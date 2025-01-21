21 Ocak 2025, Salı
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Yangın faciasında 66 can kaybı! İSG uzmanı Kaya: Dumanda ölenler olmuştur
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 237 müşterinin bulunduğu Gran Kartal Otel’de çıkan yangın faciaya dönüştü. 66 kişinin yaşamını yitirdiği faciada 51 kişi de yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya değerlendirdi.