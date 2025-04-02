CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ATV’ye derbi için skandal boykot çağrısı! Tepkiler çığ gibi: İnadına seyredeceğim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısı yaptı.

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CHP lideri Özgür Özel, belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet çarkına göz yumarak yerli, milli markaları ve medyayı hedef almaya devam ediyor.

TURKVUAZ MEDYA'YI BOYKOT LİSTESİNE ALDI

CHP'li Özel'in boykot listesinde Turkuvaz Medya'nın bünyesinde vatandaşa hizmet veren markalar da yer aldı. Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmasında, "Kitap alırken D&R'a uğramıyorsunuz. Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok!" skandal boykot çağrısında bulunmuştu.