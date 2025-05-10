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PKK’nın fesih kongresi! A Haber Irak’ın kuzeyinde bölgenin nabzını tutuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.05.2025 14:07 Güncelleme: 10.05.2025 14:08
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PKK’nın fesih kongresi! A Haber Irak’ın kuzeyinde bölgenin nabzını tutuyor

PKK’nın fesih kongresi 5-7 Mayıs tarihlerinde topladığını duyurmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözler açıklanacak karara çevrilmişken A Haber’de Irak’ın kuzeyine giderek bölgenin nabzını tuttu. İşte tüm detaylar…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos 2024 tarihinde Zafer Bayramı kutlamalarında iç cephe vurgusu yaparak yeni bir dönemin işaret ışığını yaktı. Devlet Bahçeli tarihler 15 Ekim 2024 gösterdiğin Meclis kürsüsünden Terörsüz Türkiye'nin ilk adımını attı ve elebaşı Öcalan'a "PKK'yı tasfiye et" çağrısı yaptı.

PKK'NIN FESİH KONGRESİ! A HABER IRAK'IN KUZEYİNDE

Yeni süreç ile ilgili olarak 27 Şubat'ta PKK elebaşı Öcalan örgüte mektup yazarak fesih çağrısı yaptı. Bu gelişmelerden sonra PKK fesih kongresi 5-7 Mayıs tarihlerinde topladığı açıkladı. Gözler açıklanacak karara çevrilmişken A Haber'de Irak'ın kuzeyine giderek bölgenin nabzını tuttu.

A HABER IRAK'IN KUZEYİNDE

Sinan Yılmaz'ın bölgeden aktardıkları şöyle: Kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin'le beraber Irak'ın kuzeyinde bulunuyoruz. Duhok kentinden Erbil'e doğru yol aldık. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Dün PKK açıklama yaptı ve 5-7 Mayıs tarihleri arasında iki farklı bölgede kongrelerini topladığını ve çok yakın bir süre içerisinde de kongrenin detaylarını açıklayacağını biliyoruz ve konuyla ilgili süreci yakından takip ediyoruz.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BÖLGE HALKI BARIŞ İSTİYOR

Biz Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra Zaho kentine ulaştık. Bölgede yaşayan vatandaşlarla görüştük. Bu süreci onlara sorduk. Nasıl buluyorsunuz? Ne söylemek istersiniz? Onlar da aynen şunu söyledi; Biz bölgede artık huzur istiyoruz, barış istiyoruz, güven istiyoruz dediler ve bu Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini anlattılar.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ERBİL VE SÜLEYMANİYE YOLCULUĞU

Şimdi biz Duhok kentinden yola çıktık ve Erbil kentinde oradan da Süleymaniye bölgesine doğru ilerleyeceğiz. Burası Erbil Karayolu ve yaklaşık 3 saat boyunca bir yolumuz var ancak Duhok'un şu anda çıkış noktasından görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Amidiye bölgesine aslında çok yakın bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz ki Amidiye bölgesi terör örgütünün nokta yerlerinden sadece biridir.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SİLAHLAR BIRAKILACAK

O bölgelerde Metina yine Gara bölgesinin olduğu bir lokasyon. Dolayısıyla da burası Amidiye bölgesine oldukça yakın. Terörsüz Türkiye yolunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Artık PKK terör örgütünün silahları bırakması an meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman PKK'nın üst düzey kadroları tarafından da bir yandan açıklama yapılıyor. KCK'nın üst düzey yönetim kadroları tarafından da açıklamaların bu yönde yapıldığını söyleyebiliriz.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ARTIK AN MESELESİ

Artık bütün gözler PKK'nın silah bırakacağı saate çevrilmiş durumda. O yönde de bir hazırlığın içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Belki de çok kısa bir süre içerisinde o açıklama gelebilir. Biz de gelişmeleri anlatmaya çalışırız. Şimdi biz tekrardan yola çıkacağız ve Erbil kentine oradan da Süleymaniye bölgesine geçip oradaki son durumu ekranlara taşıyacağız.

PKK’nın fesih kongresi! A Haber Irak’ın kuzeyinde bölgenin nabzını tutuyor
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PKK’nın fesih kongresi! A Haber Irak’ın kuzeyinde bölgenin nabzını tutuyor PKK’nın fesih kongresi! A Haber Irak’ın kuzeyinde bölgenin nabzını tutuyor PKK’nın fesih kongresi! A Haber Irak’ın kuzeyinde bölgenin nabzını tutuyor

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