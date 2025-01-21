21 Ocak 2025, Salı
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10 kişiye mezar olan otel yangını! Nuri Bingöl: Sistemler eksiklik görülüyor
Bolu’da bulunan Grand Kartal Oteli’nde gece saatlerinde çıkan yangın 10 kişiyi hayattan kopardı ve 32 kişi yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren iş güvenliği ve sağlığı uzmanı Nuri Bingöl, yangınların elektriksel ve mutfak kaynaklı 2 ana sebepten meydana geldiğini ve burada restoran kaynaklı yangında gerekli sistemlerin eksik olduğunu söyledi.