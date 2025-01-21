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Yangın faciasında 66 can kaybı! İSG uzmanı Kaya: Dumanda ölenler olmuştur

Yangın faciasında 66 can kaybı! İSG uzmanı Kaya: Dumanda ölenler olmuştur

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 16:17
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 237 müşterinin bulunduğu Gran Kartal Otel’de çıkan yangın faciaya dönüştü. 66 kişinin yaşamını yitirdiği faciada 51 kişi de yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya değerlendirdi.
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Yangın faciasında 66 can kaybı! İSG uzmanı Kaya: Dumanda ölenler olmuştur
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