmasını, Rumlara karşı yapılan sözde saldırıların önlenmesini talep etti.
Bölgede asayişi sağlaması için 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal, İzmir'in işgal edildiği 15 Mayıs 1919'un ertesi günü, Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan yola çıktı.
Mustafa Kemal ve arkadaşları, Samsun'a ilk adımlarını 19 Mayıs'ta Reji İskelesi'nden attı. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından kentin bütün iskeleleri bombalanmış ancak sadece Fransızlara ait Reji (Tekel idaresi) İskelesi sağlam kalmıştı. Fransızlar o dönemde Samsun'da kurulu bir fabrikada sigara üretiyordu. İskelenin adı bu nedenle "Tütün İskelesi" olarak da geçiyordu.
Samsun'a gelişinin İngilizlerde tedirginlik oluşturması üzerine Mustafa Kemal, Samsun'da 6 gün kaldıktan sonra 25 Mayıs'ta Havza'ya geçti.
HAVZA'DA YAPILAN İLK MİTİNGDE İZMİR'İN İŞGALİ PROTESTO EDİLDİ
Ülkenin kurtuluşuna giden yolda Mustafa Kemal Paşa'nın ikinci durağı olan Havza'da ilk miting gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla yapılan mitingde, İzmir'in işgali protesto edildi.
Bir sonraki durağı Amasya olacak Mustafa Kemal, 18 gün boyunca Havza'da Milli Mücadele için önemli çalışmalar yürüttü.
Havza'daki hareketlilikten haberdar olan İngilizlerin yaptığı baskı ile 9. Ordu Müfettişliği görevinden alınması üzerine Mustafa Kemal, Havzalılara sivil olarak veda etti.
MİLLİ MÜCADELE TÜM YURDA YAYILDI
Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesi sırasıyla Amasya, Erzurum ve Sivas'ta da yakılarak tüm yurda yayıldı. Milli Mücadele sonunda 29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bu yıl 102. yaşına giriyor.
TÜRK MİLLETİNİN İSTİKLALİ VE İSTİKBALİ İÇİN ÇIKILAN YOL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, AA muhabirine, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya Türk milletinin istiklali ve istikbali için adım attığını söyledi.
Türk milletinin geleceğini kurtarmaya yönelik bir arayış olduğu dönemde Mustafa Kemal Paşa'nın cesaret gösterdiğini belirten Çağlayan, "Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları büyük bir mücadele başlatmak üzere şehrimiz Samsun'umuza şerefli adımını atmıştır. Milli Mücadele döneminde teslim olan bir ülke tablosu var. Büyük bir savaş, 4 yıl sürdü ve bu 4 yıl süren savaşta nüfusumuzun neredeyse dörtte birini kaybettik. Şehit verdik, 1 milyona yakın askerimiz şehit ve gazi oldu." diye konuştu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Türk milletini mücadeleye ikna ettiğini dile getiren Çağlayan, "Mustafa Kemal Paşa, öncelikle halkı ikna etmek için özellikle Samsun'da bunun ilk denemelerini yapmıştır, yani halkın nabzını yoklamıştır. Büyük inkılapları gerçekleştiren Mustafa Kemal Paşa, bu inkılapların tutup tutmayacağını ya da toplumun kabul edip etmeyeceğini, milletimizin hazırbulunuşluğunu ölçerek bu inkılapları gerçekleştirmiş ve bu çerçevede de Samsun onun için bir ilk uygulama olmuştur." diye konuştu.
Atatürk'ün bu süreçte Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurdurduğunu vurgulayan Çağlayan, Atatürk'ün halkın mücadelenin içerisinde olması için çok önemli ve titiz bir çalışma programı yürüttüğünü dile getirdi.
Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Mustafa Kemal Paşa'nın milleti uyandırıp, bilinçlendirerek Milli Mücadele'yi başlattığını belirtti.
Milli Mücadele ruhunun önemini vurgulayan Çağlayan, şunları kaydetti: "Milli Mücadele ruhu konusunda söylenecek en önemli şey, ülkemizin bağımsızlığının korunmasıdır. Her Türk, Türk milletinin ve devletinin bağımsızlığı konusunda son derece teyakkuz halinde olmalıdır. Aynı zamanda ülkemizin aydınlık geleceği için dayanışma halinde olma konusunda hassas olmalıdır. Yine üretken olmalıdır. Milletler, eğer üretmezse, çalışmazsa yok olmaya mahkumdur. Atatürk sevgisi, silah arkadaşlarına sevgi, şehitlerimize, gazilerimize hürmet, bütün bunlar tabii ki Milli Mücadele ruhunun özünde yer alması gereken değerlerdir."
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