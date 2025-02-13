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ABD'nin paralı askerleri Gazze'de! İşgal genişliyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 12:12 Güncelleme: 13.02.2025 12:27
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ABD’nin paralı askerleri Gazze’de! İşgal genişliyor mu?

İsrail basınında yer alan haberlere göre ABD'nin paralı askerleri, İsrail işgal güçlerinin çekildiği Netzarim Koridoru'nda görüldü. İsrail'in Gazze anlaşması kapsamında şart koştuğu paralı askerler, Başkan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından işgalin genişleyeceği sorularını akıllara getirdi. Peki Gazze Şeridi'nde bulunan bu paralı askerler kim? Kimler tarafından finanse ediliyor? İşte ayrıntılar...

Rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşma ve birkaç hafta önce yürürlüğe giren ateşkes kapsamında, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yaya olarak dönen Gazzelilere herhangi bir kontrol uygulanmayacağı, sadece kuzeye doğru giden araçlara kontrol uygulanacağı kararlaştırılmıştı. Bunu yapanların Amerikan güvenlik şirketleri tarafından işe alınan paralı askerler olduğu ortaya çıktı.

KİM BU AMERİKAN GÜÇLERİ?

Siyonist basında yer alan bilgire göre Gazze'de faaliyet gösteren güvenlik şirketi 2023 yılında kurulan UG Solutions olarak tanınıyor. Özel güvenlik sektöründe yeni ve alışılmadık bir isim. Virginia eyalet kayıtlarına göre şirketin tek kayıtlı görevlisi, eski Özel Kuvvetler askeri Jameson Govani.

Gazze'deki paralı ABD askerleri (Arşiv)Gazze'deki paralı ABD askerleri (Arşiv)

İsrail medyasında yer alan çeşitli haberlere göre, şirketin paralı askerleri arasında Amerikan İstihbarat Teşkilatı (CIA) personelinin de aralarında bulunduğu birimlerden kişiler yer alıyor. Irak ve Afganistan gibi Amerika'nın işgal ettiği ülkelerde görev yaptılar, geniş çaplı muharebe deneyimleri var ve bazıları Arapça konuşuyor.

MISIRLI GÜVENLİK ŞİRKETİ DE SAHADA

Gazze'den gelen haberlere göre, Gazze Şeridi'nin doğusu ile batısını ayıran Selahaddin Yolu üzerindeki Netzarim ekseninde kontrol noktalarında görevli olan paralı askerler silahlı ve asıl amaçları Gazze Şeridi'nin kuzeyine silah geçişini engellemek.

Netzarim Koridoru'nda güvenliği sağlamak için konuşlandırılan Mısırlı ya da ABD'li paralı askerler (Flash90/ Kikar aracılığıyla)Netzarim Koridoru'nda güvenliği sağlamak için konuşlandırılan Mısırlı ya da ABD'li paralı askerler (Flash90/ Kikar aracılığıyla)

Dış çemberde ayrıca Mısır'a ait bir güvenlik şirketi de bulunuyor. Bu şirket, sınır kapısına gelen Gazzelilerin ilk denetimini ve sorgusunu yapıyor, ayrıca sınır kapısının güvenliğini sağlıyor.

İŞTE İŞ İLANI

Reuters haber ajansının adaylara gönderdiği işe alım ilanında, görevin yalnızca "araçların kontrol noktalarını yönetmek ve iç denetimlerini yapmak" olduğu, yerel halkla doğrudan etkileşim veya temasın olmadığı belirtildi.

KAÇ PARALI ASKER GÖREVLİ?

Şirkete bağlı bir sözcü, haberde isminin açıklanmaması kaydıyla İsrail merkezli Kikar'a verdiği demeçte, bazı askerlerin halihazırda işe alındığını ve Gazze'deki kontrol noktasında bulunduğunu söyledi ancak Gazze Şeridi'nde kaç paralı askerin olduğunu belirtmeyi reddetti.

Netzarim Koridoru'nda güvenliği sağlamak için konuşlandırılan Mısırlı ya da ABD'li paralı askerler (Flash90/ Kikar aracılığıyla)Netzarim Koridoru'nda güvenliği sağlamak için konuşlandırılan Mısırlı ya da ABD'li paralı askerler (Flash90/ Kikar aracılığıyla)

NE KADAR ÜCRET ALIYORLAR?

Reuters haber ajansının paylaştığı bilgilere göre, Kuzey Carolina merkezli genç güvenlik şirketi UG Solutions, Gazze'ye gelmeyi kabul eden yeni askerlerine yüksek ücretler teklif ediyor. Raporda, şirketin gönderdiği bir e-postada şu ifadelere yer verildi:

"Aşağıda şirketin ödediği maaşların dökümü yer almaktadır:

Günlük ücret 1.100 dolar (yaklaşık 40 bin Türk Lirası).

Paramedik (sağlıkçı) olarak eğitim alan biri için bu miktar 1.250 dolara kadar çıkıyor.

Netzarim Koridoru'nda güvenliği sağlamak için konuşlandırılan Mısırlı ya da ABD'li paralı askerler (Flash90/ Kikar aracılığıyla)Netzarim Koridoru'nda güvenliği sağlamak için konuşlandırılan Mısırlı ya da ABD'li paralı askerler (Flash90/ Kikar aracılığıyla)

10.000 dolara kadar peşinat.

Ciddi yaralanma veya ölüm durumunda yarım milyon dolarlık sigorta.

Karşılaştırma yapıldığında, bu maaş ABD'deki bir Yüksek Mahkeme Yargıcının, bir startup şirketinin CEO'sunun veya bir devlet üniversitesinin başkanının maaşından önemli ölçüde daha yüksek.

PARALI ASKERLERİ KİM FİNANSE EDİYOR?

Anlaşmanın detaylarına yakın bir kaynak Reuters'a, anlaşmada adı geçmeyen ve anlaşmada birlikte çalışan İsrail ve Arap ülkelerinin, Amerikalı paralı askerlerin istihdamını finanse ettiğini söyledi.

Kikar'ın aktardığına göre güvenlik şirketine finansman sağlayan ülkeler arasında Katar'ın yanı sıra Suudi Arabistan da yer alıyor.

Netzarim Koridoru'nda güvenliği sağlamak için konuşlandırılan Mısırlı ya da ABD'li paralı askerler (Arşiv)Netzarim Koridoru'nda güvenliği sağlamak için konuşlandırılan Mısırlı ya da ABD'li paralı askerler (Arşiv)

ABD'NİN PARALI ASKERLERİNİN ORTA DOĞU'DAKİ VAHŞETLERİ

ABD'nin Ortadoğu'da özel güvenlik şirketleri kullanması daha önce de ABD içinde sürtüşmelere ve iç karışıklıklara yol açmıştı.

2004 yılında Irak'ta Felluce'de bir lojistik konvoyunun güvenliğini sağlamak için düzenlenen operasyonda Blackwater adlı güvenlik şirketinin dört paralı askeri öldürüldü. ABD askerlerinin cansız bedenleri kamuoyunun ve medyanın gözü önünde bir köprüden asıldı. Cesetlerin görüntüleri Amerikan halkını şok etti ve Amerikan iç savaşının en büyük dip noktalarından biri haline geldi.

Irak'ta köprüden sallandırılan ABD askerlerinin parçalanmış cesetleri (Arşiv)Irak'ta köprüden sallandırılan ABD askerlerinin parçalanmış cesetleri (Arşiv)

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan 2021 raporuna göre ABD'nin 'demokrasi ve istikrar' vaadiyle başlattığı Irak işgalinden geriye yıkım, kan ve kaos kaldı.

2007 yılında yapılan araştırmaya göre ABD'nin Irak işgalinin sonucunda 1 milyon kişi hayatını kaybetti. 5 milyon kişi göç etti ve 4 bin ABD askeri öldü.

SİVİLLERİ KATLETMİŞLERDİ TRUMP AFFETTİ

Blackwater'ın paralı askerleri 2007 yılında Bağdat'taki Nissur Meydanı'nda 14 sivili vurarak öldürmüş, bu olay diplomatik krize yol açmış ve Iraklıları öfkelendirmişti. Dört Blackwater çalışanı, ABD mahkemesi tarafından suçlu bulunmuş ve Trump'ın ilk döneminde affedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump kararname imzalarken (Arşiv)ABD Başkanı Donald Trump kararname imzalarken (Arşiv)

2007 tarihli bir kongre raporu, şirketle ilgili silahlı saldırı olaylarının yüzde 84'ünde, savaşçılarının genellikle gereksiz yere ateş açan ilk kişiler olduğunu tespit etti. Yıllar içinde, şirketin personeli 15 Iraklı sivilin öldürülmesi ve çok sayıda mülk hasarı vakası nedeniyle soruşturuldu.

GAZZE'DE YENİ BİR İŞGALİN HABERCİSİ OLABİLİR Mİ?

Ancak şirketin faaliyete geçmesinden bu yana geçen bir buçuk hafta içinde Gazzeliler ile güvenlik görevlileri arasında olağandışı çatışmalar yaşandığına ya da bölge sakinlerine karşı silah kullanıldığına dair herhangi bir bilgi rapor edilmedi.

İsrail işgal güçlerinin soykırım gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nden kare (AA)İsrail işgal güçlerinin soykırım gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nden kare (AA)

Yine de bu paralı askerlerin gelecek işgal planları için sahayı gözlemlemek, istihbarat bilgisi toplamak veya raporlar hazırlamakla ilgili görevlendirilip görevlendirilmedikleri belirsizliğini koruyor.

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