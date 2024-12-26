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Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! Tüm Türkiye'nin gözü Diyarbakır'da olayın perde arkası A Haber'de

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ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 26.12.2024 00:22 Güncelleme: 26.12.2024 00:36
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Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor!

Diyarbakır’da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma bugün yapılacak. Tüm Türkiye’yi derinden sarsan olayda, tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Mahkemede sanıklar arasında geçen çelişkili ifadeler, dava sürecini karmaşık bir hale getirirken, “katil kim?” sorusu kamuoyunun cevabını en çok merak ettiği mesele olarak öne çıkıyor. A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı programında uzman isimler, cinayetin işlendiği ilk günden itibaren olayın üzerine titizlikle eğilerek, özel yayınlar ve kapsamlı haberlerle süreci yakından takip ediyor.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. İlk duruşmada sanıkların birbiriyle çelişen ifadeleri dikkat çekerken, "katil kim?" sorusu yanıt bulamadı.

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Cinayetin işlendiği ilk günden itibaren olayın tüm yönlerini araştıran A Haber ekibi, yeni duruşma öncesinde dava sürecine ilişkin kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermek adına olayın perde arkasını araştırmaya devam ediyor. Bu duruşmada, cinayetin ardındaki sır perdesinin aralanması bekleniyor.

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00:05 26 Aralık 2024

“BU DAVADA KARAR ÇIKACAK”

NARİN GÜRAN CİNAYETİ: BU DAVADA KARAR ÇIKACAK!

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: Diyarbakır Adliyesi'nin önündeyiz ve davayı yakından takip ediyoruz. Aldığımız duyumlara göre mahkeme başkanı Ramazan Dündar 3 gün sürecek bu duruşmada kararını verecek. Tüm Türkiye'nin merak ettiği bu davada bu defa karar çıkacak.  Bu davada önemlş tanıklar var 15 yaşındaki Ramazan Atasoy ve Ahmet adlı çoban gibi kişiler. Çobanı tehdit ettikleri ve Enes Güran hakkında bazı şeyleri görmediğini ifade edeceksin dedikleri ortaya çıktı. Mahkemede büyük ihtimalle tutuklu olan 4 sanık hakkında ağırlaştıırılmış müebbet talep edilecek. 

BU DAVADA KARAR ÇIKACAK

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