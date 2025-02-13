İsrail’in yok etme stratejisi! Tüm rehineleri alıp Ertesi Gün planını devreye sokacaklar

Gazze'yi sürgün planına tepkiler devam ediyor ama bir yandan da İsrail'in ateşkes ihlalleri sürüyor. Gazze'de yaşam emaresine izin verilmiyor. Hastane altyapıları yok edildi. Hala bölgede sahra hastaneleri hedef alınıyor.

Herhangi bir yeni altyapı kurulmasına müsaade edilmiyor. Konteynır girişi yasak. Yakıt kamyonlarının sadece yüzde 5'i içeri girebildi. 44 kişinin günlük olarak tedavi için yurt dışına çıkma izni de deliniyor. Ne yapılmaya çalışılıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uluslararası ilişikler uzmanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.

HEDEFLERİ SADECE ESİRLER! İNSANİ KONULAR TALİ

Tolga Sakman: Aslında İsrail yönetimi burada bu ateşkesin temelinde ne görüyorsa onu yapıyor. Yani biz bu ateşkesi niye yaptığını biliyoruz. Rehine takası. Zaten ateşkes dendiğinde hem Amerika'nın hem de İsrail'in sadece rehine üzerinden yürüttüğünü biliyoruz. Yani diğer konular hep tali oluyor. Aslında İsrail'in burada Hamas'ın elindeki İsrail'i rehine sayısı azaldıkça daha sertleşmeye başladığını görüyoruz.