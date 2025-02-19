19 Şubat 2025, Çarşamba
Haberler Özel Haber Haberleri Kritik zirveden çıkan mesaj ne? İşte dünyaya verilen o fotoğraf

Kritik zirveden çıkan mesaj ne? İşte dünyaya verilen o fotoğraf

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.02.2025 13:00 Güncelleme: 19.02.2025 13:01
ABONE OL
Kritik zirveden çıkan mesaj ne? İşte dünyaya verilen o fotoğraf

Ukraynasız kurulan barış ve müzakerelere masalarından sonra Ukrayna lideri Zelenskiy soluğu Ankara’da aldı. Dün yapılan görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine dünyaya eşitlik mesajı verdi. Başkan Erdoğan’ın Zelenskiy ile çekilen şemsiyeli fotoğrafları çok konuşuldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş ve askeri stratejist Eray Güçlüer değerlendirdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad Ukrayna'nın olmadığı barış masası kuruldu ve ABD ile Rusya savaşı bitirmek için heyetler kurmak için anlaştı. Rusya-Ukrayna savaşına 132 milyar dolar para harcayan ve oyun dışı kalan AB liderleri ise önceki gün Paris'te bir araya geldi ve süreci masaya yatırdı.

KRİTİK ZİRVEDEN ÇIKAN MESAJ NE?

TÜRKİYE'DEN YİNE EŞİTLİK MESAJI

Ülkesinin geleceğinin başka masalardan konuşulmasında sonra soluğu Ankara'da alan Ukrayna lideri Zelenskiy Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Başkan Erdoğan 3,5 saat süren zirveden sonra dünyaya yine eşitlik ve adalet mesajı verdi ve savaşın bitmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BARIŞIN EV SAHİBİ TÜRKİYE Mİ OLACAK?

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Zelenskiy ile çekilen şemsiyeli fotoğrafı çok konuşuldu. Peki Türkiye barışın ev sahibi olabilir mi? Ankara'dan dünyaya ne mesaj verildi? Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün programına konuk olan gazeteci Ekrem Kızıltaş ve askeri stratejist Eray Güçlüer değerlendirdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TEK ÜLKE TÜRKİYE

Ekrem Kızıltaş: 2022 yılının şubat ayından beri devam Ukrayna-Rusya savaşında yaşanan sürece baktığımızda dünya üzerinde sadece Türkiye savaşın tarafları ile görüşen ve konuşabilen tek ülke. Onların temas kurması gerektiğinde bunu sağlayan esir takasını gerçekleştirebilen hatta Antalya ve İstanbul'da Rusya ve Ukrayna'yı bir araya getirebilen çoğu zamanda ateşkese ve barışa yaklaştırabilen tek ülke Türkiye oldu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

UKRAYNASIZ MASALAR!

Anlaşıldığı kadarıyla ABD'si ve İngiltere'si aynı zamanda bir takım batılı güçler her nedense barışı pek istemedikleri için Zelenskiy koltuğundan kaldırıp savaşın devam etmesi için geri çağırdılar. Gelinen noktada Suudi Arabistan'da ABD ve Rusya dışişleri bakanları Ukrayna meselesine masaya yatırıyor. Paris ise AB liderleri Ukrayna'yı konuşuyor ancak buralarda Zelenskiy yok. Ukrayna Türkiye'ye geliyor. Aslında öteden beri adil ve hakkaniyetli olarak bu meselenin nasıl bitirilebileceği konusunda yol gösteren Türkiye'ye geldi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YOL HARİTASI TÜRKİYE'DEN

Şemsiye meselesi çok hoş bir durumdur çünkü yağmur yağdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'e şemsiye tutuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'e meselenin ne olduğunu ve ne ile karşı karşıya olduğunu söyledi ve mevut durumda neler yapabileceği konusunda kimsenin söylemeyeceği söyleyemeyeceği hususları kendisine aktardı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

UKRAYNA'YA KURULAN TUZAK

Ukrayna bağımsızlığına kavuştuğu 1191 senesinden sonra dünyada ABD ve Rusya'dan sonra nükleer silah konusunda 3. durumdaydı. Sonrasında birileri Ukrayna'yı ikna etti ve 1994 yılında yapılan Budapeşte anlaşması ile silahlar Rusya'ya verildi. O zaman bir takım güçler ve ülkeler tarafından NATO vaadi verildi ve toprak bütünlüğü garantileri verildi ve netice de silahlar gitti. 2014 yılında kadar çeşitli olaylar yaşandı ve Rusya gidip o zaman Kırım'a çöktü. 2022 yılında ise savaş başladı. Şu anda ise fiili durumu resmileştirme çabası var.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YENİ DÜNYA DÜZENİ KURULUYOR

Askeri stratejist Eray Güçlüer: Kırım'da 2. Dünya Savaşı'nın son 2 senesinde Yalta Konferansı ve başka diğer konferanslar yapıldı. Orada ABD tekelinde bir dünya düzeni kurulmaya çalışıldı. Ancak durum öyle değil yeni bir dünya düzeni oluşuyor. Yeni bölgesel güvenlik mimarileri oluşuyor. Artık eski ve yeni dünya arasında ciddi farklar var.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BÖLGESEL GÜÇ TÜRKİYE!

Bu düzeni oluşturan bölgesel aktörlerden biri Türkiye'dir. Eskisi gibi ABD hegomanyasında AB'nin kontrol edildiği Rusya ve Çin'e karşı denge sağlandığı baskı kurulmaya çalışıldığı için boş tenekeye dönen BM'nin kullanıldığı dönem artık yok. Bundan sonra bölgesel ve sektörel mimarilenme var. Bunun önemli aktörlerinden bir ABD ancak küresel sistemi kontrol edebilme kapasitesini artık yitirdi. Bu artık çok nettir.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ABD'NİN SAVUNMA PLANI DEĞİŞTİ

Riyad'da Ukrayna için ABD ve Rusya masa kurarken Avrupa'da başka bir toplantı yapılıyor. Artık ABD ve batılı müttefikleri yok. Artık ABD ile Avrupa arasında bir mesafe var. ABD artık AB ile ileri savunma kuşağı değil Panama, Grönland, Meksik Körfezi gibi yakın savunma kuşağı oluşturma peşinde. Bu işin diğer aktörü Çin ve henüz devreye girmedi. ABD, Avrupa, Rusya, Orta Doğu coğrafyasında merkez Türkiye'dir. İşte bu yüzden Zelenskiy Türkiye'ye geliyor.

Kritik zirveden çıkan mesaj ne? İşte dünyaya verilen o fotoğraf
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kritik zirveden çıkan mesaj ne? İşte dünyaya verilen o fotoğraf Kritik zirveden çıkan mesaj ne? İşte dünyaya verilen o fotoğraf Kritik zirveden çıkan mesaj ne? İşte dünyaya verilen o fotoğraf

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör