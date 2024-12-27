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DNA delili ve çelişkili ifadeler! A Haber muhabiri Mehmet Karataş’tan çarpıcı tespitler

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2024 11:37 Güncelleme: 27.12.2024 11:38
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DNA delili ve çelişkili ifadeler! A Haber muhabiri Mehmet Karataş’tan çarpıcı tespitler

8 yaşındaki Narin’in ölümüyle ilgili görülen davada, sanıkların çelişkili ifadeleri ve olayın aydınlatılmasını güçleştiren detaylar tartışılmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında davanın en net delilinin Salim Güran’ın aracında bulunan DNA olduğunu belirtti.

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden dava ile ilgili A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında önemli tespitlerde bulundu. Mehmet Karataş, DNA delilinin en güçlü kanıt olduğunu vurguladı. "DNA'nın yok sayılması mümkün mü? Hayır." diyen Karataş, avukatların bu delili görmezden gelme çabalarını eleştirdi. DNA delilinin Salim Güran'ın gözaltına alınmasında temel sebep olduğuna dikkat çekti.

DNA DELİLİ VE ÇELİŞKİLİ İFADELER!

ÇELİŞKİLİ İFADELER ŞÜPHELERİ ARTIRIYOR

Mehmet Karataş, Güran ailesinin verdiği ifadelerdeki çelişkilere de değindi. Salim Güran'ın, aracında bulunan DNA ile ilgili açıklama yapamamasını eleştiren Karataş, "Bu delil zaten başlı başına bir sebep. O zaman neden aracında DNA bulunduğunu açıklasın." dedi.

Ayrıca, Güran ailesinin WhatsApp konuşmalarını silmesi ve yanlış saat bilgileri vermesi gibi davranışlarını da sorguladı. "Eğer suçlu değilseniz, neden görüşmeleri siliyorsunuz?" diyerek bu durumun masumiyet karinesine gölge düşürdüğünü söyledi.

Amca Salim Güran suçsuz olduğunu iddia ediyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)Amca Salim Güran suçsuz olduğunu iddia ediyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)

AYNI AVUKATLARDAN GELEN BENZER SAVUNMALAR

Muhabirimiz Mehmet Karataş, Arif Güran ve Salim Güran'ın ifadelerinin benzerliğine dikkat çekti. İki kardeşin de aynı avukatlar tarafından yönlendirildiğini belirten Karataş, "Dün Arif Güran 'Abi Dara 2 kamerası' dedi, bugün Salim de aynısını söylüyor." dedi.

Salim ve Enes Güran suçsuz olduğunu kanıylayamıyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)Salim ve Enes Güran suçsuz olduğunu kanıylayamıyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)

NEVZAT BAHTİYAR SUÇLAMASI TARTIŞMALI

Dava sürecinde Nevzat Bahtiyar'ın suçlu olduğu yönünde iddialar öne sürülse de Karataş, bu suçlamaların neye dayandırıldığının açıklanmadığını belirtti. Bahtiyar'ın suçlarını kabul ettiğini ifade eden Karataş, "Nevzat cani biri olabilir ama Salim ve Enes masum olduklarını nasıl kanıtlayacaklar?" diye sordu.

Deliller ve çelişkili ifadeler var! (Ekran görüntüsü / A Haber)Deliller ve çelişkili ifadeler var! (Ekran görüntüsü / A Haber)

DELİLLER VE ÇELİŞKİLER AÇIKLANMALI

Karataş, canlı yayındaki sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bu kadar güçlü deliller ve şüpheli davranışlar varken masumiyet iddiaları yeterli değil. Suçsuz olduklarını ispatlamak istiyorlarsa net açıklamalar yapmaları gerekiyor."

DNA delili ve çelişkili ifadeler! A Haber muhabiri Mehmet Karataş’tan çarpıcı tespitler
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DNA delili ve çelişkili ifadeler! A Haber muhabiri Mehmet Karataş’tan çarpıcı tespitler DNA delili ve çelişkili ifadeler! A Haber muhabiri Mehmet Karataş’tan çarpıcı tespitler DNA delili ve çelişkili ifadeler! A Haber muhabiri Mehmet Karataş’tan çarpıcı tespitler
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