Zelenskiy’den A Haber’in sorusuna yanıt: Masada Türkiye’yi de istiyoruz

A Haber muhabiri Murat Sekban (ahaber.com.tr)

İşte Zelenskiy'nin yanıtı:

Rusya Ukrayna'ya saldırdı ve o zamanlarda Ukrayna'nın da eline silah alarak kendisini savunmaktan başka çaresi yoktu. Açıkcası o zaman diplomasi de yoktu. Çünkü Rusya bize gece saatlerinde saldırdı. Hiçbir ülke o zaman bize yardım etmek istemedi. Çünkü herkes Putin'in işgali tamamlayacağını düşündü. Fakat Putin bunu yapamadı, halkımız savaşmaya devam etti. Ondan sonra ülkeler yavaş yavaş yardım etmeye başladı.

"UKRAYNA'NIN BAŞINA RUSYA'YA UYGUN BİR İSİM GETİRMEK İSTEDİLER"

O zamanlar Rusya bize ültimatom koydu. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin sayısını azaltmak istedi. Önceden işgal edilen toprakları Rus toprağı olarak tanımamızı istedi. Ukrayna'nın başına da Rusya'ya uygun olacak isimleri başkan olarak getirmek istedi.

"UKRAYNA SÜRECİN İÇİNDE DEĞİL"

Bana öyle geliyor ki şu an bazı müzakereler yapılıyor. Aslında bu müzakerelerin havası da buna benzer şekilde yapılıyor. Fakat bunlar Rusya ve Amerika temsilcileri arasında gerçekleşiyor. Ukrayna bu sürecin içinde değil. Ukrayna hakkında ama orada Ukrayna yok. Ben şunu merak ediyorum. Eğer Ukrayna en zor zamanlarda söz konusu ültimatomları kabul etmediyse şu an bu ültimatomları neden kabul etsin?