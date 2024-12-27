Narin Güran davasında Salim Güran'ın son savunması! Cinayetin baş şüphelisiydi...

"NEVZAT İLE 3 AY KONUŞMADIK"

Salim Güran: Nevzat eve geldi, araba meselesini konuştuk. Ona, "Senin aracı aldığın kişi cezaevine girmiş," dedim. Nevzat, "Param yok," dedi. Daha sonra cemaat toplandı, aramızda zararı hesapladık. Nevzat'ın parası olmadığı için, "Sen bizim evin sıvasını yaparsın," dedik. Sonrasında Nevzat bu işi üstlendi ve 200 bin liraya sıva işini para biçti. Ancak bu olaydan sonra Nevzat ile 3 ay boyunca konuşmadık. Normalde tarlada beni gördüğünde yanıma gelir, otururdu. Ama 3 ay boyunca yanıma hiç gelmedi.

Narin kaybolduktan sonra, jandarma ile konuştuk. Bana, "Dara'daki 2 kameraya bakalım," dediler. Komutan, "Kaç tane yol var?" diye sordu. Bazı yollara beni götürdüler, bazılarına ise götürmediler. Daha sonra JASAT ekibi geldi ve, "Bütün kameraları inceleyeceğiz," dedi. Ancak şimdi kolluk kuvvetleri aileyi suçluyor, ama kendi eksiklerinden bahsetmiyorlar. İfade almışlar ama Narin'in patikada kaybolduğu saatlerde neden kameraları incelemiyorlar? Bir şey bulamayınca aileyi suçlamaya başladılar.