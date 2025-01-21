A Haber 10 kişiye mezar olan otelin içinde! İşte o görüntüler

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A HABER OTELİN İÇİNDE

Otelin içine girdiğimizde küle döndüğünü görebiliyoruz. Burada nefes almak gerçekten mümkün değil. İç kısımlarda yangının devam ettiğini görebiliyoruz. Bizler şu anda A Haber olarak otelin iç kısmındayız ve alevleri ekrana taşıyoruz. Burada zaman zaman çökmelerde yaşanıyor. Ekipler mümkün olduğunca ön taraftan buraya müdahale etti ancak burası küle döndü. Buradan yangının boyutunun ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyoruz.