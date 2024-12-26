Köy sessiz gözler mahkemede! A Haber Narin’in mezarında

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada ikinci duruşma bugün yapılıyor. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

Narin'in köyünde ise derin bir sessizlik var gözler mahkemeye çevrilmiş durumda. A Haber ekibinden Barış Türel, Narin'in mezarına gitti ve oradan son durumu aktardı.

Barış Türel'in köyden anlattıkları şöyle:

Köyde sessizlik hakim ama sessizliğin olmadığı tek nokta var köyde o da Narin'in mezarı. Kameraman arkadaşımla birlikte o noktadayız. Narin'in mezarı, ziyaretçiler tarafından ziyaret ediliyor. Yurdun büyük bir bölümünden gelenler var. Malatya'dan, Urfa'dan, Elazığ'dan, İstanbul'dan, daha ekseriyeti aslında çevre illerden olmak üzere gelenler var. 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrinin hemen önündeyiz. Bizi ilk karşılayan burada bakın işte kocaman harflerle yazılı olan, "Çocuklar Narindir" yazısı afişi ve Narin Güran'ın, 8 yaşındaki Narin kızımızın işte burada hemen mezarının başında bulunan fotoğrafı bir yandan da işte bu tabloyu görünce de, bu fotoğrafı görünce de hüzünlenmemek elde değil.