Beşiktaş’ın göbeğinde evi lağım suyu bastı! Mahkemeden şok karar
İstanbul Beşiktaş'ta oturan Kök ailesi, İSKİ'nin mağduru oldu. Çünkü eskiyen künkler nedeniyle ailenin evini 2021 yılında hem lağım suyu hem de sinekler bastı. Bunun üzerine hukuk mücadelesini başlatan aile mahkemeden de aleyhlerine sonuç aldı. Maddi ve manevi zarara uğrayan aile mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.
İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş'ta oturan İrem Kök 4 yıl önce evinde beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Ağustos ayında, yaz sıcağında evini sinekler bastı. Dışarıda rögar kapaklarından ise lağım kokuları yükseldi. Sadece o değil Abbasağa Mahallesi'nde oturanlar mağdur oldu.
BEKLENMEDİK MANZARA
Yaşanan mağduriyet üzerine mahalleli İSKİ ekiplerine haber verdi. Ekipler geldi ancak sorunun kaynağı bir türlü bulunamadı. İrem Kök evindeki sinek sorunu çözülmeyince yerdeki parkeler de çürüyünce çareyi zeminin altına baktırmakta buldu ve beklemediği bir manzarayla karşılaştı.
AİLE MAĞDUR OLDU
Bunun üzerine İSKİ künk döşeme çalışması başlattı. Ancak Kök, 1,5 ay boyunca evinin ilk katını kullanamadı. 1,5 ay sonunda künkler döşendi ancak Kök bu süreçte mağdur oldu.
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