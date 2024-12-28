CANLI | Narin cinayetinde büyük düğüm çözülüyor! Narin’in katili ya da katilleri bugün ortaya çıkacak mı?

06:34 28 Aralık 2024

Narin Güran cinayetinde davada tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar da son savunmasını yaptı. Nevzat Bahtiyar son savunmasında da cesedi alıp gömdüğünü kabul ederken; "Ben suçumu itiraf ediyorum. Onların da suçlarını kabul etmeleri lazım. Her şeyi benim üzerime atıyorlar." dedi.

NEVZAT BAHTİYAR'IN SON SAVUNMASI İÇİN TIKLAYIN!