Narin davası | Emniyet Müdürü Haydar Özdemir: Verilecek ceza hukuken belli
Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, A Haber’de Narin davası hakkında yaptığı değerlendirmede, davada gelinen noktayı ve mevcut delilleri değerlendirdi. Özdemir, özellikle Nevzat Bahtiyar’ın ifadelerindeki çelişkiler ve davadaki delillerin gücüne dikkat çekerek, hukuken verilecek cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olacağını söyledi.
Hayda Özdemir, davada Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin beşinci kez değiştiğine dikkat çekti. Daha önce çok ciddi açıklamalar yapacağı ve yeni bilgiler vereceği yönünde beklentiler olduğunu ifade eden Özdemir, ancak Bahtiyar'ın açıklamalarının, önceki ifadeleriyle çeliştiğini vurguladı. Bahtiyar'ın son ifadesinde Narin'in cansız bedenini Salim'den aldığını söylemesi, önceki açıklamalarıyla tutarsızlık yaratıyor.
HUKUKUN ÖNCELİĞİ VE DELİLLERİN DEĞERİ
Özdemir, hukukun devletin temel ilkelerinden biri olduğunu hatırlatarak, adil yargılama ve delil toplama haklarına vurgu yaptı. "Hukukla konuşmak" ifadesiyle, her türlü açıklamanın ve ifadenin ötesinde somut delillere dayalı karar verilmesi gerektiğini belirtti. Özdemir, somut delillerin çok önemli olduğunu, özellikle de daraltılmış baz çalışması ve DNA testlerinin önemli rol oynadığını dile getirdi.
DARALTILMIŞ BAZ ÇALIŞMASI VE DELİL OLARAK GÜCÜ
Özdemir, davada kullanılan daraltılmış baz çalışmasını ve bu çalışmanın elde ettiği bulguları detaylı bir şekilde incelediklerini söyledi. 22 bazdan elde edilen veriler, çok kritik bilgiler sunuyor. Özdemir, daraltılmış baz raporunun, Nevzat Bahtiyar'ın Arif Güran'ın evine 15.10'da yaklaşmış olduğunu gösterdiğini belirtti. Bu somut delil, başka ifadelerle çelişiyor olsa da, teknik olarak doğru bir veri sağlıyor. Özdemir, baz çalışmasının mühendislik temelli bir iş olduğunu ve bununla ilgili savunma avukatlarının kafaları karıştırmaya çalıştığını söyledi.
SALİM GÜRAN'IN İFADESİ VE DNA DELİLİ
Özdemir, Salim Güran'ın aracında Narin'e ait DNA bulunmasının önemli bir delil olduğunu belirtti. Salim'in, "arabamın kapıları açıktı, bu yüzden Narin arabaya binmiş olabilir" şeklindeki açıklamalarına karşı çıkarak, sadece kendisine ait bir DNA'nın bulunmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.
AMCANIN YÖNLENDİRMELERİ
Davanın bir başka önemli noktası ise Salim Güran'ın amcasının jandarmayı yanlış yönlendirmesiydi. Özdemir, amcanın jandarmaya verdiği bilgiye dikkat çekti ve köyde bir kırmızı araç ve iki Romen vatandaşı gördüğünü söylediğini ancak yapılan araştırmalarda köye yabancı bir aracın girmediği tespit edildiğini belirtti. Bu yanlış yönlendirme de, amcanın ifadelerinin güvenilirliğini sorgulatan bir durum olarak davaya yansıdı.
VERİLECEK CEZA BELLİ
Özdemir, tüm delillerin ışığında ve savcılığın iddianamesinin mahkeme heyeti tarafından kabul edilmesiyle, davada verilecek cezanın büyük ölçüde belli olduğunu belirtti. Özdemir, özellikle daraltılmış baz çalışmasının gösterdiği kesin verilerin, sanıkların suçlu olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Bu delillerin ışığında, davada sanıklara verilecek cezanın büyük ihtimalle ağırlaştırılmış müebbet hapis olacağını söyledi.
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