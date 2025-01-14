Alevler Los Angeles’ı yuttu! Kuraklık yangını büyüttü boşalan su depoları çaresiz bıraktı

ABD'nin en büyük 2. şehri olan Kaliforniya 7 gündür yanıyor. Alevler Los Angeles kentini yuttu ve 24 kişi hayatını kaybetti. 500 binden fazla insan tahliye edildi. Los Angeles kül rengine büründü.

Yangınların neden olduğu ekonomik kaybın 250 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Yangınlar ABD tarihinin en maliyetli yangını olma yolunda ilerlerken sigortalı kayıpların ise 20 milyar doları aşabileceği öngörülüyor. Gelişmeleri A Haber Spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün programına konuk olan yangın güvenlik uzmanı Levent Yasa ve orman koruma uzmanı Prof. Dr. Mustafa Avcı değerlendirdi.

YANGININ ÇIKIŞ VE BÜYÜMESİNİN SEBEBİ

Yangın güvenlik uzmanı Levent Yasa: Normal bir zamanda Ocak-Şubat ayları yangın mevsimi değildir. Bu bölgede mevsim dışı bir yangın. Normalde yangınlar mayıs ayının ortasında başlar ve eylül ayına kadar devam eder. Kasım-Aralık aylarında alınan fazla yağış otların ve bitkileri çok fazla büyümesine sebep oldu. Ocak ayında beklenen yağışlar olmayınca bölgede kuruma meydana geldi. Bununla beraber Santana denen çölden gelen sıcak rüzgarlar otları çok hızlı şekilde kurutup ısıttı ve yanmaya müsait hale getirdi.