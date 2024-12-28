CANLI | Narin cinayetinde büyük düğüm çözülüyor! Narin’in katili ya da katilleri bugün ortaya çıkacak mı?
Narin Güran cinayeti davasında çember daralıyor. Davanın Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşması perşembe günü başlamıştı. Hafta sonu olmasına rağmen duruşma bugün de devam edecek. A Haber ekiplerinin de Diyarbakır'daki haber nöbeti sürüyor.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.
İlk duruşmada sanıkların birbiriyle çelişen ifadeleri dikkat çekerken, "katil kim?" sorusu yanıt bulamadı. Narin cinayeti davasının ikinci duruşmasında bugün sanıklar yine hakim karşısına çıkıyor.
A HABER EKİPLERİNİN DE DİYARBAKIR'DAKİ HABER NÖBETİ SÜRÜYOR. İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR:
DURUŞMADA 3. GÜN!
İLK 2 GÜN NE OLDU?
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması 26 Aralık'ta başlamıştı.
DURUŞMANIN İLK 2 GÜNÜNDE NE OLDU? DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN
ENES GÜRAN'IN SON SAVUNMASI!
Türkiye'nin merakla takip ettiği Narin Güran cinayetinin ikinci duruşmanın ikinci gününde ağabey Enes Güran ifade verdi. Enes Güran, duruşmada yaptığı savunmada Nevzat'ı suçlayarak, "Gerekirse kafamı koparın ama beni Narin'in ölümüyle suçlamayın." dedi.
ENES GÜRAN'IN SON SAVUNMASI İÇİN TIKLAYIN!
NEVZAT BAHTİYAR'IN SON SAVUNMASI!
Narin Güran cinayetinde davada tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar da son savunmasını yaptı. Nevzat Bahtiyar son savunmasında da cesedi alıp gömdüğünü kabul ederken; "Ben suçumu itiraf ediyorum. Onların da suçlarını kabul etmeleri lazım. Her şeyi benim üzerime atıyorlar." dedi.
NEVZAT BAHTİYAR'IN SON SAVUNMASI İÇİN TIKLAYIN!
SALİM GÜRAN'IN SON SAVUNMASI!
2'nci duruşmada 2. güne girilirken, sanık kürsüsüne cinayetin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran çıktı. Güran son savunmasını yaparken, bir kez daha Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti.
SALİM GÜRAN'IN SAVUNMASI İÇİN TIKLAYIN!
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.
Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.
Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.
İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.
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