İzmir’de çevre katliamı! Belediye ormanı çöplüğe çevirdi

Ekran görüntüsü / A Haber

AYRIŞTIRMA VE TRANSFER YAPILMALI

Burada daha kutusundan çıkarılmamış malzemeler var. Yani yer kaplama karo malzemeleri var. Bir de israfı da görüyoruz burada. Yanıcı, parlayıcı bir sürü malzeme var ve bunların çok hızlı bir şekilde ayrıştırılması lazım. Bunların da Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık depolama merkezlerine transfer edilmesi lazım. Fakat böyle bir gayreti göremiyoruz.