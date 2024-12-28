Narin davasının karar duruşmasınde gerginlik! Bahtiyar ve Güran avukatlarının hedefi ne?
Türkiye’nin takip ettiği Narin davasında bugün karar verilmesi beklenirken Nevzat Bahtiyar’ın avukatının duruşmaya katılmaması, Salim Güran’ın avukatının davayı engellenme yönündeki tavırları dikkat çekti. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar ise herkesi son kez uyararak “Salondan çıkarırım” dedi. İşte tüm detaylar…
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Narin Güran davasının ikinci duruşması gergin anlara sahne oldu. Duruşma öncesi eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, dün akşam 3 avukatın polis nezaretinde salondan çıkarılmasına tepki gösterdi. Eren, mahkeme başkanı Ramazan Dündar'a "Sizin davaya hakimiyetiniz, kararı verirken adil olacağınızdan şüphemiz yok ancak bir kısım usulsüzlükler ve bağırmalara, çağırmalara, tehditlere karşı sessizliğiniz maalesef biz de kırılma yaratmıştır." dedi.
MAHKEME BAŞKANI SERT ÇIKTI
Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar ise birçok suçtan yargılama yaptığını ve sanıklara ne zaman müdahale edeceğini iyi bildiğini söyleyerek "Dün başkan olmuş biri değilim. Ben dinlerim ama yargılama sonunda ne karar vereceğimi ben bilirim. Gerekirse suç duyurusunda bulunurum. Bana küfür de edebilirler. Ama yargılama sonunda ben son sözlerimi söylerim. Hoşgörümü acziyet olarak kabul etmeyin. Bu mahkemenin iyi niyetidir. İyi niyetim suistimal edilirse milletvekilleri dahil salonu boşaltırım. Savunmaya yargılama sonuna kadar müdahale etmeyeceğim." dedi.
GELMEYEN AVUKATA YANIT
Nahit Eren, Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın güvenlik nedeniyle duruşmaya katılmayacağını söyledi ancak mahkeme başkanı bu savunmayı reddederek, Eryılmaz'ın salona girip çıkması için her türlü kolaylığı sağladığını ve gelmemesinin kendi kararı olduğunu belirtti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Avukat Zafer İşeri değerlendirdi.
Avukat Zafer İşeri canlı yayında şunları anlattı:
Normal şartlarda silahla tehdit takibi şikayete bağlı olmayan yani kamu görevlileri duyar duymaz hemen bu konuda soruşturma başlatması gereken bir suçtur. Savunma dokunulmazlığını aşan bir ifadedir. Enes Güran'ın dün mahkemede kaleşnikof ile söylemleri birini hedef alıyorsa mahkemenin arar kararla suç duyurusunda bulunmasını gerektirecek bir durumdur.
DURUŞMA BİLE ERTELENEBİLİR
Dün yaşanan bu gerginlik devam ediyor. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı bu nedenle duruşmaya katılmayacağını sosyal medya üzerinden duyurdu. Avukatlar kanundan aldığı yetkiyle bunu yapabilirler ancak burada sosyal medyadan yapılması sansasyonel bir ifade tarzı da taşıması söz konusu. Diğer avukat gelmese duruşmanın bile ertelenmesi olabilir. Buna da bakarsak bir sansasyonel durum oluşturma da olabilir.
DAVAYI SULANDIRMA TAKTİĞİ
Ailenin daraltılmış baz verilerini kabul etmemesi ve adımsayar uygulamasını öner sürmesini birazcık davayı sürüncemede bırakmaya açıkçası sulandırmaya yönelik savunma taktikleri olarak değerlendirebiliriz. Şüpheyi arttırdıkça sanığın lehine yorumlanacağını düşünerek hareket ediyorlar. Çeşitli noktalardan şaibe ortaya koymaya çalışıyorlar.