Narin davası! Canlı yayında isyan etti: Allah sizin sırrınızı kahretsin
Narin davasını Diyarbakır’daki adliye önünde takip eden Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek A Haber canlı yayınında, Güran ailesinin davadaki tutumunu ve ketumluğunu eleştirdi ve “Hiçbir şey Narin’in ölümünden önemli değil. Allah sizin sırrınızı kahretsin.” dedi.
Narin Güran davası Diyarbakır Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda devam ediyor. A Haber ekipleri davayı hem duruşma salonunda hem de adliye önünden anbean takip ediyor.
Gelişmeleri canlı yayında değerlendiren eden Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Hiçbir şey Narin'in ölümünden önemli değil. Allah sizin gizli sırrınızı kahretsin." dedi.
Abdurrahman Şimşek'in canlı yayında söyledikleri şöyle:
Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran arasında eskiye dayanan bir ilişki var. Elimde istihbari bilgiler var ancak bunlar teyit edilmediği için açıklayamıyorum. Nevzat Bahtiyar'ın soğukkanlılığının nereden geldiğini aslında çok iyi biliyoruz.
NARİN'İN BACAĞI NASIL KOPTU?
Ben Narin'in bacağının kopmasını kafamda oturtamıyorum. Fotoğraflarını ve videoları gördüm bir bacağı tertemiz çıkıyor diğer bacağı yok. Narin'in şehadet parmağı dışarı doğru duruyor ve avucunda kıllar vardı. Sağ bacağı katlanmış sol bacağı ise kopmuştu. Bu bacağın nasıl koptuğunu Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar açıklayacak. Bizin bunu öğrenmemiz için Nevzat Bahtiyar'ın korunması gerekiyor. Cezaevinde öldürülmemesi için özel hücrede kalması lazım. Güran ailesi intikam almak ve suçu kabul ettirmek için başka yollara başvurabilir.
NİÇİN ÖLDÜRÜLDÜ? BU CEVAP ÇOK ÖNEMLİ
Nevzat Bahtiyar eğer Narin'i öldürdüyse detayını açıklaması lazım. Nevzat'ın Narin'i öldürmesi için ortada bir sebep yok. Nevzat Bahtiyar, Narin'in görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürüldüğünü söylüyor. Burada kim öldürdü sorusundan ziyade niçin öldürüldüğü sorusunun cevabı daha önemlidir.
ALLAH SİZİN GİZLİ SIRRINIZI KAHRETSİN
Narin'in ölümünden daha önemli ne var? Dünyadaki en adi yüz kızartıcı suç bile olsa o kızın ölümünden daha önemli değil. Ailenin yaptığı neyse aileyi bağlar. Türkiye burada gerçeği arıyor. Çıkın gerekeni yapın; duruşmada gizlik kararı isteyin kimse olmasın duruşma salonunda ama gerçeği açıklayın. 8 yaşında bir kız çocuğu neden katledilir? Bu kızın ne günahı var? Açıklayamadığınız sırrınız neyse Allah kahretsin.