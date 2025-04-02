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CHP'nin boykot çağrısı halkta karşılık bulmadı: AVM ve restoranlarda yoğunluk

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 02.04.2025 15:48 Güncelleme: 02.04.2025 15:54
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CHP’nin boykot çağrısı halkta karşılık bulmadı: AVM ve restoranlarda yoğunluk

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilip tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel, 24 Mart’ta iktidara yakın şirketler ve medya kuruluşlarına boykot çağrısı yaptı. Bu çağrıyı bir adım ileri taşıyan Özel, 2 Nisan’da kapsamlı bir alışveriş boykotu talebinde bulunurken bu çağrı vatandaşta karşılık bulmadı. Özellikle gün boyunca alışveriş merkezleri ve restoranlarda yoğunluk gözlemlendi. İşte detaylar...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın şirketler ve medya kuruluşları için 24 Mart'ta boykot çağrısı yaptı.

CHP’nin boykot çağrısı halkta karşılık bulmadı: AVM ve restoranlarda yoğunluk

2 NİSAN İÇİN KAPSAMLI ALIŞVERİŞ BOYKOTU ÇAĞRISI

Boykot çağrısını bir adım ileriye taşıyan Özel 2 Nisan'da kapsamlı bir alışveriş boykotu gerçekleştireceklerini duyurdu.

CHP’nin boykot çağrısı halkta karşılık bulmadı: AVM ve restoranlarda yoğunluk


İSTANBUL'DA TAM TERSİNE YOĞUNLUK HAKİM

İstanbul'da bu durum muhalefetin boykot çağrısının tam tersine alışveriş merkezlerine ve restoranlara yoğunluk olarak yansıdı. Özellikle Bakırköy ve Bahçelievler gibi semtlerde alışveriş merkezleri ve restoranlarda yoğunluk gözlemlendi. Vatandaşlar ise günlük yaşamlarına normal bir şekilde devam etti.

Boykot çağrısına destek vermeyen Yusuf Akkaya, boykotun Türkiye için iyi olmadığını ve bunu tasvip etmediğini dile getirdi.

Akkaya, "Eşimle bunu konuşuyorduk, biz de özellikle alışverişe gidelim, bunların boykotunu boykot edelim. Biz tasvip etmiyoruz, yanlış şeyler yapıyorlar. Ülkemizin kendi değerlerini yok ediyorlar. Burada sonuçta insanlarımız çalışıyor, ekmek kapısı. Bilinçli vatandaşlar buna katılmamalı, yani o parti bu parti değil, memleketimizin değerleri, iş imkanları sonuçta." dedi.

Ayşe Akkaya da boykotu kınadığını belirterek, bugün özellikle alışverişe geldiklerini kaydetti.

Murat Çolak ise bütçesine uygun kampanyaları değerlendirdiğini anlatarak, "Bunun muhalefetle veya iktidarla hiçbir alakası olmadığını düşünüyorum çünkü insanlar siyasetten ziyade ekmek parası peşindeler. Çalışsınlar, paralarını kazansınlar, nereden işlerine gelirse oradan alışveriş yapmalarının gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Boykot çağrılarına kulak asmadığını aktaran Çolak, "Nereden şartlar işime geliyorsa orada alışveriş yapıyorum. Burası da benim için uygun, ona göre alışverişimi yapıyorum." ifadesini kullandı.

"DEVLETİMİZ HER KONUDA BİZE DESTEK VERİYOR"

Ankara'da fırın işletmecisi olan Ayhan Özer de boykot çağrısının kendilerini etkilemediğini belirterek, tüketicilerin alışveriş yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Özer, "Devletimiz her konuda bize destek veriyor. Boykot kelimeleri biz esnafı üzüyor. Vatandaşları da bizi de tedirgin ediyor." şeklinde konuştu.

Market sahibi Mahmut Çalık ise boykot sonrası satışlarında herhangi bir değişiklik olmadığını, vatandaşların gelmeye devam ettiğini kaydetti.

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