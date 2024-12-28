A Haber Suriye Lazkiye’deki Esad rejiminin füze üssüne girdi!

A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural, Suriye'nin Lazkiye şehrindeki Rehah Hava Üssü'nde Esad rejiminin kullandığı ölüm bombalarını inceledi. 800 kilogram başlık taşıyan ve 7-8 metre uzunluğunda devasa füzelerle yapılan saldırıların, Suriye halkını nasıl yerle bir ettiğine dair izlenimlerini aktardı. Ahmet Nazif Vural, bu bombaların sadece Suriye'yi değil, Türkiye sınırına yakın bölgelere de zarar verdiğini belirtti.

Ahmet Nazif Vural'ın füze üssünden aktardıkları şöyle:

Bizler şu anda Suriye'nin Lazkiye şehrindeyiz. Burası Esad'ın doğduğu şehir. Esad doğduğu şehirde kendi ülkesindeki bütün insanlara, bütün Suriye halkına yapacağı o zulüm bombalarını, atılacağı o zulüm bombalarını da tuttuğu yerlerden biri.