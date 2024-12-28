A Haber Suriye Lazkiye'deki Esad rejiminin füze üssüne girdi!
A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural ve kameran Ömer Er, Suriye’nin Lazkiye kentinde Esad rejimine ait Rehab Füze Üssü’ne girdi. Üssün iç yüzünü ve rejimin halkına yönelik ölümcül saldırılarını görüntüleyen ekibimiz, 10 metre uzunluğunda ve 800 kilogram ağırlığındaki ölüm füzelerini anlattı.
A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural, Suriye'nin Lazkiye şehrindeki Rehah Hava Üssü'nde Esad rejiminin kullandığı ölüm bombalarını inceledi. 800 kilogram başlık taşıyan ve 7-8 metre uzunluğunda devasa füzelerle yapılan saldırıların, Suriye halkını nasıl yerle bir ettiğine dair izlenimlerini aktardı. Ahmet Nazif Vural, bu bombaların sadece Suriye'yi değil, Türkiye sınırına yakın bölgelere de zarar verdiğini belirtti.
Ahmet Nazif Vural'ın füze üssünden aktardıkları şöyle:
Bizler şu anda Suriye'nin Lazkiye şehrindeyiz. Burası Esad'ın doğduğu şehir. Esad doğduğu şehirde kendi ülkesindeki bütün insanlara, bütün Suriye halkına yapacağı o zulüm bombalarını, atılacağı o zulüm bombalarını da tuttuğu yerlerden biri.
EN AZ 800 KİLO BAŞLIKLAR VAR
Rehab Hava Üssü'ndeyiz, burası oldukça donanımlı bir hava üssü ve Rus tedariğinin çok yoğun olduğunu görmekteyiz burada. En az 800 kilo başlıkları olan çeşitli bombalar görüyoruz burada. Ve bu bombalar burada ateşlendikten sonra Suriye'nin muhtelif birçok noktasına ulaşıyordu ve ulaştıktan sonraysa aslında orayı deyim yerindeyse yerle bir ediyordu. Ve oradaki insanların hayatlarını, hayallerini yıkıyordu.
8 METRE UZUNLUĞUNDA
İşte görmüş olduğunuz bu bombalardan burada çok sayıda var. Oldukça fazla. Kameraman arkadaşım Ömer Er size bu çevrede ne kadar bomba olduğunu gösteriyor bir yandan. Uzunluğu 7-8 metre kadar olan muhtemel ki gövdenin olduğu noktada yaklaşık olarak 1,40 boyuna ulaşan bu bombalardan bahsediyoruz. Bataryaları da, atım alanları da yine burada ve işte bunlarla birlikte aslında Suriye'deki insanlar katlediliyordu. Suriye'deki insanlar korkutuluyordu. Hayattan uzaklaştırılıyordu. Zulüm yağıyordu tepelerine adeta. Bunu söylemek mümkün.
BOMBALARLA HALKINI SUSTURDU
Çünkü Esad'ın yaptığı tek zulüm tabii ki bu değildi. Ancak özellikle bu bombalarla birlikte Esad'ın zulmü oldukça yayılıyordu. Çünkü onları konuştuğunda onlar bir şeye direndiğinde onları bu bombalarla susturabileceğini tüm halkına aslında gösteriyordu. Ta ki o 13 yıllık esaret ve savaş döneminden sonra, iç savaş döneminden sonra gelen özgürlüğe kadar. İşte o özgürlüğe gelinceye kadar bakın, bu gibi bombalarla Suriye halkı bombalandı.
ŞEHİRLERİ YERLE BİR ETTİ
Bu bombalar nereye gitti peki? İdlip'e, Hama'ya, Humus'a gitti. Bu bombalar en çok zarar gören yerlerden biri diğer olan Halep'e gitti. Şam'a gitti. Ve daha da önemlisini söyleyelim. Buradan yine edindiğimiz bilgi kadarıyla, bir iddia olarak en azından bunu verip vermiş olalım. Türkiye'nin sınır bölgelerinde de yine bu bombanın kullanıldığı, bu tarz bombaların kullanıldığı, öğrendik. İşte bakın, görmüş olduğunuz bataryaları ve yine fırlatılma alanları da yer alıyor. Kamyonların üzerinde. Onlar da epey paslanmış.
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