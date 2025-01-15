15 Ocak 2025, Çarşamba
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Los Angeles kül rengiyle kaplandı! Yangının maliyeti 300 milyar dolar
Los Angeles yangını 8. gününde devam ediyor. Önümüzdeki günler çok kritik zira yangını körükleyen şiddetli rüzgar şehre geri dönüyor. İtfaiyeciler alevlerle mücadelenin yanı sıra halkı tahliye etmeye çalışıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber canlı yayınında ABD’den aktaran gazeteci İrfan Sapmaz yangının maliyetinin 300 milyar dolar olduğunu ifade etti.