Zelenskiy'den A Haber'in sorusuna yanıt: Masada Türkiye'yi de istiyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen toplantıda A Haber'in sorusuna yanıt verdi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırarak diplomasiye fırsat tanımadığını belirten Zelenskiy, müzakerelerin ABD ve Rusya arasında yürütüldüğünü ancak Ukrayna’nın bu süreçte yer almadığını vurguladı. Türkiye ve Belarus'ta yapılan görüşmelerde herhangi bir anlaşma yapılmadığını söyleyen Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlaması halinde sürece dahil olmasını istediklerini ve bu konuyu Başkan Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarının ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin sorularını yanıtladı.
Zelenskiy bu toplantıda A Haber muhabiri Murat Sekban'ın da gündemi yakından ilgilendiren sorusunu yanıtladı.
MASADA TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ NEDİR?
İşte Sekban'ın o sorusu:
Barış sürecinde masada taraflar dışında kimler olmalı. İlk başından itibaren Türkiye iki tarafla iletişimini kornumuş ve birçok anlamda ev sahipliği yapmıştı. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz. Masada kim olmalı? Türkiye'nin önemi nedir?
İşte Zelenskiy'nin yanıtı:
Rusya Ukrayna'ya saldırdı ve o zamanlarda Ukrayna'nın da eline silah alarak kendisini savunmaktan başka çaresi yoktu. Açıkcası o zaman diplomasi de yoktu. Çünkü Rusya bize gece saatlerinde saldırdı. Hiçbir ülke o zaman bize yardım etmek istemedi. Çünkü herkes Putin'in işgali tamamlayacağını düşündü. Fakat Putin bunu yapamadı, halkımız savaşmaya devam etti. Ondan sonra ülkeler yavaş yavaş yardım etmeye başladı.
"UKRAYNA'NIN BAŞINA RUSYA'YA UYGUN BİR İSİM GETİRMEK İSTEDİLER"
O zamanlar Rusya bize ültimatom koydu. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin sayısını azaltmak istedi. Önceden işgal edilen toprakları Rus toprağı olarak tanımamızı istedi. Ukrayna'nın başına da Rusya'ya uygun olacak isimleri başkan olarak getirmek istedi.
"UKRAYNA SÜRECİN İÇİNDE DEĞİL"
Bana öyle geliyor ki şu an bazı müzakereler yapılıyor. Aslında bu müzakerelerin havası da buna benzer şekilde yapılıyor. Fakat bunlar Rusya ve Amerika temsilcileri arasında gerçekleşiyor. Ukrayna bu sürecin içinde değil. Ukrayna hakkında ama orada Ukrayna yok. Ben şunu merak ediyorum. Eğer Ukrayna en zor zamanlarda söz konusu ültimatomları kabul etmediyse şu an bu ültimatomları neden kabul etsin?
"TÜRKİYE'DE HİÇBİR ANLAŞMA YAPMADIK"
Türkiye konusuna gelince. Belarus ve Türkiye'de gizli görüşme oldu. Ben Ukrayna Cumhurbaşkanı olarak şunu söyleyebilirim. Ne Belarus'ta ne de Türkiye'de Ruslarla hiçbir anlaşma yapmadık. Ben Cumhurbaşkanı olarak hiçbir konuda söz vermedim. O ultimatomları kabul etmedim, şimdi kabul etmiyorum ve gelecekte de kabul etmeyeceğim.
"TÜRKİYE'Yİ MASADA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Masada kimleri görürüz sorunuza cevap vereyim. Biz aslında Ukrayna'ya garantileri verebilecek tarafları görüyoruz. Bu ülkeler arasında ABD, Avrupa ve Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeleri görüyoruz. Türkiye AB üyesi değil ama eğer Türkiye Ukrayna'ya gerekli güvenlik garantilerini sağlayabilirse biz Türkiye'yi de bu sürecin içinde görmek istiyoruz. Bu konuları da Sayın Erdoğan ile görüşeceğim.
"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ İSTEYECEK"
A Haber Ankara Temsilcisi Murak Akgün'ün değerlendirmeleri şöyle:
Bugün Ukrayna-Rusya savaşı konusunda çok hayati 2 temas var. Biri Suudi Arabistan'da ABD ve Rusya arasında diğeri ise Ukrayna lideri Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında olacak. Ankara'daki temaslar Ukrayna'nın çok sıkıştığı dönemlere denk geliyor.
Rusya ile ABD bir müzakere masası kurmuş vaziyetteler. Burada savaşan taraflardan Ukrayna yer almıyor. Ukrayna işte bu duruma karşı bir denge mekanizması oluşturmaya çalışıyor. Bir barış süreci ve masası oluşturma çabası içerisinde. Ukrayna'da bunun taraflarının kendisine göre olmasını istiyor. Ukrayna masada AB ülkelerini ve Türkiye'yi görmek istiyor.
Zelenskiy gerekli güvenceleri verdiği zaman Türkiye'nin masada olmasını istiyor. Sadece Ukrayna'nın Türkiye'yi istemesi ve Türkiye'nin bunu kabul etmesiyle olabilecek bir süreç yok ortada. Savaşın diğer tarafı olan Rusya'nın da Türkiye'nin bu masada olmasını kabul etmesi gerekir. Zelenskiy o kadar masa dışı kalmış bir takım pazarlıkların yapıldığından bahsediyor ve bunlardan tam manasıyla haberi yok.
Zelenskiy Türkiye'ye geliş amacı; başlaması muhtemel barış müzakerelerinde elini güçlü tutabilmek ve bunun yolu da Türkiye'nin desteğini sağlamaktan geçiyor. Ancak Türkiye'nin masadaki varlığı sadece Ukrayna'nın istemesiyle değil aynı zamanda Rusya'nın kabul etmesiyle ABD'nin arzu etmesiyle oluşacak bir durumdur.