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Gaziantep'te acı olay! Yangın faciasında 2 çocuk feci şekilde can verdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.01.2025 22:02
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Gaziantep’te acı olay! Yangın faciasında 2 çocuk feci şekilde can verdi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan olay duyanları dehşete düşürdü. Bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybederken çocukların evde yalnız olduğu ve yangın esnasında annelerinin markete gittiği iddia edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

EVDE ÇIKAN YANGIN 2 KARDEŞİ HAYATTAN KOPARDI!

Yangın, Nizip ilçesi Belkız Mahallesi Karakoç sokaktaki bir binanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, sobadan kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek her yeri sardı. Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ACI MANZARA! KÜÇÜK 2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Alevleri söndüren ekipler 2 çocuğun cansız bedeni ile karşılaştı Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Evde yapılan incelemelerde ise Müslüm Saçkesen(3) ve Aras Saçkesen'in(1) isimli çocuğun cansız bedenleri bulundu.

BABALARI CEZAEVİNDE

Hayatını 2 kardeşin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu, annelerinin markete gittiği iddia edildi. Hayatını kaybeden çocukların babalarının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Gaziantep���te acı olay! Yangın faciasında 2 çocuk feci şekilde can verdi Gaziantep’te acı olay! Yangın faciasında 2 çocuk feci şekilde can verdi Gaziantep’te acı olay! Yangın faciasında 2 çocuk feci şekilde can verdi
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