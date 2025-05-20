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İmamoğlu'nun sahte diplomasını ihbar eden Ozan Özcan'a silahlı tehdit! Yaşadıklarını A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.05.2025 15:14 Güncelleme: 20.05.2025 15:34
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İmamoğlu’nun sahte diplomasını ihbar eden Ozan Özcan’a silahlı tehdit! Yaşadıklarını A Haber’de anlattı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sahte diplomasını ilk gündeme getiren Ozan Özcan tehdit edildiğini açıkladı. Ozan Özcan yaşadıklarını A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal’a anlattı.

SAHTE DİPLOMAYI İHBAR EDEN GENCE TEHDİT!

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişti. Sahte diplomayı ihbar eden Ozan Özcan isimli genç tehdit edildi. Anne ve abisinin silahla tehdit edildiğini söyleyen Ozan Özcan yaşadıklarını A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal'a anlattı.

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Ozan Özcan: Yerel seçimlerden önce Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir araştırma yapmaya karar verdim ve bunun sonucunda kendisiyle ilgili çok şey öğrendim. Avrupa Birliği'nin merkezi Brüksel'den tweet atması ve oradan bir takım çağrılar yapması buna örnek gösterilebilir.

Bir gazete güpüründe de şey gördüm; Ekrem İmamoğlu'nun diploması şaibeli olabilir şeyini gördüm. Sonrasında araştırdım ben bunu. Ya tamamıyla kamuya açık kaynaklardan araştırdım. Wikipedia'dan falan araştırdım. Sonrasında Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi'ni gördüm. Kıbrıs olunca şüphelendim ve daha da çok araştırmaya başladım.

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ARAŞTIRDIM VE USULSÜZ OLDUĞUNU TESPİT ETTİ

93 yılında Kıbrıs Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi YÖK denkliği alıyor ama Ekrem İmamoğlu 90 yılında geçiş yapıyordu. Ben de bununla ilgili bir kısa özet şeklinde suç duyurusunda bulundum. Suç duyurusunda bulunduktan sonra Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili 6 ay önce bir soruşturma başlatıldı ve iptal edildi. Karar da tebliğ edildi. Verdiğim hukuki mücadeleyi kazandım.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

Yaptığı usulsüzlükle şu şekilde olmuş; Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi'nde okumasına rağmen Doğu Akdeniz Üniversitesi'yle geçiş yapıyor ve kütüğe de öyle kaydettiriyor. Ayrıca verdiği dilekçede de işletme yönetimi okumasına rağmen Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi'nden işletme bölümü okuduğunu beyan ediyor. Birisi 2 yıllık, birisi 4 yıllık. Hem yatay hem dikey geçiş yapmış oluyor ve bu tarz usulsüzlüklerden dolayı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Verdiğim hukuki mücadeleyi de kazandım.

İPTAL KARARI İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

Bana göre bakınca ulaşılması zor bir insan. Ona dokunulduğu için Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor yani. İnsanların kim olduğundan ziyade olayın ne olduğuna bakıldı ve gerçekten de hakkaniyetli bir karar verildiğini düşünüyorum ben.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ANNE VE AĞABEYİ HEDEF ALINDI

Bu süreçte tabii ki tasvip etmediğim birkaç olay daha yaşandı. Tehditler falan oldu. Ya annemle abimi arayıp uzun namlulu silahlarla tehdit ettiler.

Daha sonrasında benim hem şahsi numaramı buldular, WhatsApp'tan, Instagram'dan, tüm sosyal medya platformlarından tehditler geldi. Silahlı tehditler, "evine giderken arkana dikkat et." mermi fotoğrafları falan. Bu şekilde tehditler oldu. Yıprattı bu süreç biraz beni. Ailem daha çok yıprandı ama şu anda atlatmış bulunmaktayız. Ya üzerinden zaten 1,5 ay falan geçti. Şu anda duruldu gibi. Şu anda da tehditler var ama taciz boyutunda tehditler var.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TEHDİT EDENLER KİM?

Gelen tehditlerden birisi Fatih Emre Hülağü, eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Metin Hülağü'nün oğlu ve tutuklandı. Yunus Emre Şahin var ki bu kişi de tutuklandı. Yunus Emre Şahin'in de CHP ile ilgili organik bağı var. CHP ile ilgili tweetleri de var ve orayı destekleyen birisi.

Ben bunun bir azmettiricisi olmadığını düşünmüyorum açıkçası. Hukuki bir şey daha ortada yok ama ya bir insan sırf sevdiği bir siyasetçiye dokunuldu diye bu şekilde tehditler yapmaz ki benim annemle abime yapıldı bu. Sadece bana da yapılmadı. Ben bunların azmettiricileri olduğunu da düşünüyorum. Dava sürüyor. Dava sonuçlarında daha sağlıklı bir şey olacaktır diye düşünüyorum.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

HANGİ MESAJLAR ATILDI?

Gelen mesajlardan bir tanesi "O çocuğunun kafasını keseceğim yoksa İstanbul'daki" ki İstanbul'da oturduğunu da biliyor benim abimin. Abim üzerinden tehdit etti. Abimi aradığına dair kanıt bu. Bu silahın fotoğrafı.

WhatsApp'tan gelen var. Benim telefon numaramı da nereden bulduysa. "Ekrem Başkan'la uğraşmayacaksın. Evine giderken etrafını kolla." Silah, mermi kutusu. Burada küfürler var.

İmamoğlu’nun sahte diplomasını ihbar eden Ozan Özcan’a silahlı tehdit! Yaşadıklarını A Haber’de anlattı
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İmamoğlu’nun sahte diplomasını ihbar eden Ozan Özcan’a silahlı tehdit! Yaşadıklarını A Haber’de anlattı İmamoğlu’nun sahte diplomasını ihbar eden Ozan Özcan’a silahlı tehdit! Yaşadıklarını A Haber’de anlattı İmamoğlu’nun sahte diplomasını ihbar eden Ozan Özcan’a silahlı tehdit! Yaşadıklarını A Haber’de anlattı
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