Gaziantep’te acı olay! Yangın faciasında 2 çocuk feci şekilde can verdi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Yangın, Nizip ilçesi Belkız Mahallesi Karakoç sokaktaki bir binanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, sobadan kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek her yeri sardı. Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ACI MANZARA! KÜÇÜK 2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Alevleri söndüren ekipler 2 çocuğun cansız bedeni ile karşılaştı Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Evde yapılan incelemelerde ise Müslüm Saçkesen(3) ve Aras Saçkesen'in(1) isimli çocuğun cansız bedenleri bulundu.

BABALARI CEZAEVİNDE

Hayatını 2 kardeşin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu, annelerinin markete gittiği iddia edildi. Hayatını kaybeden çocukların babalarının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.