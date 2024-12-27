DNA delili ve çelişkili ifadeler! A Haber muhabiri Mehmet Karataş’tan çarpıcı tespitler

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden dava ile ilgili A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında önemli tespitlerde bulundu. Mehmet Karataş, DNA delilinin en güçlü kanıt olduğunu vurguladı. "DNA'nın yok sayılması mümkün mü? Hayır." diyen Karataş, avukatların bu delili görmezden gelme çabalarını eleştirdi. DNA delilinin Salim Güran'ın gözaltına alınmasında temel sebep olduğuna dikkat çekti.

ÇELİŞKİLİ İFADELER ŞÜPHELERİ ARTIRIYOR

Mehmet Karataş, Güran ailesinin verdiği ifadelerdeki çelişkilere de değindi. Salim Güran'ın, aracında bulunan DNA ile ilgili açıklama yapamamasını eleştiren Karataş, "Bu delil zaten başlı başına bir sebep. O zaman neden aracında DNA bulunduğunu açıklasın." dedi.

Ayrıca, Güran ailesinin WhatsApp konuşmalarını silmesi ve yanlış saat bilgileri vermesi gibi davranışlarını da sorguladı. "Eğer suçlu değilseniz, neden görüşmeleri siliyorsunuz?" diyerek bu durumun masumiyet karinesine gölge düşürdüğünü söyledi.