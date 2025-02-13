Trump-Putin zirvesinin perde arkası! Karadeniz’de savaş sona mı eriyor?

Ukrayna'da savaşın son bulması için önemli bir adım atıldı. ABD Başkanı Donald Trump Rus lider Vladimir Putin ile görüştü ve "Anlaştık, barış yakın." dedi. Tarafların kalıcı bir barıştan yana olduğu mesajını da verdi.

Rusya lideri Putin ile Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini de belirten Trump, Ukrayna'ya NATO yolunu tamamen kapattı. Gündeme dama vuran gelişmeleri A Haber spikeri Merve Tepe'nin sunduğu Ajans Bugün programına konuk olan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.