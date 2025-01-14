Alevler Los Angeles’ı yuttu! Kuraklık yangını büyüttü boşalan su depoları çaresiz bıraktı
ABD’nin Los Angeles kentindeki yangın 7 gündür devam ediyor. Alevlere karşı ABD çaresiz kaldı. Ocak ayında meydana gelen kuraklık alevleri büyüttü rüzgarlar yangını şehre taşıdı. İtfaiye bütçesinde yapılan kesinti su depolarını boşalttı alevler her yeri yuttu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
ABD'nin en büyük 2. şehri olan Kaliforniya 7 gündür yanıyor. Alevler Los Angeles kentini yuttu ve 24 kişi hayatını kaybetti. 500 binden fazla insan tahliye edildi. Los Angeles kül rengine büründü.
Yangınların neden olduğu ekonomik kaybın 250 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Yangınlar ABD tarihinin en maliyetli yangını olma yolunda ilerlerken sigortalı kayıpların ise 20 milyar doları aşabileceği öngörülüyor. Gelişmeleri A Haber Spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün programına konuk olan yangın güvenlik uzmanı Levent Yasa ve orman koruma uzmanı Prof. Dr. Mustafa Avcı değerlendirdi.
YANGININ ÇIKIŞ VE BÜYÜMESİNİN SEBEBİ
Yangın güvenlik uzmanı Levent Yasa: Normal bir zamanda Ocak-Şubat ayları yangın mevsimi değildir. Bu bölgede mevsim dışı bir yangın. Normalde yangınlar mayıs ayının ortasında başlar ve eylül ayına kadar devam eder. Kasım-Aralık aylarında alınan fazla yağış otların ve bitkileri çok fazla büyümesine sebep oldu. Ocak ayında beklenen yağışlar olmayınca bölgede kuruma meydana geldi. Bununla beraber Santana denen çölden gelen sıcak rüzgarlar otları çok hızlı şekilde kurutup ısıttı ve yanmaya müsait hale getirdi.
RÜZGAR ALEVLERİ ŞEHRE TAŞIDI
Burada yangın en küçük bir kıvılcımla dahi başlamış olsa bile çok süratli olan rüzgar çok hızlı şekilde yangınları büyüttü. Doğudan batıya doğru yani okyanusa doğru esen rüzgarlar alevleri ormandan şehirlerin içine taşıdı.
İTFAİYE BÜTÇESİNDE KESİNTİ
ABD'de kimse böyle bir yangın beklemiyordu. Bu mevsimde böyle bir yangın beklenmiyordu o yüzden hazırlıksız yakalandı. Su rezervlerinde de eksiklikler var. 17 milyon dolarlık itfaiye bütçesinden kısıntıya gitmişler. Su tutumu ve rezervlerden kısıntıya gitmişler. Yangını söndürmek için olması gereken su depoları boş kaldı. İşte su olmayınca mahalleye girmiş olan yangını kontrol altına alamadılar.
AHŞAP EVLER KÜL OLDU
ABD'de şehrin etrafını saran evler genel itibarıyla ahşaptan giydirme şeklinde yapılır. Yani bir temel var onun üzerine ahşap bir karkas onun üzerine de giydirme şeklinde yapılan evlerden bahsediyoruz. ABD'de bu banliyö alalarında peyzaj ve bitki örtüsü yoğundur. İşte şiddetli rüzgarlar alevleri evden eve sıçrattı. Bütün mahalle böyle yanıp kül oldu. Bu yangın itfaiyedeki yangından dolayı böylesine yayıldı.
İTFAİYE KAOSU
Orman koruma uzmanı Prof. Dr. Mustafa Avcı: Los Angeles'te meydana gelen yangınların temel 2 sebebi var. Bunlardan biri iklim faktörü diğeri ise şehre sirayet etmiş yangınların ahşap binalar nedeniyle çok hızlı ilerlemesi. İtfaiye teşkilatının bu konuda yetersiz kalması neticesinde böylesine büyük bir kaosa dönüştü.