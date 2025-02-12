Gazze’de acı tablo: Can kaybı 48 bin 222’ye yükseldi

İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 9 sivilin de yaralandığı aktarılırken, ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazında devam eden arama çalışmalarında 2 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

Bakanlık, son rakamların ardından bölgede ortaya çıkan toplam can kaybının 48 bin 222'ye, yaralı sayısının da 111.674'e yükseldiğini bildirdi.