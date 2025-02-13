İsrail'in yok etme stratejisi! Tüm rehineleri alıp Ertesi Gün planını devreye sokacaklar
İsrail'in Gazze'de ateşkes sırasında devam eden ihlalleri tek tek inceledi. Konteynırların Gazze'ye girmesine izin verilmemesi, az sayıda yakıt kamyonunun içeri girmesine izin verilmesi dikkat çekerken asıl plan tüm esirleri aldıktan sonra savaşı tekrar başlatmak. Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.
Gazze'yi sürgün planına tepkiler devam ediyor ama bir yandan da İsrail'in ateşkes ihlalleri sürüyor. Gazze'de yaşam emaresine izin verilmiyor. Hastane altyapıları yok edildi. Hala bölgede sahra hastaneleri hedef alınıyor.
Herhangi bir yeni altyapı kurulmasına müsaade edilmiyor. Konteynır girişi yasak. Yakıt kamyonlarının sadece yüzde 5'i içeri girebildi. 44 kişinin günlük olarak tedavi için yurt dışına çıkma izni de deliniyor. Ne yapılmaya çalışılıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uluslararası ilişikler uzmanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.
HEDEFLERİ SADECE ESİRLER! İNSANİ KONULAR TALİ
Tolga Sakman: Aslında İsrail yönetimi burada bu ateşkesin temelinde ne görüyorsa onu yapıyor. Yani biz bu ateşkesi niye yaptığını biliyoruz. Rehine takası. Zaten ateşkes dendiğinde hem Amerika'nın hem de İsrail'in sadece rehine üzerinden yürüttüğünü biliyoruz. Yani diğer konular hep tali oluyor. Aslında İsrail'in burada Hamas'ın elindeki İsrail'i rehine sayısı azaldıkça daha sertleşmeye başladığını görüyoruz.
REHİNE TAKASI SONRASI SAVAŞ
Yavaş yavaş bu engellemelerin daha arttığını görüyoruz. Baştan beri zaten anlaşmaya yüzde 100 uyan bir tavır yoktu ama bu böyle devam ediyor. Özellikle Trump'ın o Netanyahu ile birlikteyken yaptığı o basın toplantısındaki açıklamalardan sonra açıkçası zaten Hamas elindeki tüm rehineleri bırakması demek aslında saldırıların yeniden başlaması demek olduğunu kanaatine biz de geldik, Hamas da geldi.
Netanyahu başta hükümetinin üyesi olan Maliye Bakanı Smotrich ile bu konuda anlaşmıştı. Yani rehineleri alınca geri saldıracağım Gazze'ye, Hamas üzerine diyerek zaten hükümetten bu kararı aldırdı ve devamlılığını sağladı. Yoksa Smotrich de hükümetten çekilecekti ve hükümeti düşecekti Netanyahu'nun.
TÜM REHİNELERİ ALIP SALDIRACAKLAR
O yüzden yani rehinelerin bitmesini bekliyordu herkes İsrail'de. Şimdi Trump'la rehinelerin geri alınmasından sonra Gazze'yi devir alma falan konuları açılınca zaten her şey daha netleşti. Özellikle bu Hamas'ın bunu da aslında uluslararası gündeme getirmek için rehine takasını askıya aldığını söylemesi aslında diğer tüm konuları tartışmaya açmak için önemli bir adımdı. Ama Trump açık şekilde İsrail'in yanında durduğu için cumartesi günü tüm rehineleri üstelik bu sefer o süreci de bitirdi. Tüm rehinelerin iade edilmesini istedi. Şimdi cumartesi günü tüm rehineler verirse anladığımız ve gördüğümüz o ki pazar günü İsrail yeniden Gazze'ye saldırıya başlayacak.
Gazze'nin kuzeyine dönenler çok büyük tehdit altında. Hatta yani şu anda kuzeyde taş üstünde taş kalmadığını da varsayarsak böyle olduğunu biliyoruz. Şimdi gidenler zaten çok zor şartlara gidiyor ve kuzey zaten ilk hedef alınan noktaydı. Ve bu kadar sivil bu kadar insan kuzeye geçtikten sonra yeniden bir saldırı olursa çok büyük ihtimalle kayıp sayısı çok daha yüksek olacak. Zaten şu anda hala kuzeyde yıkıntıların arasından şehit bedenleri buluyorlar Gazzeliler.
ERTESİ GÜN PLANINI UYGULAYACAKLAR
Yani bu süreç bir anda farklı bir yere evrilir. Trump'ın en yüksek noktadan pazarlık masasını kurdu açıkçası ama en yüksek noktadan kurdu. Bunun da nedeni sahanın gerçekliğini bir şekilde öğrenmiş biliyor olması. Yani bu gerçeklik üzerine herkesin daha pazarlığa yatkın olacağını düşünüyor. Şimdi şunu unutmamak lazım. Trump en zor şartlar içerisinde kendine avantaj sağlayacak anlaşmayı yapma peşinde. Yani bölgedeki insanların daha zor hale gelmesi, daha işte o "ertesi gün planı" dedikleri şeyin hayata geçirilme ihtimalini ortaya koyarak ikna etmeye çalışıyor Gazzelileri. Önemli olan nokta bu.
2. NEKBE YAŞANABİLİR
Gazzeliler ikna olmayacak. Yani burayı vatan olarak görüyorlar ve öyle satıp çıkmayacaklarını söylüyor. Ama şunu unutmamak lazım. Durum çok zorlayıcı. Yani ikinci bir Nekbe felaketi yaşanma ihtimali var. Yani bu insanlar oradan gitmeyecek, burası mümkün değil vesaire demek biraz maalesef söz konusu Trump olduğunda soru işareti haline geliyor.
Bu dayatmayı hem kendi zorlayabilir ve daha da kötüsü şu; tehcir planı açıklandığı gün Suudi Arabistan'ın adı çok geçti. Hemen 15 dakika içinde yalanladı Suudi Arabistan tarafından ama Suudi Arabistan gibi Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'yle hareket etmeye çok müzahirler o tarafa yakınlar. Özellikle de işte bölgenin ekonomik şartlarını yeniden inşa etmek gibi bir niyeti var Trump'ın. Bu ticaret yolları çok gündeme geldi. Ve çok büyük ihtimalle bu konuşulmaya da devam edecek.