"Özgürlükler diyarı" Avrupa'da siyasilerden vatandaşa sayısız dava: Hakarete ağır ceza
Son zamanlarda Türkiye'de siyasi eleştirilere yönelik açılan hakaret davaları bazı kesimlerin tepkisiyle karşılaşırken 'Özgürlükler ülkesi' olarak tanımlanan Avrupa ülkelerinde durum daha karmaşık bir halde. Özellikle Almanya'da getirilen yasalarla birlikte politikacılar vatandaşlara yönelik kolay bir şekilde hapis cezası aldırabiliyor. Örneğin Almanya'da avukatlık yapan Markus Roscher ülke genelindeki ısınma politikalarını eleştirdiği için 3 bin euro para cezasına çarptırıldı. Öte yandan Roscher dava nedeniyle mesleğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bir başka örnek ise yine 'medeni' Almanya'da. 64 yaşındaki bir kişi, Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'e 'embesil' dediği için evinde gece yarısı ailesiyle birlikte gözaltına alındı. İşte o örnekler...
SİYASİLERE HAKARET EDENLERE AĞIR CEZALAR
Almanya'da siyasilere yönelik sert eleştiriler, ciddi hukuki yaptırımlarla karşılanabiliyor. Hakaret suçlamasıyla birçok kişi para cezalarıyla karşı karşıya kalırken, bazı durumlarda meslekten men edilme veya hapis cezası gibi daha ağır yaptırımlar söz konusu olabiliyor.
ISINMA ELEŞTİRİSİ 3 BİN EURO'YA MAL OLDU
Örneğin, avukat Markus Roscher ülke genelindeki ısınma politikalarını eleştirdiği için 3 bin euro para cezasına çarptırıldı. Roscher, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu duruma tepki göstererek, yalnızca hükümetin ısıtma yasasındaki başarısızlıklarını dile getirdiği için cezalandırıldığını ifade etti.
Ayrıca, aldığı cezanın yanı sıra meslekten men edilme riskiyle de karşı karşıya kaldığını belirtti. Avukatlık lisansının incelendiğini ve ilerleyen süreçte tekrarlayan benzer bir suç işlemesi durumunda meslekten tamamen men edilebileceğini söyledi.
"EMBESİL" DEDİ, POLİS BASKINIYLA GÖZALTINA ALINDI
Bir diğer olayda ise 64 yaşındaki bir Alman vatandaşı, Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'e "embesil" dediği için yasal takibe alındı.
Habeck'in şikayeti üzerine, polis söz konusu kişinin evine baskın düzenledi ve cep telefonu ile bilgisayarına el koydu. Vatandaş, eşi ve Down sendromlu kızıyla yaşadığı evden gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
ALMANYA'DA SİYASİLER HAKARET DAVALARI AÇABİLİYOR
Angela Merkel döneminde çıkarılan bir yasaya göre, politikacılar resmi görevleriyle ilgili yapılan hakaret veya iftira içerikli yorumlara karşı suç duyurusunda bulunma hakkına sahip. Bu tür suçlamalar sonucunda para cezası veya üç yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.
Özellikle Yeşiller Partisi'nin önde gelen isimleri bu yasayı aktif olarak kullanıyor. Robert Habeck'in, sosyal medya platformlarında kendisine yönelik hakaretleri tespit etmek için özel bir avukat ekibi çalıştırdığı belirtiliyor. Habeck'in şu ana kadar 805 suç duyurusunda bulunduğu, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ise 453 şikâyette bulunduğu ifade ediliyor.
Bu tür davaların artması, Almanya'da ifade özgürlüğü ve hukukun sınırları konusunda önemli tartışmalara yol açıyor.