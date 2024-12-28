Narin davasının karar duruşmasınde gerginlik! Bahtiyar ve Güran avukatlarının hedefi ne?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Narin Güran davasının ikinci duruşması gergin anlara sahne oldu. Duruşma öncesi eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, dün akşam 3 avukatın polis nezaretinde salondan çıkarılmasına tepki gösterdi. Eren, mahkeme başkanı Ramazan Dündar'a "Sizin davaya hakimiyetiniz, kararı verirken adil olacağınızdan şüphemiz yok ancak bir kısım usulsüzlükler ve bağırmalara, çağırmalara, tehditlere karşı sessizliğiniz maalesef biz de kırılma yaratmıştır." dedi.

MAHKEME BAŞKANI SERT ÇIKTI

Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar ise birçok suçtan yargılama yaptığını ve sanıklara ne zaman müdahale edeceğini iyi bildiğini söyleyerek "Dün başkan olmuş biri değilim. Ben dinlerim ama yargılama sonunda ne karar vereceğimi ben bilirim. Gerekirse suç duyurusunda bulunurum. Bana küfür de edebilirler. Ama yargılama sonunda ben son sözlerimi söylerim. Hoşgörümü acziyet olarak kabul etmeyin. Bu mahkemenin iyi niyetidir. İyi niyetim suistimal edilirse milletvekilleri dahil salonu boşaltırım. Savunmaya yargılama sonuna kadar müdahale etmeyeceğim." dedi.