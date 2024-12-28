Mehmet Şerif Güran’dan şüpheli hareketler! Ekibimizle temas kurup köye davet etti
Salim Güran’ın Antalya’da bulunan ve defalarca mesaj attığı Mehmet Şerif Güran, Diyarbakır’da davayı takip eden ekibimizden Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile temas kurmaya çalıştı. Güran ailesinin hedef alındığı iddia eden Mehmet Şerif Güran ekibimizi köye davet etti.
Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Mehmet Şerif Güran'ın kendisiyle temasa geçmeye çalıştığını açıkladı.
Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in konuya dair anlattıkları şöyle:
"Bir yargılama taktiği de olabilir. En son anneyi bırakıp anneye çapraz sorguları arttırabilir. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar böyle bir strateji belirlemiş olabilir, bunu tam olarak bilemeyiz. Mahkemede Başkanı, istediği zaman istediği şekilde sıralama olmaksızın herkese söz verebilir. Tekrar Nevzat'a söz verebilir, baştan alabilir. Yani mahkemenin patronu açıkçası Ramazan Dündar'dır. Şu ana kadar dinlemeler bitti. Annenin burada vereceği her bilgi bence çok önemli ama ben halen annenin konuşabileceğinin ihtimalini vermiyorum.
BU İŞİ YAPABİLECEK KİŞİ ENES GÜRAN
Burada konuşacak kişi Enes Güran. Zaten Enes Güran onun sinyalini verdi. 18 yaşında, heyecanlı, cezaevinde de abisiyle konuşurken adli tıp raporu çıkmadan önce ağlıyordu. İşte DNA raporlarından kendisine ilişkin bir DNA çıkıp çıkmadığını, panik havasında sürekli sordu. Sürekli kontrolsüz bir izlenim veriyor. Enes'in bu işi yapabilme ihtimali en yüksek kişi.
AİLEYİ HEDEF ALDI İDDİASI
Biraz önce yanımıza kim geldi? Ailenin önemli isimlerinden Mehmet Şerif Güran geldi. Bizle temas kurmak istedi. Onu da söyleyelim izleyicilere. Ben temas kurmak istemediğimi söyledim. Israrla köye davet etti. İşte bize "Ailemizi sürekli eleştiriyorsunuz." dedi. Ben eleştirimi kendi yüzüne de söyledim. Hani Antalya'da, Salim Güran'ın aradığı Antalya'da beş kez görüştüğü kişi aynı zamanda Nevzat Bahtiyar'ın ailesine rüşvet teklif eden Ali Rıza Güran'ın oğlu. Şimdi sen, ailemizi hedef aldın diyor. Ben kimseyi hedef almam, kimseden korkum yok. Buradaki tarafım benim 8 yaşındaki Narin Güran'ın tarafıdır. Burada kimseyi özel olarak hedef alma gibi bir durumum yok. Burada kendisine de söyledim.
NARİN'İN AVUKATSIZ BIRAKTINIZ
Siz dedim, 20'ye yakın avukat tuttunuz ama küçük Narin'e, 8 yaşındaki Narin'e avukat tutmadınız. Kendisi dedi biz baroyu, görevlendirdik. "Hayır" dedim. "Baroyu siz görevlendirmediniz. Baba olarak Arif Güran veya abi Baran Güran olarak siz Narin'in şikayetçi kurum, Diyarbakır Barosu yerine kendiniz olabilir, evet yanlış yaptığını kendisi de, biz doğru söylüyorsun dedi. Yani Narin'in bir avukatının bile olmadığı, halen şu dakikada bile bir avukatının olmadığı ama 20'nin bile üstünde avukatı Güran ailesi tuttu. Tutmadık da diyemiyorlar.
NEVZAT BAHTİYAR'I ÖNE SÜRDÜ
O hemen Nevzat Bahtiyar, iki avukatı nasıl tuttuğunu ileri sürdü. O para nereden geldi? Ben bilmiyorum dedim. Nevzat Bahtiyar'ın ailesiyle hiç kimse, aileden, Nevzat, bu tutuklular, şüphelilerin hiç kimseyle temasım, sıfır temasım. Bu arada, sevgili izleyiciler bilsin, kimseyle temas kurmuyorum. Çünkü bu aile ve avukatlar tarafından aile bir kere şüpheli avukatlar da onları savunma görevli olduğu için, savundukları için onlardan bana gelebilecek her bilgi sıkıntılı."
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