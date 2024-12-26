Köy sessiz gözler mahkemede! A Haber Narin’in mezarında
Narin cinayetin davasında 2. duruşma Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Tanıklar ve sanıklar ifade veriyor. Narin’in köyünde ise derin bir sessizlik var gözler mahkemeye çevrilmiş durumda. A Haber ekibinden Barış Türel, Narin’in mezarına gitti ve oradan son durumu aktardı.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada ikinci duruşma bugün yapılıyor. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.
Narin'in köyünde ise derin bir sessizlik var gözler mahkemeye çevrilmiş durumda. A Haber ekibinden Barış Türel, Narin'in mezarına gitti ve oradan son durumu aktardı.
Barış Türel'in köyden anlattıkları şöyle:
Köyde sessizlik hakim ama sessizliğin olmadığı tek nokta var köyde o da Narin'in mezarı. Kameraman arkadaşımla birlikte o noktadayız. Narin'in mezarı, ziyaretçiler tarafından ziyaret ediliyor. Yurdun büyük bir bölümünden gelenler var. Malatya'dan, Urfa'dan, Elazığ'dan, İstanbul'dan, daha ekseriyeti aslında çevre illerden olmak üzere gelenler var. 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrinin hemen önündeyiz. Bizi ilk karşılayan burada bakın işte kocaman harflerle yazılı olan, "Çocuklar Narindir" yazısı afişi ve Narin Güran'ın, 8 yaşındaki Narin kızımızın işte burada hemen mezarının başında bulunan fotoğrafı bir yandan da işte bu tabloyu görünce de, bu fotoğrafı görünce de hüzünlenmemek elde değil.
KABRİ BAŞINDA AĞLATAN NOR
Bakın burada bir yazı var, bir not bırakılmış; "Sevgili kızım Narin, bugün seni görmeye geldik. Ben, oğlum, kızım Zeynep ve anneleri sana çok üzüldük. Hiç aklımızdan çıkmıyorsun. Sana yapılanlar tüm insanlığa yapıldı. Nur içinde uyu. Dualarımız seninle." Diye yazılmış. Yine Narin'i burada tasvir eden bir resim çizilmiş Hemen burada bir işte görüyorsunuz Türk bayrağı var. Burada da çok sayıda notlar var, çiçekler var, oyuncaklar var. Narin'in cansız bedeninin bulunması ve Tavşantepe köyündeki bu mezarlığa defnedilmesinin ardından burada Narin'in ziyaretçileri hiç bitmedi.
KİLİT İSİMLER: GÖRMEDİM, DUYMADIM, BİLMİYORUM
Bugün de ikinci duruşması yapılıyor. Narin'in katilleri kim ya da kimler? İşte bu sorunun cevabı aranıyor. Yargılama süreci devam ediyor. 4 tutuklu sanık, anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim ve itirafçı Nevzat Bahtiyar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Duruşma başladı. Çelişkili ifadeler, birbirini tutmayan beyanlar var. Cinayeti aslında çözebilecek hakimiyete sahip noktalarda tanıklar yine bilmiyorum, hatırlamıyorum şeklinde cevaplar veriyor. Bugün biliyorsunuz Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy ve tehdit edilen çoban Ahmet Akgün ifade verdi. Ve onlar da aslında kilit isim olarak yani davanın seyrini değiştirebileceğini düşündüğümüz isimler olarak görüyorduk onları ama onlar da maalesef yine "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" dedi.
YÜREK YAKAN NOTLAR
Burada insanın boğazı düğümleniyor. Söylenecek kelimeler bulunamıyor. Narin orada derede bulunduktan sonra buraya defnedildi. Mezarda notları görüyoruz. "Seni koruyamadık Narin, hakkını bize helal et." diye burada birçok not var. "Mekanı cennet olur inşallah. Seni asla unutmayacağız. Seni çok seviyoruz." şeklinde Narin'e yönelik sözler var ve burası Narin'in mezarı. Köyün tam tersine hareketliliğin olduğu bir ortam. Köyde sessizlik varken burada da tam tersi bir durum var. Ziyaretçiler gelmeye devam ediyor. Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen Narin'i görmeye gelenlerin hala olduğunu ifade edelim.