21 Ocak 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları 10 kişiye mezar olan otel yangını! Nuri Bingöl: Sistemler eksiklik görülüyor
10 kişiye mezar olan otel yangını! Nuri Bingöl: Sistemler eksiklik görülüyor

10 kişiye mezar olan otel yangını! Nuri Bingöl: Sistemler eksiklik görülüyor

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2025 10:46
Bolu’da bulunan Grand Kartal Oteli’nde gece saatlerinde çıkan yangın 10 kişiyi hayattan kopardı ve 32 kişi yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren iş güvenliği ve sağlığı uzmanı Nuri Bingöl, yangınların elektriksel ve mutfak kaynaklı 2 ana sebepten meydana geldiğini ve burada restoran kaynaklı yangında gerekli sistemlerin eksik olduğunu söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
10 kişiye mezar olan otel yangını! Nuri Bingöl: Sistemler eksiklik görülüyor
Yangının 2 temel sebebi! İşte eksik sistemler
Yangının 2 temel sebebi! İşte eksik sistemler
Başsavcıyı evlatlarıyla tehdit eden İmamoğlu hakkında soruşturma!
Başsavcıyı evlatlarıyla tehdit eden İmamoğlu hakkında soruşturma!
Trump Biden’ı evine gönderdi! Bay bay Biden...
Trump Biden'ı evine gönderdi! Bay bay Biden...
Ümit Özdağ gözaltına alındı
Ümit Özdağ gözaltına alındı
Başkan Erdoğan Gazze’de ateşkes memnuniyet verici
Başkan Erdoğan "Gazze'de ateşkes memnuniyet verici"
Slovakya Başbakanı Fico’dan Başkan Erdoğan’a övgü!
Slovakya Başbakanı Fico'dan Başkan Erdoğan'a övgü!
Bakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Lahbib’i kabul etti!
Bakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Lahbib'i kabul etti!
Slovakya Başbakanı Ankara’da!
Slovakya Başbakanı Ankara'da!
471 gün sonra... Gazze’de silahlar sustu
471 gün sonra... Gazze'de silahlar sustu
Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a soruşturma
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma
Övür: Yolsuzluğu siyasi şova dönüştürdüler
Övür: Yolsuzluğu siyasi şova dönüştürdüler
Daha Fazla Video Göster