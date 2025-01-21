Viral Galeri Viral Liste Grand Kartal Otel yangını son dakika | Bolu Kartalkaya’da otel yangını neden çıktı, söndürüldü mü? Yaralı ve ölü var mı?

Grand Kartal Otel yangını son dakika | Bolu Kartalkaya’da otel yangını neden çıktı, söndürüldü mü? Yaralı ve ölü var mı?

Kartalkaya'da tatil sezonu dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı bir dönemde, Grand Kartal Otel'den gelen yangın haberi tatilciler arasında paniğe yol açtı. İçerisinde konukların bulunduğu sırada çıkan yangın, oteli alevlerin teslim almasına neden oldu. Peki Grand Kartal Otel yangını neden çıktı, söndürüldü mü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 08:07
Grand Kartal Otel yangını son dakika | Bolu Kartalkaya’da otel yangını neden çıktı, söndürüldü mü? Yaralı ve ölü var mı?

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerisinde çok sayıda tatilcinin bulunduğu otel, kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle bölgede yaralıların bulunduğu öğrenildi.

Grand Kartal Otel yangını son dakika | Bolu Kartalkaya’da otel yangını neden çıktı, söndürüldü mü? Yaralı ve ölü var mı?

Ekipler Seferber Edildi

Yangın ihbarının ardından bölgeye Bolu kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin hızla büyümesi üzerine ekipler otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yoğun duman nedeniyle müdahaleler zaman zaman güçlükle gerçekleştiriliyor.

Grand Kartal Otel yangını son dakika | Bolu Kartalkaya’da otel yangını neden çıktı, söndürüldü mü? Yaralı ve ölü var mı?

Tahliye Çalışmaları Hız Kesmeden Sürüyor

Yangın sırasında otelde bulunan tatilciler, ekiplerin yoğun çabasıyla tahliye edilmeye çalışılıyor. İlk belirlemelere göre, olayda yaralananların olduğu bilgisine ulaşıldı. Yaralılar, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk ediliyor.

Grand Kartal Otel yangını son dakika | Bolu Kartalkaya’da otel yangını neden çıktı, söndürüldü mü? Yaralı ve ölü var mı?

Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Alevleri kontrol altına almak için itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Yangının, çevredeki diğer yapılara sıçramaması için önlemler artırılmış durumda. Bölgede etkili olan soğuk hava ve rüzgar, yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor.

Grand Kartal Otel yangını son dakika | Bolu Kartalkaya’da otel yangını neden çıktı, söndürüldü mü? Yaralı ve ölü var mı?

Ölü ve Yaralı Var Mı?

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, TRT Haber canlı yayınında, 236 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle 6 kişinin öldüğü, 31 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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