Türkiye barışın ev sahibi olabilir mi? Ankara zirvesinin perde arkası A Haber’de

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları Avrupa ile Ukrayna krizine yol açtı. Türkiye ise bir kez daha barış diplomasisinin öncüsü olarak devreye girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kabul etti. "Bu savaş artık sona ermeli" diyen Başkan Erdoğan kalıcı barış için Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağını da yineledi.

BARIŞ MASASINDA UKRAYNA YOK

Savaşın diğer tarafı Rusya ise Riyad'da Amerikalı temsilcilerle bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşının geleceği için "Ukraynasız" masaya oturdu. 4,5 saat süren toplantıdan savaşı en kısa sürede sona erdirmek için çalışacak üst düzey ekipler atama kararı çıktı. Barış müzakerelerinden dışlanan Avrupa'nın da gözü kulağı Riyad'daydı. Avrupalı liderlerin önceki günkü olağanüstü toplantısında ise "Ukrayna'ya asker gönderme" konusu açılınca tansiyon yükseldi.