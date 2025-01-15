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Los Angeles kül rengiyle kaplandı! Yangının maliyeti 300 milyar dolar

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 10:32 Güncelleme: 15.01.2025 10:52
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Los Angeles kül rengiyle kaplandı! Yangının maliyeti 300 milyar dolar

Los Angeles yangını 8. gününde devam ediyor.  Önümüzdeki günler çok kritik zira yangını körükleyen şiddetli rüzgar şehre geri dönüyor. İtfaiyeciler alevlerle mücadelenin yanı sıra halkı tahliye etmeye çalışıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber canlı yayınında ABD’den aktaran gazeteci İrfan Sapmaz yangının maliyetinin 300 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak yerel saatle sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlarda 25 kişi hayatını kaybetti, afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi. Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 300 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

ABD'DEKİ YANGININ MALİYETİ BELLİ OLDU!

KİMYASAL MADDELER İÇME SULARINA KARIŞABİLİR

Binlerce hektar alanın yangınlarda kül olduğu Los Angeles'ta yangınlar 8'inci gününde sürerken, uzmanlar yangınlardan kaynaklanan zehirli kimyasal maddelerin içme sularını kirletebileceğini ve bunun yanı sıra filtreleme ve kaynatma yöntemlerinin de işe yaramayabileceği uyarısında bulundu. Gelişmeleri A Haber Spikeri Merve Tepe'nin sunduğu Ajans Bugün programına ABD'de katılan gazeteci İrfan Sapmaz anlattı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

RÜZGAR HIZI SEVİNDİRDİ

Gazetesi İrfan Sapmaz son durumu şöyle anlattı: Rüzgarlar açısından bakarsak bölge şuan için şanslı. Şu anda rüzgarın hızı 95 KM ile 115 KM arasında değişiyor. Aslında beklenen 160 KM hıza kadar çıkmasıydı. Tehlike geçmiş değil. Los Angeles'ta sabaha kadar ne olacağını kimse tahmin edemez. Tahliye emirleri halen devam ediyor. Vatandaşların bölgeden inisiyatif alıp ayrılması da tavsiye ediliyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BIDEN'IN 770 DOLARLIK YARDIM ÇEKİ

ABD Başkanı Biden toplamda 6 bin kişiye 770 dolarlık ödeme yapılacak 5,1 milyon dolar civarında bir çek imzalamıştı. Gelen tepkilerden sonra Biden son açıklamasında 180 gün boyunca kurtarma masraflarının yüzde 100'ünü federal hükümetin karşılayacağına dair söz verdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

HASAR 300 MİLYAR DOLAR

Bölge şu anda 130 ila 150 milyar dolarlık bir zarar var. Bu zararın 300 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Günlerdir tartışılan sigorta şirketleri konusu var. Sigorta şirketleri yapılan anlaşmalara göre minimum yüzde 30'u ödeyecekler. Bölgedeki insanlar yaşadıkları durumu ispat edecek. Şu anda Paris kadar büyük bir bölgeye girilmedi ve hasar tespit raporları ortaya çıkarılmadı. Şu anda devam eden bir tehlikeden bahsediyoruz. Tüm gözler Beyaz Saray'a çevrilmiş durumda. 20 Ocak Pazartesi günü Trump göreve başlayacak.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

1 EV PARASI KADAR YARDIM

Bölgeye federal hükümetten giden personel desteği çok düşük düzeyde. Giden helikopterler ve yangın söndürme uçağı var ancak alevler söndürülemiyor. ABD'nin bölgeye yapmış olduğu 5,1 milyon dolarlık yardım sadece bir evin fiyatı. Çok komik bir rakamdan bahsediyoruz. Trump, eski yönetimi beceriksiz olarak nitelendiriyor ve kendisine oy vermeyen Kaliforniya eyaletini cezalandırma yöntemine gitmeyecek.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TRUMP İNTİKAM ALMAZ

Trump'ın bir fon çıkarması ve bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor. Buradaki maliyetler ABD ekonomisi ekside olmasına rağmen ciddi paralar değil. Demokratların kalesi olan Kaliforniya'da bir şov yapabilir. Demokratlar olarak "biz geldik" mesajı verir. Ben burada Donald Trump bir intikam politikası güdeceğine çok fazla ihtimal vermiyorum.

Los Angeles kül rengiyle kaplandı! Yangının maliyeti 300 milyar dolar
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Los Angeles kül rengiyle kaplandı! Yangının maliyeti 300 milyar dolar Los Angeles kül rengiyle kaplandı! Yangının maliyeti 300 milyar dolar Los Angeles kül rengiyle kaplandı! Yangının maliyeti 300 milyar dolar
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