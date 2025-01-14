ABD'de yangın 7. gününde! Kırmızı bayrak çekildi
ABD'nin California eyaletinde başlayan ve Los Angeles bölgesini kasıp kavuran yangın 7. gününde de devam ediyor. Yaşanan felakette en az 24 kişi hayatını kaybederken güçlü rüzgarlar bölgeyi yeniden etkisi altına aldı. AccuWeather yangının ekonomik maaliyetine ilişkin tahminlerini güncellerken Donald Trump, 'Los Angeles'taki yangın felaketinin yıkımı, nükleer bir saldırının zararlarını aşıyor.' dedi. Los Angeles'taki Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından 'Özellikle Tehlikeli Durum' anlamını taşıyan kırmızı bayraklar çekildi.
ABD, 7 Ocak'ta başlayan yangın felaketiyle boğuşmaya devam ediyor.
Los Angeles'ta dört ayrı yangın altıncı gününde itfaiyeciler tam da ilerleme kaydetmeye başlamışken kasırga şiddetindeki Santa Ana rüzgarları tekrar belirdi, uzmanlar yangın koşullarıyla ilgili "bu hafta daha da kötüleşecek" açıklaması yaptı. Ölü sayısı 24'e yükseldi, evlerine dönmeye başlayan sakinler tekrar geri gönderildi.
275 MİLYAR DOLAR ZARAR VAR
Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınların ekonomik maliyetine ilişkin tahminlerini güncelledi.
Buna göre, devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin edildi.
AccuWeather, ilk olarak geçen hafta paylaştığı öncü tahminlerinde, yangınların maliyetinin 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceğini öngörmüştü.
Söz konusu tahmin, yangınların devam etmesiyle 135 milyar dolar ile 150 milyar dolar aralığına yükseltilmişti.
HIRSIZLIK VAKALARINDA ARTIŞ
Öte yandan, yangınların devam ettiği Los Angeles'ta ev kiralarındaki yasa dışı fiyat artışlarının yanında, hırsızlık ve dolandırıcılık vakaları da sık görülmeye başlandı.
Los Angeles İdari Bölge Şerifi Robert Luna, dün yaptığı açıklamada, özellikle yardım bağışları konusunda çok sayıda dolandırıcılık yaşandığını ifade ederek, vatandaşları yetkili sivil toplum örgütlerini bulmaları konusunda uyarmıştı.
Luna, yangınlar sırasında şu ana kadar aralarında itfaiyeci gibi davranarak girdiği evi soyan bir kişinin de bulunduğu yaklaşık 29 kişinin yakalandığını söylemişti.
KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ
Diğer taraftan yangının şiddetini ve tehlikenin boyutunu ifade etmek için Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından "kırmızı bayrak" çekildi.
CNN International'ın haberine göre çekilen kırmızı bayraklar, "Özellikle Tehlikeli Durum" anlamına geliyor.
Los Angeles'taki hava durumu ofisinin açıklamasına göre, "Kırmızı bayrak uyarıları, yangın başlangıcını tahmin etmese de, yangın çıkması durumunda çok hızlı bir şekilde yangının büyümesine elverişli son derece tehlikeli bir ortamı vurgular."
TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN MALİYET AÇIKLAMASI
ABD'nin 47. başkanı olarak 20 Ocak'ta koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, yangınlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden "Los Angeles'taki yangın felaketinin yıkımı, nükleer bir saldırının zararlarını aşıyor. " dedi.
KALİFORNİYA VALİSİ MUSK'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ
California Valisi Gavin Newsom, teknoloji milyarderi Elon Musk'u, eyaletin Los Angeles'ı kasıp kavuran ölümcül orman yangınlarına tepkisi hakkında "yalanlar" yaymakla suçladı.
Sosyal medya platformu X'teki bir gönderide Musk, Los Angeles'taki büyük ev kaybına ilişkin "eyalet ve yerel düzeyde su kıtlığına neden olan kötü yönetimi" suçlamıştı.
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