ABD’de evi yanan Türk: İtfaiye teşkilatı yangına hazırlıksızdı su bile yoktu

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RÜZGARLAR ÇOK ŞİDDETLİ ESTİ

Emine Gülistan'nın A Haber'de yaptığı açıklamalar şöyle: Yangının başlamasının üzerinden 1 hafta geçti. Benim burada birkaç tane evim var. Santa Monica'da oturuyorum. Oğlumun köpeği çok hızlı şekilde havlamaya başladı. Balkona çıktım ve Pacific Palisades yanıyordu ve alevler çok hızlı yayıldı.

Santa Monica ile Malibu'nun arası 10 dakika kadar. Hemen arabaya binip diğer eve bakmaya gittim. Ben alevlerin bu kadar hızlı geleceğini tahmin etmedim. Yetkililer hiçbir uyarı yapmadı. Yangından 2 gün önce çok ciddi rüzgarların olacağı yönünde uyarılar yapıldı. Rüzgar 95 mile yani 160 KM'ye kadar çıkıyordu. Buradaki evde hazırlık yaptıktan sonra sahildeki diğer eve geçtim. Arada 2 dakika var.