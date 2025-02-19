Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a teşekkür: Somut konularda müzakere gerçekleştirdik

Zelenskiy ABD Başkanı Trump'a çok sayıda eleştiride bulundu (AA)

"ERDOĞAN NATO ÜYELİĞİMİZİ DESTEKLİYOR"

Yeniden bir savaşın başlamaması için Ukrayna'nın NATO üyeliğine değinen Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu biliyor ve kendisi de Ukrayna'nın gelecekteki NATO üyeliğini desteklediğini ifade etti. O bunun önemini anlıyor ve Avrupa'daki birçok kişi de bunu anlıyor. Avrupa liderlerinin yüzde 99'u bizim NATO üyeliğimizi destekliyor. Slovakya, Macaristan, Almanya ve ABD henüz desteklemiyor. Ancak herkesin fikrini etkileyen ABD etkeni var, bunu biliyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, "Eğer NATO olmayacaksa hangi garantilerden söz edeceğiz?" diyerek, ülkesinin güçlü bir orduya sahip olduğunu ancak ordunun desteklenebilmesi için sürekli silah ve paraya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ayrıca ekonomik güvenlik garantilerine de ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, "Bunun için Avrupa Birliği gibi büyük bir pazara katılmalıyız." diye konuştu.

Zelenskiy, herkesin Putin'in bir daha savaşa dönmeyeceğinden eminse Ukrayna'ya asker konuşlandırmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Eğer herkes Putin'in bir daha savaşa dönmeyeceğinden eminse o zaman neden Ukrayna'ya kuvvetlerin yerleştirilmesinden çekiniyoruz? Sonuç olarak biz bunun tekrarlanmaması senaryosundan yola çıkıyoruz. Güvenlik garantilerinin bu boyutunu da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bugün görüştük."

"BU SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Zelenskiy, Ukrayna'nın birtakım beklentileri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tam da bu nedenle müzakere masasında Putin eğer savaşa dönmek isterse onu durduracak insanlar olmalı. Ve bize gerçek, sadece sözler değil, somut güvenlik garantileri verebilecekler olmalı. Böyle bir diyaloğa biz hazırız. Diplomasinin ne olduğunu biliyoruz. Elbette Putin'le konuşmaktan pek hoşlanmam. Biz düşmanız ve düşmanlığımız devam ediyor. Ancak biz bu savaşı bitirmek için her şeyi yapacağız. Her şey partnerler arasında açık bir iletişimle olmalı. Biz satranç oynayamayız. Çünkü her bir adımınız bu satrançta bazen onlarca, bazen yüzlerce, bazen binlerce insanın ölümüne neden oluyor."

ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin Rusya'yla ikili ilişkisine yönelik şunları söyledi:

"Ben bunu beğensem de beğenmesem de bu onların ikili işbirliği ve ABD'nin kendi kararı. Yoksa elbette onların politik izolasyondan Putin'i çıkardıklarını gözlemliyoruz ama bu onların kararı, görüşüyorlar. Ancak ne zaman 'Bizim savaşın bitmesine ilişkin planlarımız bunlar' denildiğinde bu bizde sorular yaratıyor. Biz neredeyiz? Bu müzakere masasının neresindeyiz? Bu savaş Ukrayna'nın içinde gerçekleşiyor. Putin Ukraynalıları öldürüyor, Amerikalıları değil, Avrupalıları da değil. Yine de başka kimse ölmesin. Ancak bizim acımız çok büyük ve bu nedenle bizsiz müzakere edilemez. Siz istediğinizi görüşebilirsiniz ancak bizim hakkımızda biz olmaksızın görüşürseniz biz bunu kabul etmeyeceğiz diye net bir şekilde ifade ediyoruz. Bunun oldukça adil olduğuna inanıyorum."

Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için yapılacak müzakerelerde hem Ukrayna hem de Rusya'nın masada olması gerektiğine işaret ederek, masada sadece Avrupa Birliği değil, Avrupa kıtasının da temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Müzakere masasında Avrupa'nın temsiline ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Kendisi Avrupa Birliği liderleriyle görüşmüştü Fransa'da. Biliyorum birkaç görüşme daha olacak. Bugün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve haberimiz olmayan görüşmeleri dikkate almıyoruz." dedi.

"BİZİ ÇAĞIRMADILAR"

Zelenskiy, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD-Rusya görüşmesine ilişkin, "Görüşmenin tarihi benim oraya ziyaretimle denk gelmişti. Ben istemiyorum, bu bir oyun gibi görünsün. Bu bir oyun değil. Ukrayna için güveni kaybetmek istemiyoruz. Çünkü çok fazla tesadüf var. Bizi çağırmadılar." diye konuştu.

Temiz, şeffaf ve adil bir görüşme istediğini söyleyen Zelenskiy, "Bu benim istediğim tek şey. Bu şeffaflığı kaybetmek istemiyorum. Ben, partnerlerimiz bize güvenmesin istemiyorum. Bu oyunlar maalesef Ukraynalıların mental, psikolojik durumuna etki ediyor. Ukraynalılar kandırılıyor gibi hissediyorlar. Ben halkımın duygularıyla oynanmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna olmadan savaşın bitirilmesine yönelik bir görüşmenin gerçekleştirilemeyeceğini söyleyerek, ABD'li yetkililerin yakın zamanda Kiev'e bir ziyarette bulunacaklarını ayrıca kendisinin de Trump ile görüşmeyi düşündüğünü söyledi.

Putin'in Moskova yönetiminin kendisinin meşru bir lider olmadığına ilişkin eleştirilerine yönelik soruya Zelenskiy, şöyle yanıt verdi:

"Ukrayna'daki güncel mevzuata göre savaş devam ederken herhangi bir seçim yapılamaz. Bu olağanüstü hal mevzuatında da yazıyor, anayasada da yazıyor. Anayasada diyor ki 'Savaş durumu bitmeden herhangi bir seçim gerçekleşemez.' Bu sanır��m her ülkenin anayasasında vardır. Bütün görevleri mevcut Cumhurbaşkanı üstlenir ve gerçekleştirir. Bu nedenle ülkemizde seçim olmadığı sürece Cumhurbaşkanlığım meşrudur.

Eğer demokratik bir seçimden bahsediyorsak yurt dışında oldukları için 8,5 milyon insanın katılamayacağı bir seçimi nasıl kabul edebiliriz? Orada 8,5 milyon insanın oy verebilmesi için gerekli altyapı henüz yok. Geçici olarak işgal altında olan bölgelerdekiler nasıl seçim yapabilecek? Şu an anayasamıza göre online bir seçim prosedürü öngörülmüyor. Cephe hattındaki askerlerimiz nasıl oy verecek? Savaş durumu devam ettiği sürece askerler de kendi adaylarını hem Cumhurbaşkanlığı için hem parlamento için aday gösteremez. Bu nedenle bizim için bir seçim olsaydı biz askerlerin görüşlerini, haklarını göz ardı mı edeceğiz? Aynı zamanda cephe hattına yakın yerlerdeki insanlar nasıl oy verecek?"