İzmir’de çevre katliamı! Belediye ormanı çöplüğe çevirdi
CHP'li Gaziemir Belediyesi Gaziemir’de Hazine’ye ait fidanlık alana kaçak çöp dökümü yapıyor. A Haber muhabiri Tayfun Er konunun detaylarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca ile konuştu.
Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesindeki yaklaşık 20 bin metrekare alanda Gaziemir Belediyesi uzun yıllardır vahşi çöp depolaması yapıyor. Bunun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla, Çeşme, Karabağlar, Bayraklı gibi pek çok belediye bu vahşi depolamayı yapıyor.
TEHLİKE ÇOK BÜYÜK
Bölgede daha önce çıkan yangınlarla birlikte Adnan Menderes Havalimanı'ndaki uçuş trafiği zaman zaman durdu. Bölgedeki tehlike büyük. Alanda farklı türde plastik malzemeler, araç lastikleri, park bahçelerden toplanan atıklar bulunuyor.
CEZALAR KESİLİYOR AMA ÇÖZÜM YOK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından cezai uygulamalar yapıldı ancak belediyeler bir çözüm üretmiyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er'in konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca değerlendirdi.
MAAŞLAR ÖDENMİYOR ÇÖPLER TOPLANMIYOR
Uğur İnan Atmaca: Malum Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliğin iflasını yaşadığımız günlerindeyiz. Belediyeciliğin temel iki tane çalışması, birisi de personel giderleri. Fakat son günlerde CHP'li belediyelerde sıklıkla maaşların ödenemediğini görüyoruz ve çöplerin toplanamadığını görüyoruz.
ORMANLIK ALANA ÇÖP DÖKÜMÜ
Burası da Gaziemir Belediyesi'nin vahşi depolama yaptığı bir alan. Burada farklı yerlerden getirilmiş farklı malzemeler var ve yangın tehlikesi arz eden malzemeler bunlar ve hemen ormanın sınırındayız. Dolayısıyla burada daha önce 3-4 kere ciddi yangınlar yaşandı ve orman yangınına sebep olması çok muhtemel. Şu anda da o riski havaların ısınması ile birlikte fazlaca yaşıyoruz.
AYRIŞTIRMA VE TRANSFER YAPILMALI
Burada daha kutusundan çıkarılmamış malzemeler var. Yani yer kaplama karo malzemeleri var. Bir de israfı da görüyoruz burada. Yanıcı, parlayıcı bir sürü malzeme var ve bunların çok hızlı bir şekilde ayrıştırılması lazım. Bunların da Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık depolama merkezlerine transfer edilmesi lazım. Fakat böyle bir gayreti göremiyoruz.
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