Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Kral Abdullah’tan Trump’ın kirli planına tepki: Filistinliler yerinden edilmemeli

"GAZZE'DE İNŞA SÜRECİ BAŞLATILMALI"

Sisi ve Kral Abdullah, "Filistin halkını topraklarından çıkarmadan Gazze Şeridi'nin yeniden inşa sürecinin bir an önce başlatılmasının önemine" vurgu yaptı.

Liderler, "Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump ile yakın işbirliği yapılması ve onun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasına giden yolda öncülük etmesi" konusunda istekli olduklarını ifade etti.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlallerini durdurması gerektiğine değinen Sisi ve Ürdün Kralı, Arap ülkeleri arasında koordinasyon ve istişareyi geliştirmenin yollarını ele aldı.

Liderler, 27 Şubat'ta Mısır'da yapılması planlanan acil Arap Zirvesi için yapılan hazırlıkları da değerlendirdi.

"FİLİSTİNLİLERİN YERİNDEN EDİLMESİNİ REDDETME KONUSUNDA MUTABIK OLDUK"

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da Sisi ve Kral Abdullah'ın Filistinlilerin yerinden edilmesini reddetme konusunda mutabık olduğuna ve Filistin halkının tüm meşru haklarına kavuşması için koordinasyonu sürdüreceklerine dikkat çekildi.