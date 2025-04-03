Beşiktaş’ın göbeğinde evi lağım suyu bastı! Mahkemeden şok karar

İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş'ta oturan İrem Kök 4 yıl önce evinde beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Ağustos ayında, yaz sıcağında evini sinekler bastı. Dışarıda rögar kapaklarından ise lağım kokuları yükseldi. Sadece o değil Abbasağa Mahallesi'nde oturanlar mağdur oldu.