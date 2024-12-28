Mehmet Şerif Güran’dan şüpheli hareketler! Ekibimizle temas kurup köye davet etti

Ailesinin hedef alındığını iddia etti soruları cevapsız bıraktı! (Ekran görüntüsü / A Haber)

NARİN'İN AVUKATSIZ BIRAKTINIZ

Siz dedim, 20'ye yakın avukat tuttunuz ama küçük Narin'e, 8 yaşındaki Narin'e avukat tutmadınız. Kendisi dedi biz baroyu, görevlendirdik. "Hayır" dedim. "Baroyu siz görevlendirmediniz. Baba olarak Arif Güran veya abi Baran Güran olarak siz Narin'in şikayetçi kurum, Diyarbakır Barosu yerine kendiniz olabilir, evet yanlış yaptığını kendisi de, biz doğru söylüyorsun dedi. Yani Narin'in bir avukatının bile olmadığı, halen şu dakikada bile bir avukatının olmadığı ama 20'nin bile üstünde avukatı Güran ailesi tuttu. Tutmadık da diyemiyorlar.