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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 19 Mayıs mesajı: Aynı inançla yürüyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.05.2025 11:38
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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten 19 Mayıs mesajı: Aynı inançla yürüyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Çelik 'Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına aynı inançla yürüyoruz.' ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Paylaşımında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anan Çelik, "Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden, Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına aynı inançla yürüyoruz." ifadesine yer verdi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten 19 Mayıs mesajı: Aynı inançla yürüyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik’ten 19 Mayıs mesajı: Aynı inançla yürüyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik’ten 19 Mayıs mesajı: Aynı inançla yürüyoruz

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