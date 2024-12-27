Narin davası | Emniyet Müdürü Haydar Özdemir: Verilecek ceza hukuken belli

Hayda Özdemir, davada Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin beşinci kez değiştiğine dikkat çekti. Daha önce çok ciddi açıklamalar yapacağı ve yeni bilgiler vereceği yönünde beklentiler olduğunu ifade eden Özdemir, ancak Bahtiyar'ın açıklamalarının, önceki ifadeleriyle çeliştiğini vurguladı. Bahtiyar'ın son ifadesinde Narin'in cansız bedenini Salim'den aldığını söylemesi, önceki açıklamalarıyla tutarsızlık yaratıyor.

HUKUKUN ÖNCELİĞİ VE DELİLLERİN DEĞERİ

Özdemir, hukukun devletin temel ilkelerinden biri olduğunu hatırlatarak, adil yargılama ve delil toplama haklarına vurgu yaptı. "Hukukla konuşmak" ifadesiyle, her türlü açıklamanın ve ifadenin ötesinde somut delillere dayalı karar verilmesi gerektiğini belirtti. Özdemir, somut delillerin çok önemli olduğunu, özellikle de daraltılmış baz çalışması ve DNA testlerinin önemli rol oynadığını dile getirdi.