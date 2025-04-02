RTÜK'ten boykota destek veren kanal ve yayınlara takip
CHP'nin yaptığı ekonomiyi boykot çağrısına bir tepki de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi. RTÜK Başkanı Şahin, boykota destek veren kanal ve yayınların takip edildiğine vurgu yaptı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır" dedi.
RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye'nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır. Milli ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TÜRASAŞ 776 işçi alımı yapacak: Başvurular başladı! Kura tarihi ne zaman?
- 3 Nisan gece yarısında tabelalar değişiyor! Akaryakıta zam geliyor
- Apple zamlı 2025 Nisan fiyatları | En düşük ne kadar oldu? iPhone 15-16 ve Pro serisi...
- 18 yaş üstü herkese iş fırsatı! Temizlik ve beden işçisi alımı başladı
- Nisan Ayı Promosyon Tutarları 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? Halkbank, TEB, GARANTİ, Ziraat Bankası...
- Taşıt kredilerinde hesaplama değişti! 300 bin TL kredinin banka banka taksitleri!
- 2 Nisan ne günü? 2025 Dünya Otizm Farkındalık Günü MESAJLARI VE TARİHÇESİ
- Val Kilmer kimdir, neden öldü? Batman'in yıldızı Val Kilmer kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte oynadığı filmler...
- 1000 TL emekli ikramiye tarihleri belli oldu! İşte SGK'dan SSK, BAĞKUR, 4C'liye ödeme takvimi: Tahsis No'ya göre...
- 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan’da okullar açık mı, yarım gün mü?
- YKS-2025 ne zaman? ÖSYM AYT-YDT-TYT sınavları hangi tarihte gerçekleştirilecek?
- Şevval ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Şevval ayında oruç tutmanın faziletleri neler?