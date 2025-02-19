Türkiye barışın ev sahibi olabilir mi? Ankara zirvesinin perde arkası A Haber’de
Barış masası Ukrayna olmadan Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ABD ile Rusya arasında kuruldu. Oyun dışı kalan Avrupalı liderler Paris’te Zelenskiy’i çağırmadan zirve düzenlendi. Masaların dışına itilen Ukrayna lideri Zelenskiy ise destek istemek için Türkiye’ye geldi. Ukrayna’nın yeraltı zenginliklerine göz diken Trump ise Ukrayna’ya yönelik eleştirilerde bulundu. Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları Avrupa ile Ukrayna krizine yol açtı. Türkiye ise bir kez daha barış diplomasisinin öncüsü olarak devreye girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kabul etti. "Bu savaş artık sona ermeli" diyen Başkan Erdoğan kalıcı barış için Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağını da yineledi.
BARIŞ MASASINDA UKRAYNA YOK
Savaşın diğer tarafı Rusya ise Riyad'da Amerikalı temsilcilerle bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşının geleceği için "Ukraynasız" masaya oturdu. 4,5 saat süren toplantıdan savaşı en kısa sürede sona erdirmek için çalışacak üst düzey ekipler atama kararı çıktı. Barış müzakerelerinden dışlanan Avrupa'nın da gözü kulağı Riyad'daydı. Avrupalı liderlerin önceki günkü olağanüstü toplantısında ise "Ukrayna'ya asker gönderme" konusu açılınca tansiyon yükseldi.
TRUMP ZELENSKIY'İ HEDEF ALDI
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Suudi Arabistan'da başlayan görüşmelere ilişkin konuştu. Masaya davet edilmeyen Kiev'in tepkilerine sert sözlerle yanıt veren Trump, "Ukrayna çok önceden anlaşma yapabilirdi, ancak Biden'ın aklıyla savaşı uzatmayı seçti" dedi. Ukrayna lideri Zelenskiy'nin de halkın desteğini kaybettiğini iddia etti. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e katılan canlı yayınına Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
TRUMP KENDİN�� KURTARICI GÖRÜYOR
Okan Müderrisoğlu: Trump kendini seçilmiş insan olarak görüyor. İlk başkanlık döneminin ardından hukuki süreçlerle uğraşması, suçlu gibi fotoğraflarının çekilmesi ve suikasttan kurtulması gibi durumları ilahi durum gibi görüyor. Kendisini kurtarıcı gibi görüyor. İşte bunu anlayıp muhakeme durumu ortaya koymak gerekir. Trump ne yaparsa hızlı şekilde yapmak istiyor çünkü çok vaktinin olduğunu düşünmüyor. Klasik küresel nizamdan ziyade ABD çıkarlarını önceleyen iş insanı gibi hareket ediyor.
EN AHLAKLI DURUŞ TÜRKİYE'NİN
Bugün Ukrayna'nın ABD tarafından ya ekonomik işgali söz konusu olacak ya da Ukrayna, Rusların askeri işgalini kabullenecek. Rusların toprak kazanımı tüm kurallı uluslararası hukuk sistemi alt üst etmiş durumda. Sınırların değiştirilemez ilkesi tamamen ortadan kalktı. Ukrayna çok anlamsız bir savaşın içine ittirildi. Burada en ahlaki duran Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
ABD'NİN HEDEFİ RUSYA AB'NİN İSE REFAH
Bu savaş daha kızışmadan İstanbul'da bir barış masası kurmuştu. Ancak dönemin İngiltere ve ABD yöneticileri Kiev'i kirli bir savaşın içine itti. Amerikan'ın amacı Rusya'nın kaynaklarının ve ekonomik gücünün zayıflamasıdır. Avrupa'nın amacı ise Doğu Avrupa ülkelerini kendine bir set yaparak ekonomik refahını sürdürmekti. Bunların planı buydu. Sonunda Ukrayna bir savaş alanına dönüştü. Ve bu noktada çok ağır bedeller ödendi. Burada tek ahlaki duruşu olan Türkiye'dir ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları bunu teyit ediyor.
KÜRESEL SİSTEME GÜVENLİK VE DOST ŞEMSİYESİ
Bir ülkenin kaderi kendisinin dışındaki masalarda kuruluyorsa o ülke aslında bittiğini ilan etmiş demektir. Türkiye hem bir komşu olarak hem baştan beri tutarlı duruşuyla hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıdığını belirterek hem tahıl koridoru gibi çok önemli insani süreci savaşan taraflar arasında başararak önemli bir diplomasiye imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece Zelenskiy'e değil bölgeye hatta küresel sisteme güvenlik ve güvenilir dost şemsiyesi sunuyor.
Yakın zamanda Asya ziyareti oldu. Endonezya ve Malezya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gördüğü ilgi ve sevginin bir sebebi de yakında Asya-Pasifik'e kayacak olan gerilim sürecinde güvenilir müttefiklere ve aynı zamanda sürdürülebilir ortaklık ve dostluğu olan ihtiyaçtır. Ülkeler artık yakın çıkarları ve tehditler için başka arayışlar içinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde bunu gördük.
TARİHİDİR! ÇERÇEVELETİP ASMAK LAZIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenskiy ile olan şemsiyeli fotoğrafı sadece ona sunulmuş bir fotoğraf değil. Hani yağmurlu havada şemsiye uzatmaz diye bir söz vardır. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu uzattığı bu şemsiye sadece yağmurlu değil fırtınalı tüm havalarda da vardı. Yani duruşunu hep korudu. Bu fotoğraf çok önemli bir mesajdır. Bu kare benim açımdan tarihidir ve çerçeveletip asmak gerekir. Türkiye diplomasisinin güven ve güvenlik, huzur, istikrar ve barış sunan bir şemsiyedir. Türkiye diplomasinin yapmak istediklerini tek karede anlatan bir durumdur.