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Beşiktaş’ın göbeğinde evi lağım suyu bastı! Mahkemeden şok karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.04.2025 14:49
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Beşiktaş’ın göbeğinde evi lağım suyu bastı! Mahkemeden şok karar

İstanbul Beşiktaş'ta oturan Kök ailesi, İSKİ'nin mağduru oldu. Çünkü eskiyen künkler nedeniyle ailenin evini 2021 yılında hem lağım suyu hem de sinekler bastı. Bunun üzerine hukuk mücadelesini başlatan aile mahkemeden de aleyhlerine sonuç aldı. Maddi ve manevi zarara uğrayan aile mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA LAĞIM SKANDALI!

İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş'ta oturan İrem Kök 4 yıl önce evinde beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Ağustos ayında, yaz sıcağında evini sinekler bastı. Dışarıda rögar kapaklarından ise lağım kokuları yükseldi. Sadece o değil Abbasağa Mahallesi'nde oturanlar mağdur oldu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BEKLENMEDİK MANZARA

Yaşanan mağduriyet üzerine mahalleli İSKİ ekiplerine haber verdi. Ekipler geldi ancak sorunun kaynağı bir türlü bulunamadı. İrem Kök evindeki sinek sorunu çözülmeyince yerdeki parkeler de çürüyünce çareyi zeminin altına baktırmakta buldu ve beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

AİLE MAĞDUR OLDU

Bunun üzerine İSKİ künk döşeme çalışması başlattı. Ancak Kök, 1,5 ay boyunca evinin ilk katını kullanamadı. 1,5 ay sonunda künkler döşendi ancak Kök bu süreçte mağdur oldu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

MAHKEMEDEN ŞOK KARAR

Kök ailesi hukuki mücadele de başlattı. Maddi tazminat davası açtı. Ancak mahkeme İSKİ lehine karar verdi. Kök ailesi yaşadıkları mağduriyetle alakalı hukuki mücadelesini devam ettireceğini söylüyor.

Beşiktaş’ın göbeğinde evi lağım suyu bastı! Mahkemeden şok karar
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Beşiktaş’ın göbeğinde evi lağım suyu bastı! Mahkemeden şok karar Beşiktaş’ın göbeğinde evi lağım suyu bastı! Mahkemeden şok karar Beşiktaş’ın göbeğinde evi lağım suyu bastı! Mahkemeden şok karar
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