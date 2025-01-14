Los Angeles yangınlarında kimyasal madde alarmı! Uzmanlardan "alev hortumu" uyarısı!

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150 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ



Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak'ta sabah saatlerinde sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.



Yangınlar nedeniyle yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.



Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.