Grand Kartal Otel yangını son dakika | Bolu Kartalkaya’da otel yangını neden çıktı, söndürüldü mü? Yaralı ve ölü var mı?

Kartalkaya'da tatil sezonu dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı bir dönemde, Grand Kartal Otel'den gelen yangın haberi tatilciler arasında paniğe yol açtı. İçerisinde konukların bulunduğu sırada çıkan yangın, oteli alevlerin teslim almasına neden oldu. Peki Grand Kartal Otel yangını neden çıktı, söndürüldü mü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi