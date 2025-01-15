Los Angeles kül rengiyle kaplandı! Yangının maliyeti 300 milyar dolar

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak yerel saatle sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlarda 25 kişi hayatını kaybetti, afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi. Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 300 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

KİMYASAL MADDELER İÇME SULARINA KARIŞABİLİR

Binlerce hektar alanın yangınlarda kül olduğu Los Angeles'ta yangınlar 8'inci gününde sürerken, uzmanlar yangınlardan kaynaklanan zehirli kimyasal maddelerin içme sularını kirletebileceğini ve bunun yanı sıra filtreleme ve kaynatma yöntemlerinin de işe yaramayabileceği uyarısında bulundu. Gelişmeleri A Haber Spikeri Merve Tepe'nin sunduğu Ajans Bugün programına ABD'de katılan gazeteci İrfan Sapmaz anlattı.