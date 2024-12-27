Narin davası! Canlı yayında isyan etti: Allah sizin sırrınızı kahretsin

Narin Güran davası Diyarbakır Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda devam ediyor. A Haber ekipleri davayı hem duruşma salonunda hem de adliye önünden anbean takip ediyor.

Gelişmeleri canlı yayında değerlendiren eden Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Hiçbir şey Narin'in ölümünden önemli değil. Allah sizin gizli sırrınızı kahretsin." dedi.

Abdurrahman Şimşek'in canlı yayında söyledikleri şöyle:

Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran arasında eskiye dayanan bir ilişki var. Elimde istihbari bilgiler var ancak bunlar teyit edilmediği için açıklayamıyorum. Nevzat Bahtiyar'ın soğukkanlılığının nereden geldiğini aslında çok iyi biliyoruz.