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Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür paylaşımı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.02.2025 21:56 Güncelleme: 18.02.2025 22:14
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Ukrayna lideri Zelenskiy’den Türkiye’ye teşekkür paylaşımı

Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür paylaşımı geldi. Ukrayna lideri Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe vurgu yaparak 'Türkiye'nin ülkemize ve milletimize verdiği her türlü destekten, devletimizin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki ilkeli duruşundan dolayı minnettarız.' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'ye, Ukrayna'ya verdiği destek ve ülkesinin toprak bütünlüğü konusundaki "ilkeli duruşu" için minnettar olduklarını belirtti.

"SICAK KARŞILAMA VE MİSAFİRPERVERLİK"

Ukrayna lideri Zelenskiy, Ankara'daki temaslarına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Zelenskiy'nin X hesabından yapılan paylaşım | Ekran görüntüsü-ahaber.com.trZelenskiy'nin X hesabından yapılan paylaşım | Ekran görüntüsü-ahaber.com.tr

Ülkesinin Türkiye ile ilişkilerine, ortak anlayışa, savaş dönemindeki desteğe büyük değer verdiğini vurgulayan Zelenskiy, sıcak karşılama, misafirperverlik ve görüşmelerdeki yapıcı tutum nedeniyle minnettarlığını ifade etti.

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ: MİNNETTARIZ

Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine katkıda bulunabilecek küresel süreçleri ve ülkesine güvenlik garantileri sağlanmasına yönelik çabaların önemini detaylı şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Erdoğan ile ikili ilişkiler, ekonomik konular, toplumlar arasında eğitimdeki işbirliği, çeşitli projeler, gıda güvenliği ve "Rusya'nın elindeki Ukraynalı mahkumların" iadesine yönelik çalışmalar hakkında konuştuklarını aktaran Zelenskiy, "Türkiye'ye, ülkemize ve halkımıza verdiği tüm destek, devletimizin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki ilkeli duruşu için minnettarız." ifadesi

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Ukrayna lideri Zelenskiy’den Türkiye’ye teşekkür paylaşımı Ukrayna lideri Zelenskiy’den Türkiye’ye teşekkür paylaşımı Ukrayna lideri Zelenskiy’den Türkiye’ye teşekkür paylaşımı
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