Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! Tüm Türkiye'nin gözü Diyarbakır'da olayın perde arkası A Haber'de

00:05 26 Aralık 2024

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: Diyarbakır Adliyesi'nin önündeyiz ve davayı yakından takip ediyoruz. Aldığımız duyumlara göre mahkeme başkanı Ramazan Dündar 3 gün sürecek bu duruşmada kararını verecek. Tüm Türkiye'nin merak ettiği bu davada bu defa karar çıkacak. Bu davada önemlş tanıklar var 15 yaşındaki Ramazan Atasoy ve Ahmet adlı çoban gibi kişiler. Çobanı tehdit ettikleri ve Enes Güran hakkında bazı şeyleri görmediğini ifade edeceksin dedikleri ortaya çıktı. Mahkemede büyük ihtimalle tutuklu olan 4 sanık hakkında ağırlaştıırılmış müebbet talep edilecek.