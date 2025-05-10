PKK’nın fesih kongresi! A Haber Irak’ın kuzeyinde bölgenin nabzını tutuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos 2024 tarihinde Zafer Bayramı kutlamalarında iç cephe vurgusu yaparak yeni bir dönemin işaret ışığını yaktı. Devlet Bahçeli tarihler 15 Ekim 2024 gösterdiğin Meclis kürsüsünden Terörsüz Türkiye'nin ilk adımını attı ve elebaşı Öcalan'a "PKK'yı tasfiye et" çağrısı yaptı.

Yeni süreç ile ilgili olarak 27 Şubat'ta PKK elebaşı Öcalan örgüte mektup yazarak fesih çağrısı yaptı. Bu gelişmelerden sonra PKK fesih kongresi 5-7 Mayıs tarihlerinde topladığı açıkladı. Gözler açıklanacak karara çevrilmişken A Haber'de Irak'ın kuzeyine giderek bölgenin nabzını tuttu.

A HABER IRAK'IN KUZEYİNDE

Sinan Yılmaz'ın bölgeden aktardıkları şöyle: Kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin'le beraber Irak'ın kuzeyinde bulunuyoruz. Duhok kentinden Erbil'e doğru yol aldık. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Dün PKK açıklama yaptı ve 5-7 Mayıs tarihleri arasında iki farklı bölgede kongrelerini topladığını ve çok yakın bir süre içerisinde de kongrenin detaylarını açıklayacağını biliyoruz ve konuyla ilgili süreci yakından takip ediyoruz.