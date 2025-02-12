Gazze'de acı tablo: Can kaybı 48 bin 222'ye yükseldi
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İşgalci İsrail'in acımasız sivil katliamının yaşandığı Gazze'de can kaybı, 48 bin 222'ye yükseldi.
İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 9 sivilin de yaralandığı aktarılırken, ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazında devam eden arama çalışmalarında 2 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.
Bakanlık, son rakamların ardından bölgede ortaya çıkan toplam can kaybının 48 bin 222'ye, yaralı sayısının da 111.674'e yükseldiğini bildirdi.