ABD’de evi yanan Türk: İtfaiye teşkilatı yangına hazırlıksızdı su bile yoktu
ABD’deki yangında evini kaybeden Türk vatandaşı Emine Gülistan A Haber’e yağtığı açıklamada, “Bu kadar hızlı yayılacağını düşünmedik. Evimin yanacağına ihtimal vermemiştim. İtfaiye teşkilatı yangına hazırlıksızdı aptallık yaptılar. Su bile yoktu.” dedi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde devam eden orman yangınları söndürülemiyor. Malibu sahilindeki yerleşim alanları küle döndü. Türklere ait evler de alevler arasında kaldı. O ailelerden biri olan Emine Gülistan A Haber'e konuştu.
İTFAİYE TEŞKİLATI YANGINA HAZIRLIKSIZDI
Emine Gülistan, "İtfaiye teşkilatı hazırlıksız yakalandı. Bu kadar hızlı yayılacağını düşünmedik. Evimin yanacağına ihtimal vermemiştim. Polisler evime bir şey olmayacağını söyledi ama yandı. Herkes organizasyonluğa isyan ediyor. Önlenebilecek yangını engelleyemediler." ifadelerini kullandı.
RÜZGARLAR ÇOK ŞİDDETLİ ESTİ
Emine Gülistan'nın A Haber'de yaptığı açıklamalar şöyle: Yangının başlamasının üzerinden 1 hafta geçti. Benim burada birkaç tane evim var. Santa Monica'da oturuyorum. Oğlumun köpeği çok hızlı şekilde havlamaya başladı. Balkona çıktım ve Pacific Palisades yanıyordu ve alevler çok hızlı yayıldı.
Santa Monica ile Malibu'nun arası 10 dakika kadar. Hemen arabaya binip diğer eve bakmaya gittim. Ben alevlerin bu kadar hızlı geleceğini tahmin etmedim. Yetkililer hiçbir uyarı yapmadı. Yangından 2 gün önce çok ciddi rüzgarların olacağı yönünde uyarılar yapıldı. Rüzgar 95 mile yani 160 KM'ye kadar çıkıyordu. Buradaki evde hazırlık yaptıktan sonra sahildeki diğer eve geçtim. Arada 2 dakika var.
ALEVLER ÇOK HIZLI YAYILDI
Bu sırada Pacific Palisades'ten alevler bize doğru gelmeye başladı. Ama ben bu kadar hızlı gelen bir yangın görmedim. Yangın Malibu'ya geçiş yaptı ve tehlike başladı. Önüne geçemeyeceklerini anladık ve geri çekilmeye başladık. Polisler bize tahliye olacağını söyledi. Buradaki evlerin çoğu gazla çalışıyor bende evin gazını yetkililerden izin alarak kapattım.
EVİMİN YANACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM
Yangının yaklaşmasıyla beraber geri çekilmeye başladık. Bu sırada polisle konuştum ve evde risk olup olmadığını onlara sordum. Bana hiçbir risk olmadığını söylediler. Ben o gece gidip oğlumun evinde kaldım. Ertesi gün bakmaya gittiğimizde büyün yolları kapatmışlardı. Polisler sahildeki evin yandığını söyledi. Ben evimin yanacağını hiç düşünmemiştim. Büyük şok geçirdim. Ben yangınlar gördüm ama böylesine küle dönen bir durum yaşamadım.
İTFAİYE TEŞKİLATI YANGINA HAZIRLIKSIZDI
İtfaiye yangına hazır değildi. Geçen yıl çok yağmur yağdı. Bu yıl hiç yağış almadı burası ve ortalık çok kuruydu. Aslında bunu hesaplayabilirlerdi. İtfaiye ekipleri yetersiz ve inanmayacaksınız ama su yoktu. Böyle bir şey olamaz. Su yoktu. Elektrik ve gazın kesilmesini anlarım ama suyun olmaması yangını tamamıyla körükledi. İtfaiyenin su aldığı yerler olur evlerin yanında onlarda su yoktu. Evlerdeki suları da kesmişlerdi.
KENDİ İMKANLARIMLA EVİMİ KURTARDIM
Okyanustan su çekip sahildeki evleri kurtarabilirlerdi ancak yapamadılar ve evlerin hepsi yandı. Çok hazırlıksız yakalandılar ve bizi çok zor duruma soktular. Yani göz göre göre bütün evler yandı. Sahildeki evim yandı ama diğer evi de kendimiz kurtardık. Şiddetli rüzgarlar kıvılcım atıyor ve bu nedenle yangın hızlı yayılıyor. Benim evin bahçesine de rüzgarlar 20 tane kıvılcım atmıştı. Eğer yangından sonraki gün evde olmasaydık o evde yanardı. Çünkü itfaiye yetişemiyor eleman yok. Biz kendi imkanlarımızla evimizi kurtardık. Artık yanacak bir şey kalmadığı için alevler kontrol altına alınabildi. Burada çok fazla kuru ot ve benzeri şeyler var. Yüzme havuzundan, balık havuzundan ve diğer havuzlardan su alarak evimizi kurtardık.
YANGIN YIKIP GEÇTİ! SİGORTA ŞİRKETLERİ YOK…
Sigorta şirketlerinin çoğu Kaliforniya'dan ayrıldı. Çünkü burası çok tehlikeli bir bölge olduğu için gittiler. "Yangın Sigortası" diye bir şey var biz ona yaptırdık. Tabi oradan kısıtlı ölçüde bir para alacağız. Ben kimseden bir yardım görmedim herkes zaten burada bir yakınına sığındı. Herhangi bir kalacak yer yapılmadı insanlar daha çok otellere yerleşti. Yangın burayı yakıp yıkıp geçti şimdi bir normalleşme durumu var.
ÖNLENEBİLECEK YANGINI ENGELLEYEMEDİLER
Buradaki organizasyonluğu herkes çok isyan ediyor. Amerika'daki Türklerle beraber burada büyük gruplar kurduk. Dava açmaya hazırlanıyoruz. Bu kadar rahat ve yavaş bu kadar hazırlıksız olunamaz. Zaten burası çöl bir yer ve çok sıcak bir yer. Her an yangına açık bir yer bunu düşünmemeleri hakikaten aptallık. Yöneltilen eleştirilerek katılıyorum. Yangını önleyemediler. Hazırlık olsaydı bunu engelleyebilirlerdi.