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RTÜK'ten boykota destek veren kanal ve yayınlara takip

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.04.2025 13:27
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RTÜK’ten boykota destek veren kanal ve yayınlara takip

CHP'nin yaptığı ekonomiyi boykot çağrısına bir tepki de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi. RTÜK Başkanı Şahin, boykota destek veren kanal ve yayınların takip edildiğine vurgu yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye'nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır. Milli ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in konuyla ilgili paylaşımı (X)RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in konuyla ilgili paylaşımı (X)

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RTÜK’ten boykota destek veren kanal ve yayınlara takip RTÜK’ten boykota destek veren kanal ve yayınlara takip RTÜK’ten boykota destek veren kanal ve yayınlara takip
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