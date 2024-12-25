Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! Davada ikinci duruşma yarın yapılacak

Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma yarın yapılacak (DHA)

İKİNCİ DURUŞMA YARIN!

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Davada ikinci duruşma yarın yapılacak.