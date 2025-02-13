Trump-Putin zirvesinin perde arkası! Karadeniz'de savaş sona mı eriyor?
ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Putin'le de kritik bir telefon görüşmesi yaptı. 'Savaşı sona erdirmek için Putin ile anlaştık' diyen Trump ekibine barış müzakerelerinin derhal başlatılması için talimat verdiğini söyledi. Putin ile Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini de sözlerine ekleyen Trump, Ukrayna'ya NATO yolunu kapattı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.
Ukrayna'da savaşın son bulması için önemli bir adım atıldı. ABD Başkanı Donald Trump Rus lider Vladimir Putin ile görüştü ve "Anlaştık, barış yakın." dedi. Tarafların kalıcı bir barıştan yana olduğu mesajını da verdi.
Rusya lideri Putin ile Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini de belirten Trump, Ukrayna'ya NATO yolunu tamamen kapattı. Gündeme dama vuran gelişmeleri A Haber spikeri Merve Tepe'nin sunduğu Ajans Bugün programına konuk olan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.
AYAĞA GİTMEK İSTEMİYORLAR
Tolga Sakman: Aslında iki lider de görüşmek istiyor ama tabii herhangi biri diğerinin ayağına gitmemek için üçüncü bir ülkede görüşeceklerini zaten tahmin ediyorduk ama bu uluslararası bir zirve, bir toplantı içerisinde olmasını daha çok öngörüyorduk. O yüzden tarih biraz daha uzayabilirdi ama belli ki biraz acele ediyorlar.
GÖRÜŞME ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN
Trump'ın ilk yurt dışı ziyareti Suudi Arabistan'a olacak. Bilindiği üzere Veliaht Prens Selman ile maddi bir konu geçmişti aralarında. Yani orada bir araya gelmeleri birçok anlamda mesaj içerecek. Hem işte iki liderin bir araya gelmesi, üstelik Suudi Arabistan gibi aslında tamamen ilişkileri ekonomik baza oturtulmuş bir yerde bir araya gelmeleri. Bunlar önemli.
MÜZAKERE UKRAYNA İLE OLMAYACAK
Bir de tabii şimdi Putin bu ateşkesi Zelenski ile görüşmek istemiyor. Putin burada Zelenski'yi düşük seviye olarak görüyor. Yani orada çünkü bu kararı veren de Zelenski değildi, yürüten de Zelenski değildi. Biraz daha Putin'in fikri bu yönde. Yani burada asıl görüşmesi gerekenin Amerika olduğunu zaten daha önce de dile getirmişti. O yüzden yani bir ateşkes süreci varsa bunu Trump'la birlikte konuşarak başlatacak. Bunu da dile getirmişti. O yüzden bir görüşme ateşkesin başlangıcı olabilir. Zaten zannediyorum yarın Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, Zelensky ile Münih'te bir araya gelecekler.
İŞLER PUTIN'İN İSTEDİĞİ YERE GELDİ
Yani aslında Trump da Zelenski ile bu süreci çok konuşma taraftarı değil. Bu işi yardımcısı Vance üzerinden götürecek. Orada da biraz sanırım bu görüşmede nelerin konuşulacağının haberi verilecek. Yani bu haber verileceğinin altını çiziyorum. Bayağı Zelenski şu anda iki taraf için de yönetilebilir bir hal aldı. Ukrayna güney kısımdaki topraklarını terk edecek ve Rusya'ya bırakacak. 3 yıl sonra işler aslında Putin'in istediği noktaya geliyor.