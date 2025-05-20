İmamoğlu’nun sahte diplomasını ihbar eden Ozan Özcan’a silahlı tehdit! Yaşadıklarını A Haber’de anlattı

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Ozan Özcan: Yerel seçimlerden önce Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir araştırma yapmaya karar verdim ve bunun sonucunda kendisiyle ilgili çok şey öğrendim. Avrupa Birliği'nin merkezi Brüksel'den tweet atması ve oradan bir takım çağrılar yapması buna örnek gösterilebilir.

Bir gazete güpüründe de şey gördüm; Ekrem İmamoğlu'nun diploması şaibeli olabilir şeyini gördüm. Sonrasında araştırdım ben bunu. Ya tamamıyla kamuya açık kaynaklardan araştırdım. Wikipedia'dan falan araştırdım. Sonrasında Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi'ni gördüm. Kıbrıs olunca şüphelendim ve daha da çok araştırmaya başladım.