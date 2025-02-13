ABD’nin paralı askerleri Gazze’de! İşgal genişliyor mu?

Rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşma ve birkaç hafta önce yürürlüğe giren ateşkes kapsamında, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yaya olarak dönen Gazzelilere herhangi bir kontrol uygulanmayacağı, sadece kuzeye doğru giden araçlara kontrol uygulanacağı kararlaştırılmıştı. Bunu yapanların Amerikan güvenlik şirketleri tarafından işe alınan paralı askerler olduğu ortaya çıktı.

KİM BU AMERİKAN GÜÇLERİ?

Siyonist basında yer alan bilgire göre Gazze'de faaliyet gösteren güvenlik şirketi 2023 yılında kurulan UG Solutions olarak tanınıyor. Özel güvenlik sektöründe yeni ve alışılmadık bir isim. Virginia eyalet kayıtlarına göre şirketin tek kayıtlı görevlisi, eski Özel Kuvvetler askeri Jameson Govani.