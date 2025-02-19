Kritik zirveden çıkan mesaj ne? İşte dünyaya verilen o fotoğraf

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad Ukrayna'nın olmadığı barış masası kuruldu ve ABD ile Rusya savaşı bitirmek için heyetler kurmak için anlaştı. Rusya-Ukrayna savaşına 132 milyar dolar para harcayan ve oyun dışı kalan AB liderleri ise önceki gün Paris'te bir araya geldi ve süreci masaya yatırdı.

TÜRKİYE'DEN YİNE EŞİTLİK MESAJI

Ülkesinin geleceğinin başka masalardan konuşulmasında sonra soluğu Ankara'da alan Ukrayna lideri Zelenskiy Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Başkan Erdoğan 3,5 saat süren zirveden sonra dünyaya yine eşitlik ve adalet mesajı verdi ve savaşın bitmesi gerektiğinin altını çizdi.