A Haber 10 kişiye mezar olan otelin içinde! İşte o görüntüler
Bolu’da gece saatlerinde başlayan otel yangını 10 kişiyi hayattan kopardı. A Haber ekibinden Yusuf Gül yanan otelin içine girdi ve son detayları anlattı.
Bolu'da 12 katlı olan Grand Kartal Otel'da çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangında can kaybının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini açıkladı.
Otelden tahliye edilen tatilciler merkezde bulunan 4 otele yerleştirilirdi. Bolu ve Gerede'den gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını sürdürdü. A Haber 10 kişiye mezar olan otelin içini görüntüledi.
ALEVLER TAMAMEN SARDI
A Haber ekibinden Yusuf Gül'ün bölgeden aktardıkları şöyle: Şu anda ekipler alevleri baskılamak için zamana karşı bir yarış halindeler. Bizler A Haber olarak otelin hemen yanındayız ve alevler çatıyı tamamen sarmış durumda. Otelin arka kısmında içeri gireceğiz ve görüntüleri ekrana taşıyacağız.
DEV EKİPLE MÜDAHALE
Otelin arka kısmında müdahale etmek mümkün değil yamaç bir alanda kurulu ve burası küle dönmüş durumda. Otelin üst katlarında yangın devam ediyor. Gece 03,37'de başlayan yangın hala devam ediyor. Burada 267 kişinin üzerinde bir ekiple alevlere müdahale ediliyor. Burada 6 savcı olayı araştırmak için görevlendirildi. Aynı zamanda 4 başmüfettiş araştırma yapacak. Bilirkişi heyeti rapor hazırlayacak.
AHŞAP KAPLAMA CAYIR CAYIR YANDI
Otelin arka tarafından bakıldığında facianın boyutu daha iyi anlaşılıyor. Bu kısmın aynı zamanda yıkılma tehlikesi de var. Otelin dış cephesi ahşaptan oluşuyor. Betonarme bir yapıdan bahsediyoruz. Dış cephedeki ahşapların cayır cayır yandığını görebiliyoruz. Maalesef 10 kişinin burada can verdiğini söylüyoruz.
A HABER OTELİN İÇİNDE
Otelin içine girdiğimizde küle döndüğünü görebiliyoruz. Burada nefes almak gerçekten mümkün değil. İç kısımlarda yangının devam ettiğini görebiliyoruz. Bizler şu anda A Haber olarak otelin iç kısmındayız ve alevleri ekrana taşıyoruz. Burada zaman zaman çökmelerde yaşanıyor. Ekipler mümkün olduğunca ön taraftan buraya müdahale etti ancak burası küle döndü. Buradan yangının boyutunun ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyoruz.