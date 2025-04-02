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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ATV'ye derbi için skandal boykot çağrısı! Tepkiler çığ gibi: İnadına seyredeceğim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.04.2025 16:06 Güncelleme: 02.04.2025 16:59
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ATV’ye derbi için skandal boykot çağrısı! Tepkiler çığ gibi: İnadına seyredeceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar karşısında sessiz kalırken, yerli, milli markalara ve medyaya yönelik boykot çağrısı sürüyor. Özel, Turkuvaz Medya bünyesinde ATV'yi de hedef alarak 'Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeyin' ifadeleriyle skandal çağrı yaptı. Özel ayrıca ATV’ye reklam veren firmaları tehdit edip reklam verenlerle ilgili raporlama yapacaklarını açıkladı. CHP'li Özgür Özel'e vatandaşlardan tepki yağdı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'DEN DERBİ İÇİN SKANDAL BOYKOT ÇAĞRISI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısı yaptı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

CHP lideri Özgür Özel, belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet çarkına göz yumarak yerli, milli markaları ve medyayı hedef almaya devam ediyor.

TURKVUAZ MEDYA'YI BOYKOT LİSTESİNE ALDI
CHP'li Özel'in boykot listesinde Turkuvaz Medya'nın bünyesinde vatandaşa hizmet veren markalar da yer aldı. Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmasında, "Kitap alırken D&R'a uğramıyorsunuz. Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok!" skandal boykot çağrısında bulunmuştu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SKANDAL DERBİ BOYKOTU: ATV'DEN İZLEMEYİN
Özel, bugün de Turkuvaz Medya bünyesinde ATV'yi hedef alarak "Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeyin" ifadeleriyle skandal çağrı yaptı.

Özel şu ifadeleri kullandı: ATV'nin elinde olmayan bir yerden radyo yayını varsa eğer onu açar dinleriz. Onun dışında Ben Fenerbahçeliyim biricik anneciğim Galatasaraylı ama biz bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçını ATV'yi açıp izlemeyeceğiz

TEHDİTTE BULUNDU
Özel ayrıca ATV'ye reklam veren firmaları tehdit edip reklam verenlerle ilgili raporlama yapacaklarını açıkladı.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

ATV'DEN NAKLEN YAYINLANACAK
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te ATV'den naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)


TEPKİ YAĞDI
CHP'li Özgür Özel'e sosyal medyada vatandaşlardan tepki yağdı.

İşte o tepkiler...

"İnadına seyredeceğim"

"İyice aklını kaybetti yazık"

"Kafa iyice gitti bunda. Kemal Kılıçdaroğlu yükleniyor. Pazar günü kesin gidici bu"

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"Akşam ilk Trabzonspor'umun maçını izleyeceğim sonra ATV'yi açıp FB GS maçını izleyeceğim sabaha kadar da ATV açık kalacak"

"Yani insanları fişleyecekler belki çoktan yaptılar çünkü insanların kişisel verilerin toplanmasını yapmışlardı."

"Halk TV'ye reklam veren firmalar kimin"

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ATV’ye derbi için skandal boykot çağrısı! Tepkiler çığ gibi: İnadına seyredeceğim CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ATV’ye derbi için skandal boykot çağrısı! Tepkiler çığ gibi: İnadına seyredeceğim CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ATV’ye derbi için skandal boykot çağrısı! Tepkiler çığ gibi: İnadına seyredeceğim

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