"Özgürlükler diyarı" Avrupa'da siyasilerden vatandaşa sayısız dava: Hakarete ağır ceza

Almanya'da siyasilerin vatandaşlara açtığı davalar her geçen gün artıyor (AA)

SİYASİLERE HAKARET EDENLERE AĞIR CEZALAR

Almanya'da siyasilere yönelik sert eleştiriler, ciddi hukuki yaptırımlarla karşılanabiliyor. Hakaret suçlamasıyla birçok kişi para cezalarıyla karşı karşıya kalırken, bazı durumlarda meslekten men edilme veya hapis cezası gibi daha ağır yaptırımlar söz konusu olabiliyor.

ISINMA ELEŞTİRİSİ 3 BİN EURO'YA MAL OLDU

Örneğin, avukat Markus Roscher ülke genelindeki ısınma politikalarını eleştirdiği için 3 bin euro para cezasına çarptırıldı. Roscher, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu duruma tepki göstererek, yalnızca hükümetin ısıtma yasasındaki başarısızlıklarını dile getirdiği için cezalandırıldığını ifade etti.

Ayrıca, aldığı cezanın yanı sıra meslekten men edilme riskiyle de karşı karşıya kaldığını belirtti. Avukatlık lisansının incelendiğini ve ilerleyen süreçte tekrarlayan benzer bir suç işlemesi durumunda meslekten tamamen men edilebileceğini söyledi.