10 kişiye mezar olan otel yangını! Nuri Bingöl: Sistemler eksiklik görülüyor

Bolu’da bulunan Grand Kartal Oteli’nde gece saatlerinde çıkan yangın 10 kişiyi hayattan kopardı ve 32 kişi yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren iş güvenliği ve sağlığı uzmanı Nuri Bingöl, yangınların elektriksel ve mutfak kaynaklı 2 ana sebepten meydana geldiğini ve burada restoran kaynaklı yangında gerekli sistemlerin eksik olduğunu söyledi.

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